Рейтинг@Mail.ru
Байден рассказал, как провел месяц на Украине - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 04.06.2024 (обновлено: 18:30 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/bayden-1950485446.html
Байден рассказал, как провел месяц на Украине
Байден рассказал, как провел месяц на Украине - РИА Новости, 04.06.2024
Байден рассказал, как провел месяц на Украине
Президент США Джо Байден в интервью изданию Time признался, что провел месяц на Украине, пока занимал кресла американского сенатора и вице-президента, и при нем РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:14
2024-06-04T18:30
в мире
сша
украина
джо байден
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942135324_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7aa4042389157967163a33d25d5121c6.jpg
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью изданию Time признался, что провел месяц на Украине, пока занимал кресла американского сенатора и вице-президента, и при нем в стране процветала коррупция. "Я провел месяц на Украине, когда был сенатором и вице-президентом. Там была серьезная коррупция", - заявил он. Американский президент добавил, что считал это обстоятельство "очень сложным". В мае экс-депутат рады Андрей Деркач заявил, что партнеры семьи президента США Джо Байдена спонсировали терроризм через компанию Burisma, уходя от ответственности за коррупцию и отмывание денег на территории Украине. В интервью белорусскому госагентству Белта Деркач добавил, что удалось отследить "практически все движения средств по компании Burisma, а также переводы через Morgan Stanley на компанию Rosemont Seneca", которая аффилирована и принадлежит сыну Байдена. Экс-депутат добавил, что все эти документы есть в распоряжении Конгресса США, который использует их для доказательства торговли влиянием. Ранее Следственный комитет России сообщил, что рассмотрит обращение ряда депутатов Госдумы о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со стороны США и других западных стран против России. В обращении депутатов перечислены теракты, совершенные за последние годы, включая подрыв "Северных потоков", убийство политолога Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина.
https://ria.ru/20240604/time-1950445529.html
https://ria.ru/20240604/ukraina-1950426910.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942135324_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_d8d7951020d277b4dadfeb83c7f29ece.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, джо байден, госдума рф
В мире, США, Украина, Джо Байден, Госдума РФ
Байден рассказал, как провел месяц на Украине

Байден признался, что месяц жил на Украине и при нем там процветала коррупция

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью изданию Time признался, что провел месяц на Украине, пока занимал кресла американского сенатора и вице-президента, и при нем в стране процветала коррупция.
"Я провел месяц на Украине, когда был сенатором и вице-президентом. Там была серьезная коррупция", - заявил он.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Байден помечтал о мировом лидерстве США
Вчера, 16:15
Американский президент добавил, что считал это обстоятельство "очень сложным".
В мае экс-депутат рады Андрей Деркач заявил, что партнеры семьи президента США Джо Байдена спонсировали терроризм через компанию Burisma, уходя от ответственности за коррупцию и отмывание денег на территории Украине.
В интервью белорусскому госагентству Белта Деркач добавил, что удалось отследить "практически все движения средств по компании Burisma, а также переводы через Morgan Stanley на компанию Rosemont Seneca", которая аффилирована и принадлежит сыну Байдена. Экс-депутат добавил, что все эти документы есть в распоряжении Конгресса США, который использует их для доказательства торговли влиянием.
Ранее Следственный комитет России сообщил, что рассмотрит обращение ряда депутатов Госдумы о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со стороны США и других западных стран против России. В обращении депутатов перечислены теракты, совершенные за последние годы, включая подрыв "Северных потоков", убийство политолога Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне после подписания закона о выделении помощи союзникам США - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Байден допустил, что Украину не возьмут в НАТО
Вчера, 15:17
 
В миреСШАУкраинаДжо БайденГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала