https://ria.ru/20240604/bank-1950334879.html

ВТБ откроет офисы в новых регионах России

ВТБ откроет офисы в новых регионах России - РИА Новости, 04.06.2024

ВТБ откроет офисы в новых регионах России

ВТБ собирается работать в новых регионах России – в июле откроет офисы в Луганске, а до конца года планирует начать обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке, РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T10:25

2024-06-04T10:25

2024-06-04T10:25

экономика

коммерческая недвижимость

луганск

донецк

мариуполь

андрей костин (банкир)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВТБ собирается работать в новых регионах России – в июле откроет офисы в Луганске, а до конца года планирует начать обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке, сообщил журналистам в преддверии ПМЭФ глава банка Андрей Костин. "ВТБ там, где наш клиент. Сегодня мы идем к нашим клиентам в новые регионы. Уже принимаем на работу персонал, начали обслуживание клиентов в местном МФЦ, а с июля предложим полноценный набор финансовых продуктов и сервисов ВТБ, в том числе по зарплатным проектам, сначала в Луганске, а следом – в Донецке и Мариуполе", - сказал Костин, его слова приводит пресс-служба. В ВТБ пояснили, что в июле банк откроет два новых отделения в Луганске, а до конца года планирует начать обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке. Офисы будут обслуживать и розничных клиентов, и представителей малого и среднего бизнеса. Сегодня офисная сеть ВТБ насчитывает более 1,3 тысячи точек и охватывает 58 миллионов человек, в рамках стратегии развития банк планирует увеличить этот показатель за три года до 100 миллионов, в том числе за счет развития курьерского обслуживания. Ожидается, что число офисов ВТБ за три года вырастет на 40% и достигнет 1,8 тысячи точек. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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луганск

донецк

мариуполь

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экономика, коммерческая недвижимость, луганск, донецк, мариуполь, андрей костин (банкир)