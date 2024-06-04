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Крупнейшие российские банки планируют объединить данные о счетах - РИА Новости, 04.06.2024
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09:13 04.06.2024 (обновлено: 09:34 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/banki-1950320301.html
Крупнейшие российские банки планируют объединить данные о счетах
Крупнейшие российские банки планируют объединить данные о счетах - РИА Новости, 04.06.2024
Крупнейшие российские банки планируют объединить данные о счетах
Сбербанк в партнерстве с банком "Тинькофф" и ВТБ с Альфа-банком планируют объединить данные о счетах клиентов в своих приложениях, уже запущены пилотные... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T09:13
2024-06-04T09:34
экономика
технологии
россия
сбербанк россии
альфа-банк
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сбербанк в партнерстве с банком "Тинькофф" и ВТБ с Альфа-банком планируют объединить данные о счетах клиентов в своих приложениях, уже запущены пилотные проекты, сообщили в кредитных организациях."Сбер и "Тинькофф" первыми в России предоставят клиентам возможность объединить информацию о своих счетах в мобильных приложениях друг друга. Проект уже прошел интеграционное тестирование, в настоящее время его тестируют сотрудники, а до конца лета 2024 года такая возможность появится уже у более сотни тысяч клиентов. Участие в проекте возможно только с согласия клиента и по его желанию", — заявили в Сбербанке.ВТБ также подчеркнул, что вместе с Альфа-банком приступил к реализации одного из стандартов открытого банкинга."Участники пилота выстраивают архитектуру системы хранения и передачи данных, чтобы обеспечить стопроцентную защиту данных при информационном обмене. В октябре в тестовом режиме участники фокус-группы из двух банков смогут получить взаимную информацию о своих дебетовых счетах и картах, а также видеть истории операций по ним", — говорится в релизе банка.Зампред ВТБ Георгий Горшков пояснил, что основную пользу открытые интерфейсы в финансах принесут потребителям. "Клиенты смогут видеть все свои счета и продукты в одном банковском приложении, выполнять транзакции между ними, вести учет расходов и доходов, получать выгодные индивидуальные предложения от банков. Это улучшит их финансовое планирование и контроль за своими средствами — вся информация будет всегда "под рукой", — приводятся его слова.В "Сбере" добавили, что открытый банкинг — часть инициативы Банка России. Пользователи смогут давать разрешение на использование данных не только между банками, но и смежными организациями — страховыми компаниями, маркетплейсами, микрофинансовыми организациями, телеком-операторами. Благодаря этому клиенты получат более персонализированные предложения с учетом известных сторонам данных.
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экономика, технологии, россия, сбербанк россии, альфа-банк
Экономика, Технологии, Россия, Сбербанк России, Альфа-банк
Крупнейшие российские банки планируют объединить данные о счетах

Сбербанк и ВТБ планируют объединить данные о счетах клиентов в своих приложениях

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОфис по обслуживанию физических лиц ПАО "Сбербанк"
Офис по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Офис по обслуживанию физических лиц ПАО "Сбербанк". Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сбербанк в партнерстве с банком "Тинькофф" и ВТБ с Альфа-банком планируют объединить данные о счетах клиентов в своих приложениях, уже запущены пилотные проекты, сообщили в кредитных организациях.
"Сбер и "Тинькофф" первыми в России предоставят клиентам возможность объединить информацию о своих счетах в мобильных приложениях друг друга. Проект уже прошел интеграционное тестирование, в настоящее время его тестируют сотрудники, а до конца лета 2024 года такая возможность появится уже у более сотни тысяч клиентов. Участие в проекте возможно только с согласия клиента и по его желанию", — заявили в Сбербанке.
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ВТБ также подчеркнул, что вместе с Альфа-банком приступил к реализации одного из стандартов открытого банкинга.
"Участники пилота выстраивают архитектуру системы хранения и передачи данных, чтобы обеспечить стопроцентную защиту данных при информационном обмене. В октябре в тестовом режиме участники фокус-группы из двух банков смогут получить взаимную информацию о своих дебетовых счетах и картах, а также видеть истории операций по ним", — говорится в релизе банка.
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Зампред ВТБ Георгий Горшков пояснил, что основную пользу открытые интерфейсы в финансах принесут потребителям.
«
"Клиенты смогут видеть все свои счета и продукты в одном банковском приложении, выполнять транзакции между ними, вести учет расходов и доходов, получать выгодные индивидуальные предложения от банков. Это улучшит их финансовое планирование и контроль за своими средствами — вся информация будет всегда "под рукой", — приводятся его слова.
В "Сбере" добавили, что открытый банкинг — часть инициативы Банка России. Пользователи смогут давать разрешение на использование данных не только между банками, но и смежными организациями — страховыми компаниями, маркетплейсами, микрофинансовыми организациями, телеком-операторами. Благодаря этому клиенты получат более персонализированные предложения с учетом известных сторонам данных.
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