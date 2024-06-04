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"Слабое место альянса". Раскрыт сценарий войны НАТО с Россией - РИА Новости, 04.06.2024
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10:08 04.06.2024 (обновлено: 12:00 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/av-1950329086.html
"Слабое место альянса". Раскрыт сценарий войны НАТО с Россией
"Слабое место альянса". Раскрыт сценарий войны НАТО с Россией - РИА Новости, 04.06.2024
"Слабое место альянса". Раскрыт сценарий войны НАТО с Россией
База Рамштайн в Германии будет самым слабым местом Североатлантического альянса в случае войны с Россией, пишет AgoraVox. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T10:08
2024-06-04T12:00
россия
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радослав сикорский
нато
дмитрий медведев
в мире
политика
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. База Рамштайн в Германии будет самым слабым местом Североатлантического альянса в случае войны с Россией, пишет AgoraVox.&quot;Противостояние НАТО и России показало, что у войск НАТО много слабых мест по сравнению с российской армией, но есть одно, которое опаснее (для НАТО. — Прим. ред.), чем все остальные вместе взятые — авиабаза Рамштайн в Германии&quot;, — говорится в материале.Как указал обозреватель, эскалация западных союзников Киева может привести к переходу конфликта на Украине к полномасштабной войне США и Европы с Россией. По его словам, в таком случае ликвидация немецкой базы альянса российскими силами сделает НАТО "слепой и однорукой", оставив организацию без важного пункта снабжения своих войск и возможности как-либо ответить.В мае польский министр Радослав Сикорский заявил в интервью британской газете The Guardian, что Вашингтон атакует позиции российской армии в зоне СВО, если Москва применит ядерное оружие.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ напомнил, что удар по любым российским целям со стороны США приведет к началу мировой войны, и любой министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240604/nyt-1950317982.html
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россия, сша, германия, радослав сикорский, нато, дмитрий медведев, в мире, политика, украина
Россия, США, Германия, Радослав Сикорский, НАТО, Дмитрий Медведев, В мире, Политика, Украина
"Слабое место альянса". Раскрыт сценарий войны НАТО с Россией

AV: база Рамштайн в Германии будет самым слабым местом НАТО в случае войны с РФ

© AP Photo / Matthias SchraderСамолет ВВС США на авиабазе США Рамштайн, Германия
Самолет ВВС США на авиабазе США Рамштайн, Германия - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Самолет ВВС США на авиабазе США Рамштайн, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. База Рамштайн в Германии будет самым слабым местом Североатлантического альянса в случае войны с Россией, пишет AgoraVox.
«

"Противостояние НАТО и России показало, что у войск НАТО много слабых мест по сравнению с российской армией, но есть одно, которое опаснее (для НАТО. — Прим. ред.), чем все остальные вместе взятые — авиабаза Рамштайн в Германии", — говорится в материале.

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Как указал обозреватель, эскалация западных союзников Киева может привести к переходу конфликта на Украине к полномасштабной войне США и Европы с Россией. По его словам, в таком случае ликвидация немецкой базы альянса российскими силами сделает НАТО "слепой и однорукой", оставив организацию без важного пункта снабжения своих войск и возможности как-либо ответить.
В мае польский министр Радослав Сикорский заявил в интервью британской газете The Guardian, что Вашингтон атакует позиции российской армии в зоне СВО, если Москва применит ядерное оружие.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ напомнил, что удар по любым российским целям со стороны США приведет к началу мировой войны, и любой министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РоссияСШАГерманияРадослав СикорскийНАТОДмитрий МедведевВ миреПолитикаУкраина
 
 
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