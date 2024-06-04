https://ria.ru/20240604/bayden-1950495083.html
Байден признался, чего боится при поражении Украины
Байден признался, чего боится при поражении Украины - РИА Новости, 04.06.2024
Байден признался, чего боится при поражении Украины
Президент США Джо Байден опасается, что ряд стран на границе с Россией, в том числе Польша, начнет проводить более самостоятельную политику, он также заявил,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:52
2024-06-04T18:52
2024-06-04T19:03
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден опасается, что ряд стран на границе с Россией, в том числе Польша, начнет проводить более самостоятельную политику, он также заявил, что нельзя позволить "пасть НАТО". "Если мы когда-нибудь позволим Украине потерпеть поражение, запомните мои слова, вы увидите, как уйдет Польша, и вы увидите, как все эти страны вдоль фактической границы России, от Балкан и Белоруссии, соберутся вести себя самостоятельно", - сказал американский лидер в интервью изданию Time. Байден добавил, что намерен "определить будущее Европы на долгое время вперед" в случае победы на президентских выборах в ноябре. "Вот поэтому мы не можем позволить пасть НАТО, нам нужно выстраивать его политически и экономически, а также в военном отношении, во что мы значительно инвестируем", - отметил американский лидер.
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в мире, россия, польша, сша, джо байден, нато, украина
В мире, Россия, Польша, США, Джо Байден, НАТО, Украина
Байден признался, чего боится при поражении Украины
Байден боится, что при поражении Киева в Европе станут вести себя самостоятельно