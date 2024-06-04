https://ria.ru/20240604/bayden-1950404289.html

СМИ узнали о тайной сделке Байдена с Германией

СМИ узнали о тайной сделке Байдена с Германией - РИА Новости, 04.06.2024

СМИ узнали о тайной сделке Байдена с Германией

Президент США Джо Байден пошел на компромисс с властями Германии относительно строительства российского газопровода "Северный поток — 2", сообщает немецкая... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:28

2024-06-04T14:28

2024-06-04T14:28

сша

германия

берлин (город)

джо байден

дональд трамп

nord stream 2 ag

генеральная прокуратура рф

северный поток — 2

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден пошел на компромисс с властями Германии относительно строительства российского газопровода "Северный поток — 2", сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на секретные документы, которые министерство экономики страны предоставило изданию по решению суда."Именно при Байдене начинаются изменения. <…> Санкции сняты, а Nord Stream 2 AG (оператор газопровода "Северный поток — 2". — Прим. ред.) избегает наказания", — подчеркнули в статье.Отмечается, что бывший президент США Дональд Трамп выступал категорически против строительства газопровода, однако именно при Байдене ситуация изменилась. Действующий американский лидер хотел "наладить отношения с немецкими друзьями, несмотря на то, что он сам критически относился к газопроводу", подчеркнули в публикации. Издание также раскрыло немало документов, свидетельствующих о контактах Берлина с Вашингтоном по вопросу "Северного потока — 2".Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20240604/germaniya-1950401612.html

https://ria.ru/20240528/podryv-1949017097.html

сша

германия

берлин (город)

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сша, германия, берлин (город), джо байден, дональд трамп, nord stream 2 ag, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, северный поток