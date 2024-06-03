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Клуни сделал заявление после сообщений о его фонде - РИА Новости, 03.06.2024
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12:59 03.06.2024 (обновлено: 14:26 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/kluni-1950148067.html
Клуни сделал заявление после сообщений о его фонде
Клуни сделал заявление после сообщений о его фонде - РИА Новости, 03.06.2024
Клуни сделал заявление после сообщений о его фонде
Голливудский актер Джордж Клуни заверил, что его фонд никогда бы не стал преследовать журналистов, в том числе российских. Слова актера приводятся на странице... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:59
2024-06-03T14:26
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Голливудский актер Джордж Клуни заверил, что его фонд никогда бы не стал преследовать журналистов, в том числе российских. Слова актера приводятся на странице фонда в соцсети X."Что касается недавних сообщений о российских журналистах, кто-то в нашем фонде неправильно выразился. Я сам сын журналиста. Мы в Фонде Клуни никогда бы не стали преследовать журналистов, даже если мы с ними несогласны. На самом деле у нас есть давний опыт защиты журналистов", — сказал Клуни.Речь идет о высказывании директора по юридическим вопросам проекта Docket фонда Клуни Анны Нейстат, которая сообщила, что организация добивается выдачи в Европе закрытых ордеров на арест российских журналистов. Официальный представитель МИД Мария Захарова расценила это заявление как стремление устроить судебное сафари на российских журналистов и травлю по политическим мотивам. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что комиссия направит в Генпрокуратуру материалы для признания Фонда Клуни нежелательной в России организацией.
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джордж клуни, в мире, россия, европа, госдума рф, генеральная прокуратура рф, василий пискарев
Джордж Клуни, В мире, Россия, Европа, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Василий Пискарев
Клуни сделал заявление после сообщений о его фонде

Клуни заявил, что его фонд не станет преследовать журналистов, в том числе из РФ

© AP Photo / Riccardo De LucaАмериканский актер и кинорежиссер Джордж Клуни
Американский актер и кинорежиссер Джордж Клуни - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Riccardo De Luca
Американский актер и кинорежиссер Джордж Клуни. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Голливудский актер Джордж Клуни заверил, что его фонд никогда бы не стал преследовать журналистов, в том числе российских. Слова актера приводятся на странице фонда в соцсети X.
"Что касается недавних сообщений о российских журналистах, кто-то в нашем фонде неправильно выразился. Я сам сын журналиста. Мы в Фонде Клуни никогда бы не стали преследовать журналистов, даже если мы с ними несогласны. На самом деле у нас есть давний опыт защиты журналистов", — сказал Клуни.
Речь идет о высказывании директора по юридическим вопросам проекта Docket фонда Клуни Анны Нейстат, которая сообщила, что организация добивается выдачи в Европе закрытых ордеров на арест российских журналистов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова расценила это заявление как стремление устроить судебное сафари на российских журналистов и травлю по политическим мотивам. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что комиссия направит в Генпрокуратуру материалы для признания Фонда Клуни нежелательной в России организацией.
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Джордж КлуниВ миреРоссияЕвропаГосдума РФГенеральная прокуратура РФВасилий Пискарев
 
 
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