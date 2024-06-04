https://ria.ru/20240604/bayden-1950485446.html

Байден рассказал, как провел месяц на Украине

Байден рассказал, как провел месяц на Украине - РИА Новости, 04.06.2024

Байден рассказал, как провел месяц на Украине

Президент США Джо Байден в интервью изданию Time признался, что провел месяц на Украине, пока занимал кресла американского сенатора и вице-президента, и при нем РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T18:14

2024-06-04T18:14

2024-06-04T18:30

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью изданию Time признался, что провел месяц на Украине, пока занимал кресла американского сенатора и вице-президента, и при нем в стране процветала коррупция. "Я провел месяц на Украине, когда был сенатором и вице-президентом. Там была серьезная коррупция", - заявил он. Американский президент добавил, что считал это обстоятельство "очень сложным". В мае экс-депутат рады Андрей Деркач заявил, что партнеры семьи президента США Джо Байдена спонсировали терроризм через компанию Burisma, уходя от ответственности за коррупцию и отмывание денег на территории Украине. В интервью белорусскому госагентству Белта Деркач добавил, что удалось отследить "практически все движения средств по компании Burisma, а также переводы через Morgan Stanley на компанию Rosemont Seneca", которая аффилирована и принадлежит сыну Байдена. Экс-депутат добавил, что все эти документы есть в распоряжении Конгресса США, который использует их для доказательства торговли влиянием. Ранее Следственный комитет России сообщил, что рассмотрит обращение ряда депутатов Госдумы о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со стороны США и других западных стран против России. В обращении депутатов перечислены теракты, совершенные за последние годы, включая подрыв "Северных потоков", убийство политолога Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина.

https://ria.ru/20240604/time-1950445529.html

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в мире, сша, украина, джо байден, госдума рф