https://ria.ru/20240604/barnaul-1950440439.html
В ДТП с автобусом в Барнауле пострадали шесть человек
В ДТП с автобусом в Барнауле пострадали шесть человек - РИА Новости, 04.06.2024
В ДТП с автобусом в Барнауле пострадали шесть человек
Шесть человек, в том числе ребёнок, пострадали в столкновении автобуса с "буханкой" в Барнауле. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T15:59
2024-06-04T15:59
2024-06-04T15:59
происшествия
барнаул
алтайский край
дтп
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
БАРНАУЛ, 4 июн - РИА Новости. Шесть человек, в том числе ребёнок, пострадали в столкновении автобуса с "буханкой" в Барнауле. Помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина сообщила журналистам, что в Барнауле на пересечении улиц Гоголя и Ядринцева произошло ДТП с участием автобуса маршрута №65 и автомобиля. Прокурор края поручил дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки, добавила она. В пресс-службе главка МВД по региону отметили, что водитель, управляя автобусом Hyundai County городского маршрута №65, при совершении обгона допустил столкновение с автомобилем "УАЗ 315192"."Количество пострадавших в результате ДТП устанавливается", - добавили в главке. Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах региона, в аварии пострадали минимум шесть человек. "Скорая помощь увезла пятерых человек, среди них двое пассажиров автобуса. Ещё одному пассажиру, семилетнему мальчику, помощь медики оказали на месте", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20240603/dtp-1950177892.html
барнаул
алтайский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, барнаул, алтайский край, дтп, россия
Происшествия, Барнаул, Алтайский край, ДТП, Россия
В ДТП с автобусом в Барнауле пострадали шесть человек
В ДТП с автобусом в Барнауле пострадали шесть человек, в том числе ребенок