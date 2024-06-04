https://ria.ru/20240604/alyans-1950350705.html

"Национальный демократический альянс"

"Национальный демократический альянс" - РИА Новости, 04.06.2024

"Национальный демократический альянс"

"Национальный демократический альянс" (National Democratic Alliance, NDA) – коалиция правых политических партий в Индии, состоящая из более чем 20 партий и... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:32

2024-06-04T11:32

2024-06-04T11:32

справки

индия

израиль

пакистан

нарендра моди

атал бихари ваджпаи

бхаратия джаната парти

индийский национальный конгресс

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"Национальный демократический альянс" (National Democratic Alliance, NDA) – коалиция правых политических партий в Индии, состоящая из более чем 20 партий и возглавляемая партией "Бхаратия джаната парти". Коалиция была сформирована в 1998 году для участия во всеобщих парламентских выборах. По итогам парламентских выборов 1999 года альянс получил правящее большинство – 296 мест из 543. https://data.ipu.org/election-summary/HTML/2145_99.htmПоскольку партия "Бхаратия джаната парти" была крупнейшей в альянсе, ее члены заняли ключевые посты, в том числе пост премьер-министра, который занимал Атал Бихари Ваджпаи (1999-2004). По совместительству он также был председателем NDA.Первый пятилетний срок правления NDA был отмечен нестабильностью. Региональные партии то входили в коалицию, то выходили из нее в результате действий как национального правительства в целом, так и других государственных и местных органов власти, возглавляемых партией "Бхаратия джаната парти". Внутри страны период правления NDA ознаменовался усилением либерализации экономики. На международном уровне правительство работало над улучшением отношений с Соединенными Штатами и Израилем, а также над урегулированием конфликта с Пакистаном из-за спорной области Кашмир.Однако, несмотря на то, что экономические изменения были популярны, репутация самой партии "Бхаратия джаната парти" пострадала на выборах 2004 года в результате широкомасштабных межконфессиональных беспорядков, охвативших штат Гуджарат в 2002 году. В 2004 году на всеобщих выборах в парламент NDA потерял большинство ("Бхаратия джаната парти" получила 137 мест в парламенте) и к власти пришел "Объединенный прогрессивный альянс", доминирующее положение в котором занимал "Индийский национальный конгресс". Аналогичная ситуация сложилась на всеобщих выборах 2009 года, где лидирующее положение занял "Индийский национальный конгресс" (206 мест в парламенте против 116 мест у партии "Бхаратия джаната парти"). Положение изменилось к парламентским выборам 2014 года. В 2013 году NDA выбрал своим лидером в избирательной кампании 2014 года Нарендру Моди, который привел коалицию к крупной победе на выборах: партия "Бхаратия джаната парти" получила абсолютное большинство голосов – 282 места, партнеры по NDA добавили еще 54 места. Моди был назначен главой партии в парламенте, а также премьер-министром страны. Члены других партий NDA получили посты в правительстве, а также поддержку на региональных выборах.Альянс NDA продолжил оставаться у власти после 2019 года, когда на парламентских выборах этого года получил абсолютное большинство (353 места, из которых "Бхаратия джаната парти" получила 303). На всеобщих выборах 2024 года, по предварительным подсчетам телеканала NDTV, NDA во главе с партией "Бхаратия джаната парти" действующего премьера Индии Нарендры Моди получил большинство мест в парламенте. По данным телеканала NDTV, коалиция действующего премьера получает не менее 282 мест.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, индия, израиль, пакистан, нарендра моди, атал бихари ваджпаи, бхаратия джаната парти, индийский национальный конгресс