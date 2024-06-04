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Войска в двух регионах. На Западе рассказали, на что решился Байден - РИА Новости, 04.06.2024
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22:19 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/bayden-1950527214.html
Войска в двух регионах. На Западе рассказали, на что решился Байден
Войска в двух регионах. На Западе рассказали, на что решился Байден - РИА Новости, 04.06.2024
Войска в двух регионах. На Западе рассказали, на что решился Байден
Президент США Джо Байден планирует вести войну и с Россией, и с Китаем, несмотря на то, что американская экономика находится на грани банкротства, заявил... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T22:19
2024-06-04T22:19
в мире
россия
сша
украина
эммануэль макрон
джо байден
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует вести войну и с Россией, и с Китаем, несмотря на то, что американская экономика находится на грани банкротства, заявил предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."НАТО теперь открыто говорит о размещении американских войск на Украине, а Байден только что отказался исключить возможность присутствия американской армии на Тайване. Долги и обязательства США превысили все их активы. И в этом состоянии банкротства Байден планирует войну одновременно с двумя ядерными державами? Самоубийство", — отметил эксперт.Ранее западные политики заявляли о необходимости разрешить ВСУ бить по территории России западными вооружениями. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность размещения Вооруженных сил Пятой республики на Украине в случае прорыва фронта российскими войсками.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления представителей стран НАТО требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией в мае учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда представителей Североатлантического альянса.
https://ria.ru/20240604/nato-1950517325.html
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в мире, россия, сша, украина, эммануэль макрон, джо байден, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Украина, Эммануэль Макрон, Джо Байден, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины
Войска в двух регионах. На Западе рассказали, на что решился Байден

Бизнесмен Дотком: Байден хочет вести войну одновременно с Россией и Китаем

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует вести войну и с Россией, и с Китаем, несмотря на то, что американская экономика находится на грани банкротства, заявил предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
"НАТО теперь открыто говорит о размещении американских войск на Украине, а Байден только что отказался исключить возможность присутствия американской армии на Тайване. Долги и обязательства США превысили все их активы. И в этом состоянии банкротства Байден планирует войну одновременно с двумя ядерными державами? Самоубийство", — отметил эксперт.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
"Ракеты НАТО и ввод войск". Во Франции сделали предупреждение о России
Вчера, 21:08
Ранее западные политики заявляли о необходимости разрешить ВСУ бить по территории России западными вооружениями. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность размещения Вооруженных сил Пятой республики на Украине в случае прорыва фронта российскими войсками.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления представителей стран НАТО требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией в мае учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда представителей Североатлантического альянса.
Американские военные во время учения НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
"Готовят инцидент". На Западе раскрыли план удара НАТО по России
Вчера, 15:22
 
В миреРоссияСШАУкраинаЭммануэль МакронДжо БайденДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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