https://ria.ru/20240604/aktivisty-1950408716.html

Активисты МГЕР вышли к посольствам 13 стран, поддерживающих Украину

Активисты МГЕР вышли к посольствам 13 стран, поддерживающих Украину - РИА Новости, 04.06.2024

Активисты МГЕР вышли к посольствам 13 стран, поддерживающих Украину

Более 2 тысяч активистов "Молодой гвардии "Единой России" и Волонтерской Роты вышли к посольствам 13 стран, поддерживающих Украину, с фотографиями детей,... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:35

2024-06-04T14:35

2024-06-04T14:35

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Более 2 тысяч активистов "Молодой гвардии "Единой России" и Волонтерской Роты вышли к посольствам 13 стран, поддерживающих Украину, с фотографиями детей, погибших в результате киевской агрессии, сообщила пресс-служба МГЕР. Международный день невинных детей - жертв агрессии отмечается 4 июня. Этот день призван привлечь внимание к проблеме невинных детских жертв боевых действий. "В Международный день невинных детей - жертв агрессии более 2 тысяч активистов "Молодой Гвардии "Единой России" и Волонтерской Роты вышли к посольствам 13 государств, поддерживающих украинский режим. В руках участников акции были фотографии детей, погибших от украинской агрессии, и плакаты с лозунгами: "Ваше оружие убивает детей", "Руки прочь от детей!", "С детьми воюют только фашисты!", - сообщили в движении. Кроме того, у посольства США молодогвардейцы установили траурный колокол, который прозвонил 239 раз - по числу погибших детей. "У преступлений против детей нет срока давности. Сегодня мы пришли к посольствам, чтобы в очередной раз напомнить странам Запада о результатах их преступлений против человечества. В очередной раз мы хотим показать, сколько детских жизней унесло западное оружие. А главное - хотим напомнить, что с детьми воюют только фашисты! Каждый обязательно понесет заслуженное наказание", - сказал Демидов, чьи слова приводит пресс-служба. По данным МГЕР, с 2014 года на Донбассе от рук украинских военных преступников погибли 239 детей, ранения получили 887. "Это число продолжает расти", - добавили в движении.

https://ria.ru/20240217/aktsiya-1927979907.html

https://ria.ru/20230926/deti-1898701254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, донбасс, единая россия, мгер, молодая гвардия