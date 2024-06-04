Байден рассказал, как провел месяц на Украине
Байден признался, что месяц жил на Украине и при нем там процветала коррупция
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью изданию Time признался, что провел месяц на Украине, пока занимал кресла американского сенатора и вице-президента, и при нем в стране процветала коррупция.
"Я провел месяц на Украине, когда был сенатором и вице-президентом. Там была серьезная коррупция", - заявил он.
Байден помечтал о мировом лидерстве США
Вчера, 16:15
Американский президент добавил, что считал это обстоятельство "очень сложным".
В мае экс-депутат рады Андрей Деркач заявил, что партнеры семьи президента США Джо Байдена спонсировали терроризм через компанию Burisma, уходя от ответственности за коррупцию и отмывание денег на территории Украине.
В интервью белорусскому госагентству Белта Деркач добавил, что удалось отследить "практически все движения средств по компании Burisma, а также переводы через Morgan Stanley на компанию Rosemont Seneca", которая аффилирована и принадлежит сыну Байдена. Экс-депутат добавил, что все эти документы есть в распоряжении Конгресса США, который использует их для доказательства торговли влиянием.
Ранее Следственный комитет России сообщил, что рассмотрит обращение ряда депутатов Госдумы о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со стороны США и других западных стран против России. В обращении депутатов перечислены теракты, совершенные за последние годы, включая подрыв "Северных потоков", убийство политолога Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина.
Байден допустил, что Украину не возьмут в НАТО
Вчера, 15:17