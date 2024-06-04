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Байден ввел запрет на убежище для незаконно пересекающих границу с Мексикой
Байден ввел запрет на убежище для незаконно пересекающих границу с Мексикой - РИА Новости, 04.06.2024
Байден ввел запрет на убежище для незаконно пересекающих границу с Мексикой
Президент США Джо Байден вводит запрет на получение политического убежище в США для мигрантов, незаконно пересекающих границу с Мексикой, сообщили в Белом доме. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:11
2024-06-04T19:11
2024-06-04T19:52
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден вводит запрет на получение политического убежище в США для мигрантов, незаконно пересекающих границу с Мексикой, сообщили в Белом доме."Президент Байден считает, что мы должны обезопасить нашу границу. Именно поэтому сегодня он объявил об исполнительных мерах по запрету мигрантам, незаконно пересекающим нашу южную границу, получать убежище", - говорится в заявлении Белого дома.Как уточняется, соответствующая мера будет вступать в силу только тогда, когда число нелегальных пересечений границы превысит определенный лимит - сейчас, по заверению Белого дома, именно такая ситуация.
https://ria.ru/20240409/mask-1938754224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика, сша, джо байден
В мире, Мексика, США, Джо Байден
Байден ввел запрет на убежище для незаконно пересекающих границу с Мексикой
Байден вводит запрет на убежище для нелегалов, пересекающих границу с Мексикой