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Активисты МГЕР вышли к посольствам 13 стран, поддерживающих Украину - РИА Новости, 04.06.2024
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14:35 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/aktivisty-1950408716.html
Активисты МГЕР вышли к посольствам 13 стран, поддерживающих Украину
Активисты МГЕР вышли к посольствам 13 стран, поддерживающих Украину - РИА Новости, 04.06.2024
Активисты МГЕР вышли к посольствам 13 стран, поддерживающих Украину
Более 2 тысяч активистов "Молодой гвардии "Единой России" и Волонтерской Роты вышли к посольствам 13 стран, поддерживающих Украину, с фотографиями детей,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:35
2024-06-04T14:35
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Более 2 тысяч активистов "Молодой гвардии "Единой России" и Волонтерской Роты вышли к посольствам 13 стран, поддерживающих Украину, с фотографиями детей, погибших в результате киевской агрессии, сообщила пресс-служба МГЕР. Международный день невинных детей - жертв агрессии отмечается 4 июня. Этот день призван привлечь внимание к проблеме невинных детских жертв боевых действий. "В Международный день невинных детей - жертв агрессии более 2 тысяч активистов "Молодой Гвардии "Единой России" и Волонтерской Роты вышли к посольствам 13 государств, поддерживающих украинский режим. В руках участников акции были фотографии детей, погибших от украинской агрессии, и плакаты с лозунгами: "Ваше оружие убивает детей", "Руки прочь от детей!", "С детьми воюют только фашисты!", - сообщили в движении. Кроме того, у посольства США молодогвардейцы установили траурный колокол, который прозвонил 239 раз - по числу погибших детей. "У преступлений против детей нет срока давности. Сегодня мы пришли к посольствам, чтобы в очередной раз напомнить странам Запада о результатах их преступлений против человечества. В очередной раз мы хотим показать, сколько детских жизней унесло западное оружие. А главное - хотим напомнить, что с детьми воюют только фашисты! Каждый обязательно понесет заслуженное наказание", - сказал Демидов, чьи слова приводит пресс-служба. По данным МГЕР, с 2014 года на Донбассе от рук украинских военных преступников погибли 239 детей, ранения получили 887. "Это число продолжает расти", - добавили в движении.
https://ria.ru/20240217/aktsiya-1927979907.html
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в мире, украина, сша, донбасс, единая россия, мгер, молодая гвардия
В мире, Украина, США, Донбасс, Единая Россия, МГЕР, Молодая гвардия
Активисты МГЕР вышли к посольствам 13 стран, поддерживающих Украину

Активисты вышли к посольствам 13 стран с фото детей, погибших от агрессии Киева

© Фото : Молодая Гвардия/TelegramАктивисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" во время акции у посольства США
Активисты Молодой Гвардии Единой России и Волонтерской Роты во время акции у посольства США - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : Молодая Гвардия/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Более 2 тысяч активистов "Молодой гвардии "Единой России" и Волонтерской Роты вышли к посольствам 13 стран, поддерживающих Украину, с фотографиями детей, погибших в результате киевской агрессии, сообщила пресс-служба МГЕР.
Международный день невинных детей - жертв агрессии отмечается 4 июня. Этот день призван привлечь внимание к проблеме невинных детских жертв боевых действий.
© Фото : Молодая Гвардия/TelegramАктивисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" во время акции у посольства США
Активисты Молодой Гвардии Единой России и Волонтерской Роты во время акции у посольства США - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : Молодая Гвардия/Telegram
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" во время акции у посольства США
"В Международный день невинных детей - жертв агрессии более 2 тысяч активистов "Молодой Гвардии "Единой России" и Волонтерской Роты вышли к посольствам 13 государств, поддерживающих украинский режим. В руках участников акции были фотографии детей, погибших от украинской агрессии, и плакаты с лозунгами: "Ваше оружие убивает детей", "Руки прочь от детей!", "С детьми воюют только фашисты!", - сообщили в движении.
Кроме того, у посольства США молодогвардейцы установили траурный колокол, который прозвонил 239 раз - по числу погибших детей.
Акция в Париже в память о детях, погибших в Донбассе - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
В Париже прошла акция в память о детях, погибших в Донбассе
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"У преступлений против детей нет срока давности. Сегодня мы пришли к посольствам, чтобы в очередной раз напомнить странам Запада о результатах их преступлений против человечества. В очередной раз мы хотим показать, сколько детских жизней унесло западное оружие. А главное - хотим напомнить, что с детьми воюют только фашисты! Каждый обязательно понесет заслуженное наказание", - сказал Демидов, чьи слова приводит пресс-служба.
По данным МГЕР, с 2014 года на Донбассе от рук украинских военных преступников погибли 239 детей, ранения получили 887.
"Это число продолжает расти", - добавили в движении.
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