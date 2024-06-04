https://ria.ru/20240604/belgorod-1950417276.html

В Белгороде женщина не пустила детей в подъезд во время ракетной опасности

В Белгороде женщина не пустила детей в подъезд во время ракетной опасности - РИА Новости, 04.06.2024

В Белгороде женщина не пустила детей в подъезд во время ракетной опасности

В Белгороде женщина не пустила детей в подъезд во время сигнала ракетной опасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T15:03

2024-06-04T15:03

2024-06-04T15:42

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белгород

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БЕЛГОРОД, 4 июн — РИА Новости. В Белгороде женщина не пустила детей в подъезд во время сигнала ракетной опасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. "В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники УМВД России по городу Белгороду выявили публикацию о том, что на улице Шаландина во время работы сирены женщина не позволила подросткам укрыться в подъезде многоквартирного дома. Информация зарегистрирована в установленном порядке. По данному факту проводится проверка", — уточнили в ведомстве.Видео инцидента размещено в соцсетях. Во время сигнала ракетной опасности люди, находящиеся во дворе одного из домов в Белгороде, и дети с игровой площадки побежали к ближайшему подъезду. Но одна из женщин указала рукой в сторону, и дети убежали в другой подъезд. Мэрия Белгорода в Telegram-канале прокомментировала эту ситуацию. Как отметили в городской администрации, глава управы № 9 Анатолий Здор выехал на место происшествия, чтобы разобраться в ситуации. По словам старшей по дому Ольги Николаевны, во дворе находились несколько пожилых людей и дети. Когда прозвучал сигнал ракетной опасности, все, кто был во дворе, направились к одному подъезду. Поэтому, как рассказывает старшая по дому, она попросила подбежавших детей укрыться в соседнем подъезде, где дверь была открыта. Местные власти уточнили, что ситуации дадут правовую оценку.

https://ria.ru/20240604/ganchev-1950352002.html

https://ria.ru/20240603/vsu-1950192132.html

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В Белгороде во время сигнала ракетной опасности женщина не пустила детей в подъезд В мэрии говорят, что съездили на место, чтобы разобраться. Старшая по дому рассказала им, что когда зазвучала сирена, все направились к одному подъезду. Поэтому детей она попросила укрыться в соседнем, дверь там была открыта. 2024-06-04T15:03 true PT0M30S

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происшествия, белгород, белгородская область, россия