https://ria.ru/20240604/bayden-1950495083.html

Байден признался, чего боится при поражении Украины

Байден признался, чего боится при поражении Украины - РИА Новости, 04.06.2024

Байден признался, чего боится при поражении Украины

Президент США Джо Байден опасается, что ряд стран на границе с Россией, в том числе Польша, начнет проводить более самостоятельную политику, он также заявил,... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T18:52

2024-06-04T18:52

2024-06-04T19:03

в мире

россия

польша

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джо байден

нато

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден опасается, что ряд стран на границе с Россией, в том числе Польша, начнет проводить более самостоятельную политику, он также заявил, что нельзя позволить "пасть НАТО". "Если мы когда-нибудь позволим Украине потерпеть поражение, запомните мои слова, вы увидите, как уйдет Польша, и вы увидите, как все эти страны вдоль фактической границы России, от Балкан и Белоруссии, соберутся вести себя самостоятельно", - сказал американский лидер в интервью изданию Time. Байден добавил, что намерен "определить будущее Европы на долгое время вперед" в случае победы на президентских выборах в ноябре. "Вот поэтому мы не можем позволить пасть НАТО, нам нужно выстраивать его политически и экономически, а также в военном отношении, во что мы значительно инвестируем", - отметил американский лидер.

https://ria.ru/20240312/bayden-1932420888.html

россия

польша

сша

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