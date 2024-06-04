https://ria.ru/20240604/altay-1950371451.html

Песков опроверг сообщения о якобы сгоревшей на Алтае "даче Путина"

Песков опроверг сообщения о якобы сгоревшей на Алтае "даче Путина" - РИА Новости, 04.06.2024

Песков опроверг сообщения о якобы сгоревшей на Алтае "даче Путина"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что на Алтае якобы сгорела резиденция главы государства Владимира Путина. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:47

2024-06-04T12:47

2024-06-04T12:47

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что на Алтае якобы сгорела резиденция главы государства Владимира Путина. "Нет такого официального объекта. Мы просто не располагаем такой информацией", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что на Алтае сгорело здание, которое якобы является "дачей Путина". По словам Пескова, у президента России нет резиденции на Алтае и среди его резиденций "этого объекта нет".

https://ria.ru/20231231/peskov-1919252324.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков