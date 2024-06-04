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Спектакли с Мадяновым отменили из-за тяжелой болезни актера - РИА Новости, 04.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:31 04.06.2024 (обновлено: 19:40 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/akter-1950501761.html
Спектакли с Мадяновым отменили из-за тяжелой болезни актера
Спектакли с Мадяновым отменили из-за тяжелой болезни актера - РИА Новости, 04.06.2024
Спектакли с Мадяновым отменили из-за тяжелой болезни актера
Российский актер Роман Мадянов отменил все спектакли из-за болезни, сообщил его коллега Павел Трубинер в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:31
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культура
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роман мадянов
театр имени маяковского
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российский актер Роман Мадянов отменил все спектакли из-за болезни, сообщил его коллега Павел Трубинер в социальной сети "ВКонтакте".&quot;В связи с болезнью Романа Мадянова все спектакли отменены до конца лета. Пока остается под вопросом &quot;Любимая женщина Дон Жуана&quot; 27 августа в Москве&quot;, — сообщил он.Ранее СМИ сообщили, что у Мадянова выявили онкологическое заболевание, в ближайшее время ему проведут противоопухолевую терапию.Роман Мадянов сыграл более 200 ролей в кино. Одна из его наиболее известных работ — роль замполита Колобкова в сериале "Солдаты". До 2023 года актер служил в Театре имени Маяковского.
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общество, роман мадянов, театр имени маяковского, россия
Культура, Общество, Роман Мадянов, Театр имени Маяковского, Россия
Спектакли с Мадяновым отменили из-за тяжелой болезни актера

Спектакли с Романом Мадяновым из "Солдат" отменили из-за болезни актера

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Роман Мадянов
Актер Роман Мадянов - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Роман Мадянов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российский актер Роман Мадянов отменил все спектакли из-за болезни, сообщил его коллега Павел Трубинер в социальной сети "ВКонтакте".
«

"В связи с болезнью Романа Мадянова все спектакли отменены до конца лета. Пока остается под вопросом "Любимая женщина Дон Жуана" 27 августа в Москве", — сообщил он.

Ранее СМИ сообщили, что у Мадянова выявили онкологическое заболевание, в ближайшее время ему проведут противоопухолевую терапию.
Роман Мадянов сыграл более 200 ролей в кино. Одна из его наиболее известных работ — роль замполита Колобкова в сериале "Солдаты". До 2023 года актер служил в Театре имени Маяковского.
 
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