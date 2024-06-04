https://ria.ru/20240604/altay-1950390307.html
Путин назвал Республику Алтай перспективным регионом
Путин назвал Республику Алтай перспективным регионом - РИА Новости, 04.06.2024
Путин назвал Республику Алтай перспективным регионом
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком назвал Республику Алтай перспективным регионом. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:48
2024-06-04T13:48
2024-06-04T13:48
политика
республика алтай
россия
владимир путин
андрей турчак
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком назвал Республику Алтай перспективным регионом. "Я хотел вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области, имея в виду Республику Алтай", - сказал Путин в ходе встречи с Андреем Турчаком. Также Путин подчеркнул, что Республика Алтай - многонациональная республика с очень глубокой историей. "Просто хочу обратить внимание на то, что Республика Алтай – очень перспективный, но непростой регион: это многонациональная республика с очень глубокой историей, очень интересная и имеющая, как я уже сказал в начале нашей беседы, хороший потенциал развития", - добавил президент.
https://ria.ru/20240604/peskov-1950364493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика алтай, россия, владимир путин, андрей турчак
Политика, Республика Алтай, Россия, Владимир Путин, Андрей Турчак
Путин назвал Республику Алтай перспективным регионом
Путин на встрече с Турчаком назвал Республику Алтай перспективным регионом
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком назвал Республику Алтай перспективным регионом.
"Я хотел вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области, имея в виду Республику Алтай", - сказал Путин в ходе встречи с Андреем Турчаком.
Также Путин подчеркнул, что Республика Алтай - многонациональная республика с очень глубокой историей.
"Просто хочу обратить внимание на то, что Республика Алтай – очень перспективный, но непростой регион: это многонациональная республика с очень глубокой историей, очень интересная и имеющая, как я уже сказал в начале нашей беседы, хороший потенциал развития", - добавил президент.