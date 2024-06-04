https://ria.ru/20240604/bayden-1950488199.html
Байден не считает предложение России по Украине лучшим вариантом для Киева
Байден не считает предложение России по Украине лучшим вариантом для Киева - РИА Новости, 04.06.2024
Байден не считает предложение России по Украине лучшим вариантом для Киева
Президент США Джо Байден не считает предложение России по завершению украинского конфликта лучшим вариантом для Киева на данный момент, такое мнение он выразил... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:22
2024-06-04T18:22
2024-06-04T18:22
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден не считает предложение России по завершению украинского конфликта лучшим вариантом для Киева на данный момент, такое мнение он выразил в интервью изданию Time. "Нет, оно не является", - ответил он на вопрос, является ли предложение России по завершению украинского конфликта лучшим вариантом, на который может рассчитывать Киев в настоящий момент. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html
https://ria.ru/20240604/ukraina-1950426910.html
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в мире, россия, киев, джо байден, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Джо Байден, США
Байден не считает предложение России по Украине лучшим вариантом для Киева
Байден: предложение России по Украине не является лучшим вариантом для Киева