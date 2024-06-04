https://ria.ru/20240604/aviadeboshir-1950529041.html

Авиадебошира сняли с рейса Москва — Новосибирск

Авиадебошира сняли с рейса Москва — Новосибирск - РИА Новости, 04.06.2024

Авиадебошира сняли с рейса Москва — Новосибирск

Авиадебошира сняли с рейса Москва - Новосибирск авиакомпании S7 Airlines, лайнер спустя некоторое время отправился, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T22:38

2024-06-04T22:38

2024-06-04T22:38

происшествия

москва

новосибирск

s7 airlines

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 4 июня - РИА Новости. Авиадебошира сняли с рейса Москва - Новосибирск авиакомпании S7 Airlines, лайнер спустя некоторое время отправился, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. "Один из пассажиров рейса S7 2515 по маршруту Москва - Новосибирск покинул занятое место во время руления самолёта, не реагировал на неоднократные требования экипажа, нарушая установленные правила безопасности. По решению командира воздушного судна на борт был вызван наряд полиции, который снял недисциплинированного пассажира с рейса для дальнейших разбирательств. После снятия пассажира с рейса самолет вылетел в Новосибирск", - сказал представитель авиакомпании.Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о том, что пьяный пассажир устроил дебош на борту рейса Москва – Новосибирск, в связи с чем задержали рейс из "Домодедово".

https://ria.ru/20240418/debosh-1940907641.html

москва

новосибирск

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происшествия, москва, новосибирск, s7 airlines, домодедово (аэропорт)