https://ria.ru/20240604/bekker-1950529995.html

Журналист нашел противоречия в словах Байдена о России

Журналист нашел противоречия в словах Байдена о России - РИА Новости, 04.06.2024

Журналист нашел противоречия в словах Байдена о России

Американский журналист Кайл Беккер в соцсети X обратил внимание на противоречивые высказывания президента США Джо Байдена в интервью изданию Time. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T22:51

2024-06-04T22:51

2024-06-04T23:34

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

украина

джо байден

владимир путин

ангела меркель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942125495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2aec17377231129ddb28756d4208432f.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Американский журналист Кайл Беккер в соцсети X обратил внимание на противоречивые высказывания президента США Джо Байдена в интервью изданию Time.Байден сказал журналистам, что российские силы на Украине "уничтожены, черт возьми". Однако в этом же интервью он заявил, что президент России Владимир Путин хочет "восстановить Советский Союз" и в случае победы на Украине Москва якобы будет угрожать соседям."Разберитесь уже, Путин собирается вторгнуться в Западную Европу или же его армия "уничтожена, черт возьми"? Выберите пропагандистский сюжет и начните его придерживаться", — написал журналист, назвав администрацию Байдена дилетантами.Президент США в интервью изданию Time также допустил ряд оговорок, путаясь в произношении фамилий коллег-лидеров, а в одном случае редакции пришлось делать примечание о том, что глава Штатов имел в виду руководство Китая, а не России.Когда Байдена спросили о возрасте, он заявил, что многое сделал для страны, но тоже с оговорками: "Помню, как я направлялся на Тайвань, извините, в Южную Корею".После Байден вспомнил свой первый саммит G7 в роли президента США, который прошел летом 2021 года в Великобритании. По его словам, на встрече "Шульц" со скепсисом отреагировал на заявление о том, что "Америка вернулась". При этом от Германии в последний раз в роли канцлера во встрече участвовала Ангела Меркель, а Олаф Шольц занял эту должность только к концу года.

https://ria.ru/20240604/makgregor-1950505684.html

https://ria.ru/20240604/brenner-1950451033.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, джо байден, владимир путин, ангела меркель, g7