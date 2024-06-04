Войска в двух регионах. На Западе рассказали, на что решился Байден
Бизнесмен Дотком: Байден хочет вести войну одновременно с Россией и Китаем
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует вести войну и с Россией, и с Китаем, несмотря на то, что американская экономика находится на грани банкротства, заявил предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
"НАТО теперь открыто говорит о размещении американских войск на Украине, а Байден только что отказался исключить возможность присутствия американской армии на Тайване. Долги и обязательства США превысили все их активы. И в этом состоянии банкротства Байден планирует войну одновременно с двумя ядерными державами? Самоубийство", — отметил эксперт.
Ранее западные политики заявляли о необходимости разрешить ВСУ бить по территории России западными вооружениями. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность размещения Вооруженных сил Пятой республики на Украине в случае прорыва фронта российскими войсками.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления представителей стран НАТО требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией в мае учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда представителей Североатлантического альянса.