https://ria.ru/20240604/ataka-1950527924.html
В Шебекино при атаке дрона ВСУ на служебный автобус пострадали три человека
В Шебекино при атаке дрона ВСУ на служебный автобус пострадали три человека - РИА Новости, 04.06.2024
В Шебекино при атаке дрона ВСУ на служебный автобус пострадали три человека
Три человека пострадали в результате атаки украинского БПЛА на служебный автобус с сотрудниками сельхозпредприятия в белгородском Шебекино, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T22:24
2024-06-04T22:24
2024-06-04T22:27
специальная военная операция на украине
шебекино
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
украина
происшествия
белгородская область
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Три человека пострадали в результате атаки украинского БПЛА на служебный автобус с сотрудниками сельхозпредприятия в белгородском Шебекино, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Шебекино ВСУ атаковали с помощью БПЛА служебный автобус, в котором ехали сотрудники сельхозпредприятия. В результате взрыва пострадали 3 человека. У одной женщины осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, у второй - осколочное ранение правого бедра. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу", - написал он.Отмечается, что третья пострадавшая вскоре после взрыва отправилась домой, но добравшись, почувствовала ухудшение состояния. Бригадой скорой помощи ее доставили в больницу, предварительно, у пострадавшей сотрясение головного мозга и контузия.
https://ria.ru/20240527/voyna-1948457320.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Шебекино при атаке дрона ВСУ на служебный автобус пострадали три человека
Гладков: в Шебекино при атаке дрона на служебный автобус пострадали три человека