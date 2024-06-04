https://ria.ru/20240604/ataka-1950527924.html

В Шебекино при атаке дрона ВСУ на служебный автобус пострадали три человека

В Шебекино при атаке дрона ВСУ на служебный автобус пострадали три человека - РИА Новости, 04.06.2024

В Шебекино при атаке дрона ВСУ на служебный автобус пострадали три человека

Три человека пострадали в результате атаки украинского БПЛА на служебный автобус с сотрудниками сельхозпредприятия в белгородском Шебекино, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T22:24

2024-06-04T22:24

2024-06-04T22:27

специальная военная операция на украине

шебекино

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

украина

происшествия

белгородская область

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Три человека пострадали в результате атаки украинского БПЛА на служебный автобус с сотрудниками сельхозпредприятия в белгородском Шебекино, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Шебекино ВСУ атаковали с помощью БПЛА служебный автобус, в котором ехали сотрудники сельхозпредприятия. В результате взрыва пострадали 3 человека. У одной женщины осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, у второй - осколочное ранение правого бедра. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу", - написал он.Отмечается, что третья пострадавшая вскоре после взрыва отправилась домой, но добравшись, почувствовала ухудшение состояния. Бригадой скорой помощи ее доставили в больницу, предварительно, у пострадавшей сотрясение головного мозга и контузия.

https://ria.ru/20240527/voyna-1948457320.html

шебекино

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белгородская область

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Наталья Макарова

шебекино, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, украина, происшествия, белгородская область