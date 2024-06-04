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Песков опроверг сообщения о якобы сгоревшей на Алтае "даче Путина" - РИА Новости, 04.06.2024
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12:47 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/altay-1950371451.html
Песков опроверг сообщения о якобы сгоревшей на Алтае "даче Путина"
Песков опроверг сообщения о якобы сгоревшей на Алтае "даче Путина" - РИА Новости, 04.06.2024
Песков опроверг сообщения о якобы сгоревшей на Алтае "даче Путина"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что на Алтае якобы сгорела резиденция главы государства Владимира Путина. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:47
2024-06-04T12:47
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что на Алтае якобы сгорела резиденция главы государства Владимира Путина. "Нет такого официального объекта. Мы просто не располагаем такой информацией", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что на Алтае сгорело здание, которое якобы является "дачей Путина". По словам Пескова, у президента России нет резиденции на Алтае и среди его резиденций "этого объекта нет".
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков опроверг сообщения о якобы сгоревшей на Алтае "даче Путина"

Песков заявил, что у Путина нет резиденции на Алтае

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что на Алтае якобы сгорела резиденция главы государства Владимира Путина.
"Нет такого официального объекта. Мы просто не располагаем такой информацией", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что на Алтае сгорело здание, которое якобы является "дачей Путина".
По словам Пескова, у президента России нет резиденции на Алтае и среди его резиденций "этого объекта нет".
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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