https://ria.ru/20240604/bayden-1950304614.html

Байден назвал Трампа преступником

Байден назвал Трампа преступником - РИА Новости, 04.06.2024

Байден назвал Трампа преступником

Бывший президент США Дональд Трамп "продаёт своё президентство", считает действующий глава государства Джо Байден. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T04:01

2024-06-04T04:01

2024-06-04T04:50

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп "продаёт своё президентство", считает действующий глава государства Джо Байден. "Трамп торгует Библиями и золотыми кроссовками. Продаёт своё президентство тому, кто больше заплатит", - заявил Байден на мероприятии в рамках своей предвыборной кампании, его цитирует журналистский пул Белого дома. Так американский лидер прокомментировал способы сбора пожертвований Трампом, штаб которого предлагает различные товары с его символикой. "Впервые в американской истории бывший президент - осужденный преступник и пытается занять офис президента", - сказал Байден. Трамп ранее заявил, что собрал 300 миллионов долларов на кампанию по переизбранию только за май. Штаб Байдена на конец апреля отчитывался о 192 млн долларов пожертвований. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп может стать первым бывшим президентом США, осуждённым по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором Трампа выдвинут кандидатом в президенты, пройдет в середине июля. Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента.

https://ria.ru/20240602/tramp-1950044929.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024