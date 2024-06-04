https://ria.ru/20240604/belgorod-1950372996.html

В Белгороде вновь объявили ракетную опасность

В Белгороде вновь объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.06.2024

В Белгороде вновь объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:53

2024-06-04T12:53

2024-06-04T13:04

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Новая угроза ракетного обстрела объявлена спустя примерно 40 минут после отмены предыдущей."Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240604/gladkov-1950370737.html

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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины, безопасность