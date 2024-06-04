Рейтинг@Mail.ru
Байден признался, чего боится при поражении Украины - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 04.06.2024 (обновлено: 19:03 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/bayden-1950495083.html
Байден признался, чего боится при поражении Украины
Байден признался, чего боится при поражении Украины - РИА Новости, 04.06.2024
Байден признался, чего боится при поражении Украины
Президент США Джо Байден опасается, что ряд стран на границе с Россией, в том числе Польша, начнет проводить более самостоятельную политику, он также заявил,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:52
2024-06-04T19:03
в мире
россия
польша
сша
джо байден
нато
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946065490_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e27b1764c4143ba749cb9b053f044346.jpg
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден опасается, что ряд стран на границе с Россией, в том числе Польша, начнет проводить более самостоятельную политику, он также заявил, что нельзя позволить "пасть НАТО". "Если мы когда-нибудь позволим Украине потерпеть поражение, запомните мои слова, вы увидите, как уйдет Польша, и вы увидите, как все эти страны вдоль фактической границы России, от Балкан и Белоруссии, соберутся вести себя самостоятельно", - сказал американский лидер в интервью изданию Time. Байден добавил, что намерен "определить будущее Европы на долгое время вперед" в случае победы на президентских выборах в ноябре. "Вот поэтому мы не можем позволить пасть НАТО, нам нужно выстраивать его политически и экономически, а также в военном отношении, во что мы значительно инвестируем", - отметил американский лидер.
https://ria.ru/20240312/bayden-1932420888.html
россия
польша
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946065490_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_8116c198b1ef03a9bb33c1c022f009a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, сша, джо байден, нато, украина
В мире, Россия, Польша, США, Джо Байден, НАТО, Украина
Байден признался, чего боится при поражении Украины

Байден боится, что при поражении Киева в Европе станут вести себя самостоятельно

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден опасается, что ряд стран на границе с Россией, в том числе Польша, начнет проводить более самостоятельную политику, он также заявил, что нельзя позволить "пасть НАТО".
«
"Если мы когда-нибудь позволим Украине потерпеть поражение, запомните мои слова, вы увидите, как уйдет Польша, и вы увидите, как все эти страны вдоль фактической границы России, от Балкан и Белоруссии, соберутся вести себя самостоятельно", - сказал американский лидер в интервью изданию Time.
Байден добавил, что намерен "определить будущее Европы на долгое время вперед" в случае победы на президентских выборах в ноябре.
«
"Вот поэтому мы не можем позволить пасть НАТО, нам нужно выстраивать его политически и экономически, а также в военном отношении, во что мы значительно инвестируем", - отметил американский лидер.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Байден неожиданно ответил на призыв президента Польши
12 марта, 09:14
 
В миреРоссияПольшаСШАДжо БайденНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала