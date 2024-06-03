https://ria.ru/20240603/kluni-1950148067.html

Клуни сделал заявление после сообщений о его фонде

Клуни сделал заявление после сообщений о его фонде - РИА Новости, 03.06.2024

Клуни сделал заявление после сообщений о его фонде

Голливудский актер Джордж Клуни заверил, что его фонд никогда бы не стал преследовать журналистов, в том числе российских. Слова актера приводятся на странице... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:59

2024-06-03T12:59

2024-06-03T14:26

джордж клуни

в мире

россия

европа

госдума рф

генеральная прокуратура рф

василий пискарев

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Голливудский актер Джордж Клуни заверил, что его фонд никогда бы не стал преследовать журналистов, в том числе российских. Слова актера приводятся на странице фонда в соцсети X."Что касается недавних сообщений о российских журналистах, кто-то в нашем фонде неправильно выразился. Я сам сын журналиста. Мы в Фонде Клуни никогда бы не стали преследовать журналистов, даже если мы с ними несогласны. На самом деле у нас есть давний опыт защиты журналистов", — сказал Клуни.Речь идет о высказывании директора по юридическим вопросам проекта Docket фонда Клуни Анны Нейстат, которая сообщила, что организация добивается выдачи в Европе закрытых ордеров на арест российских журналистов. Официальный представитель МИД Мария Захарова расценила это заявление как стремление устроить судебное сафари на российских журналистов и травлю по политическим мотивам. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что комиссия направит в Генпрокуратуру материалы для признания Фонда Клуни нежелательной в России организацией.

https://ria.ru/20240531/zakharova-1949805365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

джордж клуни, в мире, россия, европа, госдума рф, генеральная прокуратура рф, василий пискарев