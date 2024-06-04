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Журналист нашел противоречия в словах Байдена о России - РИА Новости, 04.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:51 04.06.2024 (обновлено: 23:34 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/bekker-1950529995.html
Журналист нашел противоречия в словах Байдена о России
Журналист нашел противоречия в словах Байдена о России - РИА Новости, 04.06.2024
Журналист нашел противоречия в словах Байдена о России
Американский журналист Кайл Беккер в соцсети X обратил внимание на противоречивые высказывания президента США Джо Байдена в интервью изданию Time. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T22:51
2024-06-04T23:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
джо байден
владимир путин
ангела меркель
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Американский журналист Кайл Беккер в соцсети X обратил внимание на противоречивые высказывания президента США Джо Байдена в интервью изданию Time.Байден сказал журналистам, что российские силы на Украине "уничтожены, черт возьми". Однако в этом же интервью он заявил, что президент России Владимир Путин хочет "восстановить Советский Союз" и в случае победы на Украине Москва якобы будет угрожать соседям."Разберитесь уже, Путин собирается вторгнуться в Западную Европу или же его армия "уничтожена, черт возьми"? Выберите пропагандистский сюжет и начните его придерживаться", — написал журналист, назвав администрацию Байдена дилетантами.Президент США в интервью изданию Time также допустил ряд оговорок, путаясь в произношении фамилий коллег-лидеров, а в одном случае редакции пришлось делать примечание о том, что глава Штатов имел в виду руководство Китая, а не России.Когда Байдена спросили о возрасте, он заявил, что многое сделал для страны, но тоже с оговорками: "Помню, как я направлялся на Тайвань, извините, в Южную Корею".После Байден вспомнил свой первый саммит G7 в роли президента США, который прошел летом 2021 года в Великобритании. По его словам, на встрече "Шульц" со скепсисом отреагировал на заявление о том, что "Америка вернулась". При этом от Германии в последний раз в роли канцлера во встрече участвовала Ангела Меркель, а Олаф Шольц занял эту должность только к концу года.
https://ria.ru/20240604/makgregor-1950505684.html
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в мире, россия, сша, украина, джо байден, владимир путин, ангела меркель, g7
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, Ангела Меркель, G7
Журналист нашел противоречия в словах Байдена о России

Американский журналист нашел противоречия в высказываниях Байдена о России

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден выступает перед подписанием пакета помощи Украине
Президент США Джо Байден выступает перед подписанием пакета помощи Украине - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден выступает перед подписанием пакета помощи Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Американский журналист Кайл Беккер в соцсети X обратил внимание на противоречивые высказывания президента США Джо Байдена в интервью изданию Time.
Байден сказал журналистам, что российские силы на Украине "уничтожены, черт возьми". Однако в этом же интервью он заявил, что президент России Владимир Путин хочет "восстановить Советский Союз" и в случае победы на Украине Москва якобы будет угрожать соседям.
"Разберитесь уже, Путин собирается вторгнуться в Западную Европу или же его армия "уничтожена, черт возьми"? Выберите пропагандистский сюжет и начните его придерживаться", — написал журналист, назвав администрацию Байдена дилетантами.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
"Мы не готовы". В США испугались последствий решения Байдена по России
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Президент США в интервью изданию Time также допустил ряд оговорок, путаясь в произношении фамилий коллег-лидеров, а в одном случае редакции пришлось делать примечание о том, что глава Штатов имел в виду руководство Китая, а не России.
Когда Байдена спросили о возрасте, он заявил, что многое сделал для страны, но тоже с оговорками: "Помню, как я направлялся на Тайвань, извините, в Южную Корею".
После Байден вспомнил свой первый саммит G7 в роли президента США, который прошел летом 2021 года в Великобритании. По его словам, на встрече "Шульц" со скепсисом отреагировал на заявление о том, что "Америка вернулась". При этом от Германии в последний раз в роли канцлера во встрече участвовала Ангела Меркель, а Олаф Шольц занял эту должность только к концу года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаДжо БайденВладимир ПутинАнгела МеркельG7
 
 
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