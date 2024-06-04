"Национальный демократический альянс"
© AP Photo / Rajesh Kumar SinghПремьер-министр Индии Нарендра Моди в сопровождении лидеров Национального демократического альянса
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh
"Национальный демократический альянс" (National Democratic Alliance, NDA) – коалиция правых политических партий в Индии, состоящая из более чем 20 партий и возглавляемая партией "Бхаратия джаната парти". Коалиция была сформирована в 1998 году для участия во всеобщих парламентских выборах.
По итогам парламентских выборов 1999 года альянс получил правящее большинство – 296 мест из 543. https://data.ipu.org/election-summary/HTML/2145_99.htmПоскольку партия "Бхаратия джаната парти" была крупнейшей в альянсе, ее члены заняли ключевые посты, в том числе пост премьер-министра, который занимал Атал Бихари Ваджпаи (1999-2004). По совместительству он также был председателем NDA.
Первый пятилетний срок правления NDA был отмечен нестабильностью. Региональные партии то входили в коалицию, то выходили из нее в результате действий как национального правительства в целом, так и других государственных и местных органов власти, возглавляемых партией "Бхаратия джаната парти". Внутри страны период правления NDA ознаменовался усилением либерализации экономики. На международном уровне правительство работало над улучшением отношений с Соединенными Штатами и Израилем, а также над урегулированием конфликта с Пакистаном из-за спорной области Кашмир.
Однако, несмотря на то, что экономические изменения были популярны, репутация самой партии "Бхаратия джаната парти" пострадала на выборах 2004 года в результате широкомасштабных межконфессиональных беспорядков, охвативших штат Гуджарат в 2002 году.
В 2004 году на всеобщих выборах в парламент NDA потерял большинство ("Бхаратия джаната парти" получила 137 мест в парламенте) и к власти пришел "Объединенный прогрессивный альянс", доминирующее положение в котором занимал "Индийский национальный конгресс".
Аналогичная ситуация сложилась на всеобщих выборах 2009 года, где лидирующее положение занял "Индийский национальный конгресс" (206 мест в парламенте против 116 мест у партии "Бхаратия джаната парти").
Положение изменилось к парламентским выборам 2014 года. В 2013 году NDA выбрал своим лидером в избирательной кампании 2014 года Нарендру Моди, который привел коалицию к крупной победе на выборах: партия "Бхаратия джаната парти" получила абсолютное большинство голосов – 282 места, партнеры по NDA добавили еще 54 места. Моди был назначен главой партии в парламенте, а также премьер-министром страны. Члены других партий NDA получили посты в правительстве, а также поддержку на региональных выборах.
На всеобщих выборах 2024 года, по предварительным подсчетам телеканала NDTV, NDA во главе с партией "Бхаратия джаната парти" действующего премьера Индии Нарендры Моди получил большинство мест в парламенте. По данным телеканала NDTV, коалиция действующего премьера получает не менее 282 мест.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников