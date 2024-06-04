https://ria.ru/20240604/belgorod-1950372996.html
В Белгороде вновь объявили ракетную опасность
В Белгороде вновь объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.06.2024
В Белгороде вновь объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:53
2024-06-04T12:53
2024-06-04T13:04
специальная военная операция на украине
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белгородский район
вячеслав гладков
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вооруженные силы украины
безопасность
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БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Новая угроза ракетного обстрела объявлена спустя примерно 40 минут после отмены предыдущей."Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240604/gladkov-1950370737.html
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В Белгороде вновь объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе вновь объявили ракетную опасность