https://ria.ru/20240604/altay-1950390307.html

Путин назвал Республику Алтай перспективным регионом

Путин назвал Республику Алтай перспективным регионом - РИА Новости, 04.06.2024

Путин назвал Республику Алтай перспективным регионом

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком назвал Республику Алтай перспективным регионом. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:48

2024-06-04T13:48

2024-06-04T13:48

политика

республика алтай

россия

владимир путин

андрей турчак

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком назвал Республику Алтай перспективным регионом. "Я хотел вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области, имея в виду Республику Алтай", - сказал Путин в ходе встречи с Андреем Турчаком. Также Путин подчеркнул, что Республика Алтай - многонациональная республика с очень глубокой историей. "Просто хочу обратить внимание на то, что Республика Алтай – очень перспективный, но непростой регион: это многонациональная республика с очень глубокой историей, очень интересная и имеющая, как я уже сказал в начале нашей беседы, хороший потенциал развития", - добавил президент.

https://ria.ru/20240604/peskov-1950364493.html

республика алтай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, республика алтай, россия, владимир путин, андрей турчак