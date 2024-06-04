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Нетаньяху продолжает конфликт в Газе ради политики, считает Байден - РИА Новости, 04.06.2024
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17:43 04.06.2024 (обновлено: 17:44 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/bayden-1950478997.html
Нетаньяху продолжает конфликт в Газе ради политики, считает Байден
Нетаньяху продолжает конфликт в Газе ради политики, считает Байден - РИА Новости, 04.06.2024
Нетаньяху продолжает конфликт в Газе ради политики, считает Байден
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может продолжать военные действия в секторе Газа из политического интереса, сообщил президент США Джо Байден в... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:43
2024-06-04T17:44
в мире
израиль
сша
рафах (провинция)
биньямин нетаньяху
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хамас
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может продолжать военные действия в секторе Газа из политического интереса, сообщил президент США Джо Байден в интервью изданию Time. "У людей есть все основания приходить к такому выводу", - сообщил американский президент на вопрос, продлевает ли Нетаньяху конфликт в Газе ради политического "самосохранения". Байден добавил, что у него с Нетаньяху сильнее всего расходятся взгляды по вопросу создания палестинского государства. "Должно быть двугосударственное решение, переход к нему. Это является моим самым большим несогласием с Биби Нетаньяху", - добавил он. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 82 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240310/netanyakhu-1932188263.html
https://ria.ru/20240515/gaza-1946050943.html
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израиль
сша
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в мире, израиль, сша, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Рафах (провинция), Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху продолжает конфликт в Газе ради политики, считает Байден

Байден: Нетаньяху может продолжать конфликт в Газе из политического интереса

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может продолжать военные действия в секторе Газа из политического интереса, сообщил президент США Джо Байден в интервью изданию Time.
«
"У людей есть все основания приходить к такому выводу", - сообщил американский президент на вопрос, продлевает ли Нетаньяху конфликт в Газе ради политического "самосохранения".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Нетаньяху указал на ошибку Байдена
10 марта, 20:38
Байден добавил, что у него с Нетаньяху сильнее всего расходятся взгляды по вопросу создания палестинского государства.
«
"Должно быть двугосударственное решение, переход к нему. Это является моим самым большим несогласием с Биби Нетаньяху", - добавил он.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 82 тысяч.
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Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильСШАРафах (провинция)Биньямин НетаньяхуДжо БайденХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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