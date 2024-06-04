https://ria.ru/20240604/av-1950329086.html

"Слабое место альянса". Раскрыт сценарий войны НАТО с Россией

"Слабое место альянса". Раскрыт сценарий войны НАТО с Россией - РИА Новости, 04.06.2024

"Слабое место альянса". Раскрыт сценарий войны НАТО с Россией

База Рамштайн в Германии будет самым слабым местом Североатлантического альянса в случае войны с Россией, пишет AgoraVox. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T10:08

2024-06-04T10:08

2024-06-04T12:00

россия

сша

германия

радослав сикорский

нато

дмитрий медведев

в мире

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950358807_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e1212aa8d6903027d0b561a4668fa1e2.jpg

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. База Рамштайн в Германии будет самым слабым местом Североатлантического альянса в случае войны с Россией, пишет AgoraVox."Противостояние НАТО и России показало, что у войск НАТО много слабых мест по сравнению с российской армией, но есть одно, которое опаснее (для НАТО. — Прим. ред.), чем все остальные вместе взятые — авиабаза Рамштайн в Германии", — говорится в материале.Как указал обозреватель, эскалация западных союзников Киева может привести к переходу конфликта на Украине к полномасштабной войне США и Европы с Россией. По его словам, в таком случае ликвидация немецкой базы альянса российскими силами сделает НАТО "слепой и однорукой", оставив организацию без важного пункта снабжения своих войск и возможности как-либо ответить.В мае польский министр Радослав Сикорский заявил в интервью британской газете The Guardian, что Вашингтон атакует позиции российской армии в зоне СВО, если Москва применит ядерное оружие.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ напомнил, что удар по любым российским целям со стороны США приведет к началу мировой войны, и любой министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240604/nyt-1950317982.html

https://ria.ru/20240604/oruzhie-1950305724.html

россия

сша

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, германия, радослав сикорский, нато, дмитрий медведев, в мире, политика, украина