https://ria.ru/20240604/altay-1950371451.html
Песков опроверг сообщения о якобы сгоревшей на Алтае "даче Путина"
Песков опроверг сообщения о якобы сгоревшей на Алтае "даче Путина" - РИА Новости, 04.06.2024
Песков опроверг сообщения о якобы сгоревшей на Алтае "даче Путина"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что на Алтае якобы сгорела резиденция главы государства Владимира Путина. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:47
2024-06-04T12:47
2024-06-04T12:47
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что на Алтае якобы сгорела резиденция главы государства Владимира Путина. "Нет такого официального объекта. Мы просто не располагаем такой информацией", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что на Алтае сгорело здание, которое якобы является "дачей Путина". По словам Пескова, у президента России нет резиденции на Алтае и среди его резиденций "этого объекта нет".
https://ria.ru/20231231/peskov-1919252324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков опроверг сообщения о якобы сгоревшей на Алтае "даче Путина"
Песков заявил, что у Путина нет резиденции на Алтае
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что на Алтае якобы сгорела резиденция главы государства Владимира Путина.
"Нет такого официального объекта. Мы просто не располагаем такой информацией", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что на Алтае сгорело здание, которое якобы является "дачей Путина".
По словам Пескова, у президента России нет резиденции на Алтае и среди его резиденций "этого объекта нет".