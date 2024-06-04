https://ria.ru/20240604/bayden-1950499293.html

Байден ввел запрет на убежище для незаконно пересекающих границу с Мексикой

Байден ввел запрет на убежище для незаконно пересекающих границу с Мексикой - РИА Новости, 04.06.2024

Байден ввел запрет на убежище для незаконно пересекающих границу с Мексикой

Президент США Джо Байден вводит запрет на получение политического убежище в США для мигрантов, незаконно пересекающих границу с Мексикой, сообщили в Белом доме. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T19:11

2024-06-04T19:11

2024-06-04T19:52

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мексика

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден вводит запрет на получение политического убежище в США для мигрантов, незаконно пересекающих границу с Мексикой, сообщили в Белом доме."Президент Байден считает, что мы должны обезопасить нашу границу. Именно поэтому сегодня он объявил об исполнительных мерах по запрету мигрантам, незаконно пересекающим нашу южную границу, получать убежище", - говорится в заявлении Белого дома.Как уточняется, соответствующая мера будет вступать в силу только тогда, когда число нелегальных пересечений границы превысит определенный лимит - сейчас, по заверению Белого дома, именно такая ситуация.

https://ria.ru/20240409/mask-1938754224.html

мексика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мексика, сша, джо байден