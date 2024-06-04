https://ria.ru/20240604/amerika-1950271369.html
Американская мечта, давай, до свидания!
Американская мечта, давай, до свидания! - РИА Новости, 04.06.2024
Американская мечта, давай, до свидания!
Джордж Клуни дал заднюю так стремительно, что никто опомниться не успел. Еще 1 июня его фонд обещал отлавливать российских журналистов в Европе и сажать их в... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T08:00
2024-06-04T08:00
2024-06-04T08:04
аналитика
сша
россия
европа
джордж клуни
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Джордж Клуни дал заднюю так стремительно, что никто опомниться не успел. Еще 1 июня его фонд обещал отлавливать российских журналистов в Европе и сажать их в тюрьму, а уже вчера актер пояснил, что "его не так поняли".Пару дней назад директор по юридическим вопросам проекта Docket фонда Клуни рассказала, что будет возбуждать в странах Европы уголовные дела против российских журналистов за "разжигание ненависти" и "призывы к геноциду" и добиваться выдачи закрытых ордеров на их арест.То есть приехал человек, ничего не подозревая, в Европу поработать или отдохнуть, а его — раз! — арестовали на границе и закрыли на долгий срок. За что? Да за то, что исполняет свой профессиональный долг: освещает происходящее на Украине. Говорит то, что говорить нельзя, — что в этой "демократической стране" орудуют нацисты, пытают и казнят без суда и следствия, бомбят мирных жителей и проливают потоки крови. Это не то, что нужно хозяевам Клуни, поэтому человек, который это озвучивает, должен сидеть в тюрьме, не правда ли? С Ассанжем ведь именно так сработало?Возможно, Клуни подставил бывший посол США в России Майкл Макфол — он, похоже, каждую ночь сочиняет списки неугодных и придумывает все новые санкции. Во всяком случае, артист быстро съехал с темы: "Что касается недавних сообщений о российских журналистах — кто-то в нашем фонде неправильно выразился. Я сам сын журналиста". Все не так однозначно, мы понимаем.Важна в этой истории не попытка актера напомнить о себе публике, а то, что она ни на что не повлияла и повлиять не могла. Американцам все кажется, что у них осталась какая-то "мягкая сила", что они с ее помощью могут грозить, улещать, стыдить, влиять. У меня для них неприятная новость: ее больше у вас нет, ребята.Мы тут в России два года живем без голливудского треша, который раньше лился на наши бедные головы в противоестественном количестве. Кто-нибудь вообще это заметил? При этом в кино все как ходили, так и ходят — смотрят отечественные премьеры, азиатские и европейские картины, киноклассику. И при этом не надо объяснять ребенку, почему Русалочка — негритянка, Дамблдор — гей, а фея в "Золушке" — трансвестит.Нам смешно, что американцы искренне верили в победу над Россией с помощью ухода "Макдоналдса", — это же просто дичь какая-то. Все бургеры и милкшейки на месте, никакого ореола "американской мечты" вокруг них нет, и не надо отчислять процент от прибыли за океан — милое дело!Аргумент "как вы можете писать на макбуке гадости про США?" больше не работает — пишем, что хотим и на чем хотим. Использовать их технологии — это нормально, слушать их пропаганду — себя не уважать.И ведь такое сегодня происходит не только в России. Конец гегемонии США наступил не на поле боя, а в головах миллиардов людей по всему земному шару. Ах, сколько же надежд возлагал Вашингтон на возникновение в разных странах среднего класса. Это же должна была быть их гигантская пятая колонна. Все эти хипстеры со смузи — они должны были день и ночь шатать режимы в своих странах и плясать под дудку американского посла.Средний класс действительно вырос — в Африке и Азии, Латинской Америке и на постсоветском пространстве. Он подучил языки, поездил по миру и практически сразу мрачно воззрился на Вашингтон: а почему это прибыль от нашего кафе быстрого питания утекает в вашу страну? А по какой причине вы гробите национальные кинобизнесы, навязывая везде Голливуд? А не пора ли нам все это поправить?Американцы забыли (или никогда не учили) историю. На самом деле национальная буржуазия — это драйвер всех освободительных движений. Во главе всех революций всегда шли именно хипстеры со смузи — как вариант буржуа в манжетах. Глобальная антиамериканская революция не будет исключением.Еще можно было кое-как смириться с гегемонией гегемона, пока он демонстрировал какие-то успехи. Но ведь теперь это сплошное позорище. Города, раньше бывшие символами недосягаемой сладкой жизни, стремительно превращаются в свинарники. В Нью-Йорке проводят семинары по борьбе с крысами. В Лос-Анджелесе так же безуспешно борются с клопами. Уровень жизни третьего мира удивительно сочетается с конскими ценниками на все — и люди оттуда пытаются учить нас жизни?Когда Си Цзиньпин в прошлом году поехал в США, весь Китай угорал над видеорепортажами из Сан-Франциско, где буквально ступить было некуда из-за бомжей и наркоманов.На прошлой неделе The Washington Post с прискорбием отметила упадок американской "мягкой силы" в Китае: "Современные китайцы предпочитают "Старбаксу" свои кофейни Luckin Coffee, покупают Huawei вместо Apple и больше не думают, что "за границей и луна больше". Китайская англоязычная газета Global Times тут же откликнулась задорной колонкой: все так и есть, американская "мягкая сила" увяла вслед за "жесткой", китайцы разочаровались в американской мечте.Сходный процесс идет и у нас, поэтому ни на кого не производят впечатление потрепанные американские пенсионеры типа Клуни. Пора домой, таблетки пить. И американскую мечту с собой прихвати — нам не нужно.
