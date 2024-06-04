https://ria.ru/20240604/avstraliya-1950311404.html

В Австралии заявили, что относятся к Зеленскому несерьезно

В Австралии заявили, что относятся к Зеленскому несерьезно - РИА Новости, 04.06.2024

В Австралии заявили, что относятся к Зеленскому несерьезно

Власти Австралии, отказавшиеся посылать на "саммит мира" в Швейцарии премьера и главу МИД, вместо этого сделав выбор в пользу министра страхования по... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T06:51

2024-06-04T06:51

2024-06-04T07:12

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ДЖАКАРТА, 4 июн - РИА Новости. Власти Австралии, отказавшиеся посылать на "саммит мира" в Швейцарии премьера и главу МИД, вместо этого сделав выбор в пользу министра страхования по инвалидности, подали миру сигнал, что относятся к Владимиру Зеленскому несерьезно, заявил РИА новости российский активист в Австралии Семён Бойков, известный как "австралийский казак". Ранее МИД Австралии подтвердил, что страну на "саммите мира" в Швейцарии будет представлять Билл Шортен, занимающий пост министра государственных услуг и национальной системы страхования по инвалидности. Неожиданный выбор кандидатуры Шортена был сделан "несмотря на настойчивые просьбы Киева" о представительстве на уровне премьера или вице-премьера Австралии. "Наблюдается тенденция, что все серьезные авторитетные личности планеты Земля красиво, "по-английски" уходят от участия в этом фарсе, так называемой "мирной" конференции в Швейцарии. Рядовые австралийцы уже высмеивают собственное государство - оно отправляет на "саммит мира" министра по страхованию инвалидности", - отметил Бойков. По его словам, местные жители просят власти прекратить "позорить их" на мировой арене, и даже провластные СМИ пишут про выбор представителя с заметной долей иронии. При этом, по оценке собеседника агентства, в назначении Шортена представителем Австралии на конференции кроется скрытый смысл - так Канберра дает миру понять свое истинное отношение к Зеленскому. "Австралия таким образом подает сигнал, такой тонкий-тонкий намек: мол, ребята, мы относимся к Зеленскому несерьезно. В случае чего они хотели бы работать и торговать и с Китаем, и с Россией, а Зеленский им - никто и ничто… Я вижу в этом, по сути, шуточном "назначении" на саммит здравый смысл - значит, Австралия меняется, значит, все будет хорошо", - пояснил Бойков. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ , так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

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