Клуни сделал заявление после сообщений о его фонде
Клуни заявил, что его фонд не станет преследовать журналистов, в том числе из РФ
© AP Photo / Riccardo De LucaАмериканский актер и кинорежиссер Джордж Клуни
© AP Photo / Riccardo De Luca
Американский актер и кинорежиссер Джордж Клуни. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Голливудский актер Джордж Клуни заверил, что его фонд никогда бы не стал преследовать журналистов, в том числе российских. Слова актера приводятся на странице фонда в соцсети X.
"Что касается недавних сообщений о российских журналистах, кто-то в нашем фонде неправильно выразился. Я сам сын журналиста. Мы в Фонде Клуни никогда бы не стали преследовать журналистов, даже если мы с ними несогласны. На самом деле у нас есть давний опыт защиты журналистов", — сказал Клуни.
Речь идет о высказывании директора по юридическим вопросам проекта Docket фонда Клуни Анны Нейстат, которая сообщила, что организация добивается выдачи в Европе закрытых ордеров на арест российских журналистов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова расценила это заявление как стремление устроить судебное сафари на российских журналистов и травлю по политическим мотивам. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что комиссия направит в Генпрокуратуру материалы для признания Фонда Клуни нежелательной в России организацией.