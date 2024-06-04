https://ria.ru/20240604/bayden-1950527214.html

Войска в двух регионах. На Западе рассказали, на что решился Байден

Войска в двух регионах. На Западе рассказали, на что решился Байден - РИА Новости, 04.06.2024

Войска в двух регионах. На Западе рассказали, на что решился Байден

Президент США Джо Байден планирует вести войну и с Россией, и с Китаем, несмотря на то, что американская экономика находится на грани банкротства, заявил... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T22:19

2024-06-04T22:19

2024-06-04T22:19

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует вести войну и с Россией, и с Китаем, несмотря на то, что американская экономика находится на грани банкротства, заявил предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."НАТО теперь открыто говорит о размещении американских войск на Украине, а Байден только что отказался исключить возможность присутствия американской армии на Тайване. Долги и обязательства США превысили все их активы. И в этом состоянии банкротства Байден планирует войну одновременно с двумя ядерными державами? Самоубийство", — отметил эксперт.Ранее западные политики заявляли о необходимости разрешить ВСУ бить по территории России западными вооружениями. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность размещения Вооруженных сил Пятой республики на Украине в случае прорыва фронта российскими войсками.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления представителей стран НАТО требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией в мае учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда представителей Североатлантического альянса.

https://ria.ru/20240604/nato-1950517325.html

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в мире, россия, сша, украина, эммануэль макрон, джо байден, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины