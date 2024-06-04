https://ria.ru/20240604/barnaul-1950440439.html

В ДТП с автобусом в Барнауле пострадали шесть человек

В ДТП с автобусом в Барнауле пострадали шесть человек - РИА Новости, 04.06.2024

В ДТП с автобусом в Барнауле пострадали шесть человек

Шесть человек, в том числе ребёнок, пострадали в столкновении автобуса с "буханкой" в Барнауле. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T15:59

2024-06-04T15:59

2024-06-04T15:59

происшествия

барнаул

алтайский край

дтп

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg

БАРНАУЛ, 4 июн - РИА Новости. Шесть человек, в том числе ребёнок, пострадали в столкновении автобуса с "буханкой" в Барнауле. Помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина сообщила журналистам, что в Барнауле на пересечении улиц Гоголя и Ядринцева произошло ДТП с участием автобуса маршрута №65 и автомобиля. Прокурор края поручил дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки, добавила она. В пресс-службе главка МВД по региону отметили, что водитель, управляя автобусом Hyundai County городского маршрута №65, при совершении обгона допустил столкновение с автомобилем "УАЗ 315192"."Количество пострадавших в результате ДТП устанавливается", - добавили в главке. Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах региона, в аварии пострадали минимум шесть человек. "Скорая помощь увезла пятерых человек, среди них двое пассажиров автобуса. Ещё одному пассажиру, семилетнему мальчику, помощь медики оказали на месте", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20240603/dtp-1950177892.html

барнаул

алтайский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, барнаул, алтайский край, дтп, россия