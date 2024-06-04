https://ria.ru/20240604/akter-1950501761.html

Спектакли с Мадяновым отменили из-за тяжелой болезни актера

Спектакли с Мадяновым отменили из-за тяжелой болезни актера - РИА Новости, 04.06.2024

Спектакли с Мадяновым отменили из-за тяжелой болезни актера

Российский актер Роман Мадянов отменил все спектакли из-за болезни, сообщил его коллега Павел Трубинер в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T19:31

2024-06-04T19:31

2024-06-04T19:40

культура

общество

роман мадянов

театр имени маяковского

россия

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российский актер Роман Мадянов отменил все спектакли из-за болезни, сообщил его коллега Павел Трубинер в социальной сети "ВКонтакте"."В связи с болезнью Романа Мадянова все спектакли отменены до конца лета. Пока остается под вопросом "Любимая женщина Дон Жуана" 27 августа в Москве", — сообщил он.Ранее СМИ сообщили, что у Мадянова выявили онкологическое заболевание, в ближайшее время ему проведут противоопухолевую терапию.Роман Мадянов сыграл более 200 ролей в кино. Одна из его наиболее известных работ — роль замполита Колобкова в сериале "Солдаты". До 2023 года актер служил в Театре имени Маяковского.

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общество, роман мадянов, театр имени маяковского, россия