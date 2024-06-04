https://ria.ru/20240604/amerika-1950271369.html

Американская мечта, давай, до свидания!

Американская мечта, давай, до свидания! - РИА Новости, 04.06.2024

Американская мечта, давай, до свидания!

Джордж Клуни дал заднюю так стремительно, что никто опомниться не успел. Еще 1 июня его фонд обещал отлавливать российских журналистов в Европе и сажать их в... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T08:00

2024-06-04T08:00

2024-06-04T08:04

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Джордж Клуни дал заднюю так стремительно, что никто опомниться не успел. Еще 1 июня его фонд обещал отлавливать российских журналистов в Европе и сажать их в тюрьму, а уже вчера актер пояснил, что "его не так поняли".Пару дней назад директор по юридическим вопросам проекта Docket фонда Клуни рассказала, что будет возбуждать в странах Европы уголовные дела против российских журналистов за "разжигание ненависти" и "призывы к геноциду" и добиваться выдачи закрытых ордеров на их арест.То есть приехал человек, ничего не подозревая, в Европу поработать или отдохнуть, а его — раз! — арестовали на границе и закрыли на долгий срок. За что? Да за то, что исполняет свой профессиональный долг: освещает происходящее на Украине. Говорит то, что говорить нельзя, — что в этой "демократической стране" орудуют нацисты, пытают и казнят без суда и следствия, бомбят мирных жителей и проливают потоки крови. Это не то, что нужно хозяевам Клуни, поэтому человек, который это озвучивает, должен сидеть в тюрьме, не правда ли? С Ассанжем ведь именно так сработало?Возможно, Клуни подставил бывший посол США в России Майкл Макфол — он, похоже, каждую ночь сочиняет списки неугодных и придумывает все новые санкции. Во всяком случае, артист быстро съехал с темы: "Что касается недавних сообщений о российских журналистах — кто-то в нашем фонде неправильно выразился. Я сам сын журналиста". Все не так однозначно, мы понимаем.Важна в этой истории не попытка актера напомнить о себе публике, а то, что она ни на что не повлияла и повлиять не могла. Американцам все кажется, что у них осталась какая-то "мягкая сила", что они с ее помощью могут грозить, улещать, стыдить, влиять. У меня для них неприятная новость: ее больше у вас нет, ребята.Мы тут в России два года живем без голливудского треша, который раньше лился на наши бедные головы в противоестественном количестве. Кто-нибудь вообще это заметил? При этом в кино все как ходили, так и ходят — смотрят отечественные премьеры, азиатские и европейские картины, киноклассику. И при этом не надо объяснять ребенку, почему Русалочка — негритянка, Дамблдор — гей, а фея в "Золушке" — трансвестит.Нам смешно, что американцы искренне верили в победу над Россией с помощью ухода "Макдоналдса", — это же просто дичь какая-то. Все бургеры и милкшейки на месте, никакого ореола "американской мечты" вокруг них нет, и не надо отчислять процент от прибыли за океан — милое дело!Аргумент "как вы можете писать на макбуке гадости про США?" больше не работает — пишем, что хотим и на чем хотим. Использовать их технологии — это нормально, слушать их пропаганду — себя не уважать.И ведь такое сегодня происходит не только в России. Конец гегемонии США наступил не на поле боя, а в головах миллиардов людей по всему земному шару. Ах, сколько же надежд возлагал Вашингтон на возникновение в разных странах среднего класса. Это же должна была быть их гигантская пятая колонна. Все эти хипстеры со смузи — они должны были день и ночь шатать режимы в своих странах и плясать под дудку американского посла.Средний класс действительно вырос — в Африке и Азии, Латинской Америке и на постсоветском пространстве. Он подучил языки, поездил по миру и практически сразу мрачно воззрился на Вашингтон: а почему это прибыль от нашего кафе быстрого питания утекает в вашу страну? А по какой причине вы гробите национальные кинобизнесы, навязывая везде Голливуд? А не пора ли нам все это поправить?Американцы забыли (или никогда не учили) историю. На самом деле национальная буржуазия — это драйвер всех освободительных движений. Во главе всех революций всегда шли именно хипстеры со смузи — как вариант буржуа в манжетах. Глобальная антиамериканская революция не будет исключением.Еще можно было кое-как смириться с гегемонией гегемона, пока он демонстрировал какие-то успехи. Но ведь теперь это сплошное позорище. Города, раньше бывшие символами недосягаемой сладкой жизни, стремительно превращаются в свинарники. В Нью-Йорке проводят семинары по борьбе с крысами. В Лос-Анджелесе так же безуспешно борются с клопами. Уровень жизни третьего мира удивительно сочетается с конскими ценниками на все — и люди оттуда пытаются учить нас жизни?Когда Си Цзиньпин в прошлом году поехал в США, весь Китай угорал над видеорепортажами из Сан-Франциско, где буквально ступить было некуда из-за бомжей и наркоманов.На прошлой неделе The Washington Post с прискорбием отметила упадок американской "мягкой силы" в Китае: "Современные китайцы предпочитают "Старбаксу" свои кофейни Luckin Coffee, покупают Huawei вместо Apple и больше не думают, что "за границей и луна больше". Китайская англоязычная газета Global Times тут же откликнулась задорной колонкой: все так и есть, американская "мягкая сила" увяла вслед за "жесткой", китайцы разочаровались в американской мечте.Сходный процесс идет и у нас, поэтому ни на кого не производят впечатление потрепанные американские пенсионеры типа Клуни. Пора домой, таблетки пить. И американскую мечту с собой прихвати — нам не нужно.

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https://ria.ru/20240603/kluni-1950148067.html

https://ria.ru/20240522/serialy-1947658682.html

https://ria.ru/20240503/borrel-1943779259.html

https://ria.ru/20240601/fond-1949853008.html

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аналитика, сша, россия, европа, джордж клуни, майкл макфол, huawei technologies, apple