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Нетаньяху продолжает конфликт в Газе ради политики, считает Байден

Нетаньяху продолжает конфликт в Газе ради политики, считает Байден - РИА Новости, 04.06.2024

Нетаньяху продолжает конфликт в Газе ради политики, считает Байден

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может продолжать военные действия в секторе Газа из политического интереса, сообщил президент США Джо Байден в... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:43

2024-06-04T17:43

2024-06-04T17:44

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может продолжать военные действия в секторе Газа из политического интереса, сообщил президент США Джо Байден в интервью изданию Time. "У людей есть все основания приходить к такому выводу", - сообщил американский президент на вопрос, продлевает ли Нетаньяху конфликт в Газе ради политического "самосохранения". Байден добавил, что у него с Нетаньяху сильнее всего расходятся взгляды по вопросу создания палестинского государства. "Должно быть двугосударственное решение, переход к нему. Это является моим самым большим несогласием с Биби Нетаньяху", - добавил он. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 82 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240310/netanyakhu-1932188263.html

https://ria.ru/20240515/gaza-1946050943.html

https://ria.ru/20240524/ssha-1948036126.html

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в мире, израиль, сша, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году