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https://ria.ru/20240603/kluni-1950148067.html
https://ria.ru/20240522/serialy-1947658682.html
https://ria.ru/20240503/borrel-1943779259.html
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Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
аналитика, сша, россия, европа, джордж клуни, майкл макфол, huawei technologies, apple
Аналитика, США, Россия, Европа, Джордж Клуни, Майкл Макфол, Huawei Technologies, Apple
Джордж Клуни дал заднюю так стремительно, что никто опомниться не успел. Еще 1 июня его фонд обещал отлавливать российских журналистов в Европе и сажать их в тюрьму, а уже вчера актер пояснил, что "его не так поняли".
Пару дней назад директор по юридическим вопросам проекта Docket фонда Клуни рассказала, что будет возбуждать в странах Европы уголовные дела против российских журналистов за "разжигание ненависти" и "призывы к геноциду" и добиваться выдачи закрытых ордеров на их арест.
То есть приехал человек, ничего не подозревая, в Европу поработать или отдохнуть, а его — раз! — арестовали на границе и закрыли на долгий срок. За что? Да за то, что исполняет свой профессиональный долг: освещает происходящее на Украине. Говорит то, что говорить нельзя, — что в этой "демократической стране" орудуют нацисты, пытают и казнят без суда и следствия, бомбят мирных жителей и проливают потоки крови. Это не то, что нужно хозяевам Клуни, поэтому человек, который это озвучивает, должен сидеть в тюрьме, не правда ли? С Ассанжем ведь именно так сработало?
Возможно, Клуни подставил бывший посол США в России Майкл Макфол — он, похоже, каждую ночь сочиняет списки неугодных и придумывает все новые санкции. Во всяком случае, артист быстро съехал с темы
: "Что касается недавних сообщений о российских журналистах — кто-то в нашем фонде неправильно выразился. Я сам сын журналиста". Все не так однозначно, мы понимаем.
Важна в этой истории не попытка актера напомнить о себе публике, а то, что она ни на что не повлияла и повлиять не могла. Американцам все кажется, что у них осталась какая-то "мягкая сила", что они с ее помощью могут грозить, улещать, стыдить, влиять. У меня для них неприятная новость: ее больше у вас нет, ребята.
Мы тут в России два года живем без голливудского треша, который раньше лился на наши бедные головы в противоестественном количестве. Кто-нибудь вообще это заметил? При этом в кино все как ходили, так и ходят — смотрят отечественные премьеры, азиатские и европейские картины, киноклассику. И при этом не надо объяснять ребенку, почему Русалочка — негритянка, Дамблдор — гей, а фея в "Золушке" — трансвестит.
Нам смешно, что американцы искренне верили в победу над Россией с помощью ухода "Макдоналдса", — это же просто дичь какая-то. Все бургеры и милкшейки на месте, никакого ореола "американской мечты" вокруг них нет, и не надо отчислять процент от прибыли за океан — милое дело!
Аргумент "как вы можете писать на макбуке гадости про США?" больше не работает — пишем, что хотим и на чем хотим. Использовать их технологии — это нормально, слушать их пропаганду — себя не уважать.
И ведь такое сегодня происходит не только в России. Конец гегемонии США наступил не на поле боя, а в головах миллиардов людей по всему земному шару. Ах, сколько же надежд возлагал Вашингтон на возникновение в разных странах среднего класса. Это же должна была быть их гигантская пятая колонна. Все эти хипстеры со смузи — они должны были день и ночь шатать режимы в своих странах и плясать под дудку американского посла.
Средний класс действительно вырос — в Африке и Азии, Латинской Америке и на постсоветском пространстве. Он подучил языки, поездил по миру и практически сразу мрачно воззрился на Вашингтон: а почему это прибыль от нашего кафе быстрого питания утекает в вашу страну? А по какой причине вы гробите национальные кинобизнесы, навязывая везде Голливуд? А не пора ли нам все это поправить?
Американцы забыли (или никогда не учили) историю. На самом деле национальная буржуазия — это драйвер всех освободительных движений. Во главе всех революций всегда шли именно хипстеры со смузи — как вариант буржуа в манжетах. Глобальная антиамериканская революция не будет исключением.
Еще можно было кое-как смириться с гегемонией гегемона, пока он демонстрировал какие-то успехи. Но ведь теперь это сплошное позорище. Города, раньше бывшие символами недосягаемой сладкой жизни, стремительно превращаются в свинарники. В Нью-Йорке проводят семинары по борьбе с крысами. В Лос-Анджелесе так же безуспешно борются с клопами. Уровень жизни третьего мира удивительно сочетается с конскими ценниками на все — и люди оттуда пытаются учить нас жизни?
Когда Си Цзиньпин в прошлом году поехал в США, весь Китай угорал над видеорепортажами из Сан-Франциско, где буквально ступить было некуда из-за бомжей и наркоманов.
На прошлой неделе The Washington Post с прискорбием отметила упадок американской "мягкой силы" в Китае: "Современные китайцы предпочитают "Старбаксу" свои кофейни Luckin Coffee, покупают Huawei вместо Apple и больше не думают, что "за границей и луна больше". Китайская англоязычная газета Global Times тут же откликнулась задорной колонкой
: все так и есть, американская "мягкая сила" увяла вслед за "жесткой", китайцы разочаровались в американской мечте.
Сходный процесс идет и у нас, поэтому ни на кого не производят впечатление потрепанные американские пенсионеры типа Клуни. Пора домой, таблетки пить. И американскую мечту с собой прихвати — нам не нужно.