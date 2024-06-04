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В ДТП с автобусом в Барнауле пострадали шесть человек - РИА Новости, 04.06.2024
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15:59 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/barnaul-1950440439.html
В ДТП с автобусом в Барнауле пострадали шесть человек
В ДТП с автобусом в Барнауле пострадали шесть человек - РИА Новости, 04.06.2024
В ДТП с автобусом в Барнауле пострадали шесть человек
Шесть человек, в том числе ребёнок, пострадали в столкновении автобуса с "буханкой" в Барнауле. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T15:59
2024-06-04T15:59
происшествия
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БАРНАУЛ, 4 июн - РИА Новости. Шесть человек, в том числе ребёнок, пострадали в столкновении автобуса с "буханкой" в Барнауле. Помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина сообщила журналистам, что в Барнауле на пересечении улиц Гоголя и Ядринцева произошло ДТП с участием автобуса маршрута №65 и автомобиля. Прокурор края поручил дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки, добавила она. В пресс-службе главка МВД по региону отметили, что водитель, управляя автобусом Hyundai County городского маршрута №65, при совершении обгона допустил столкновение с автомобилем "УАЗ 315192"."Количество пострадавших в результате ДТП устанавливается", - добавили в главке. Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах региона, в аварии пострадали минимум шесть человек. "Скорая помощь увезла пятерых человек, среди них двое пассажиров автобуса. Ещё одному пассажиру, семилетнему мальчику, помощь медики оказали на месте", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20240603/dtp-1950177892.html
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происшествия, барнаул, алтайский край, дтп, россия
Происшествия, Барнаул, Алтайский край, ДТП, Россия
В ДТП с автобусом в Барнауле пострадали шесть человек

В ДТП с автобусом в Барнауле пострадали шесть человек, в том числе ребенок

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 4 июн - РИА Новости. Шесть человек, в том числе ребёнок, пострадали в столкновении автобуса с "буханкой" в Барнауле.
Помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина сообщила журналистам, что в Барнауле на пересечении улиц Гоголя и Ядринцева произошло ДТП с участием автобуса маршрута №65 и автомобиля. Прокурор края поручил дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки, добавила она.
В пресс-службе главка МВД по региону отметили, что водитель, управляя автобусом Hyundai County городского маршрута №65, при совершении обгона допустил столкновение с автомобилем "УАЗ 315192"."Количество пострадавших в результате ДТП устанавливается", - добавили в главке.
Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах региона, в аварии пострадали минимум шесть человек.
"Скорая помощь увезла пятерых человек, среди них двое пассажиров автобуса. Ещё одному пассажиру, семилетнему мальчику, помощь медики оказали на месте", - сказал собеседник.
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