https://ria.ru/20240603/zhaloby-1950181217.html

СК изучит жалобы на наряд Бузовой на концерте в День защиты детей

СК изучит жалобы на наряд Бузовой на концерте в День защиты детей - РИА Новости, 03.06.2024

СК изучит жалобы на наряд Бузовой на концерте в День защиты детей

Следователи СК в Башкирии изучают жалобы пользователей соцсетей на откроенный наряд Ольги Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T14:29

2024-06-03T14:29

2024-06-03T14:29

шоубиз

уфа

россия

ольга бузова

екатерина мизулина

следственный комитет россии (ск рф)

лига безопасного интернета

день защиты детей

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УФА, 3 июн – РИА Новости. Следователи СК в Башкирии изучают жалобы пользователей соцсетей на откроенный наряд Ольги Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей. "Сообщения по данному факту, поступившие посредством социальных сетей в следственном управлении, приняты", - сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Башкирии. Ранее сообщалось, что башкирский депутат Рустем Ахмадинуров намерен подать запрос в уфимскую мэрию, чтоб выяснить, кто пригласил Ольгу Бузову на концерт в День защиты детей, где она выступила в откровенном наряде. Жители Уфы активно обсуждают историю под его постом. Одни соглашаются с парламентарием и пишут, что выступление артистки в купальнике на детском празднике было неуместным, другие обвинили в этом организаторов концерта и администрацию города, некоторые предложили парламентарию обратить внимание на другие проблемы региона. После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сравнила образ Бузовой с "голой вечеринкой". По ее мнению, подобный образ на концерте - это провокация жителей региона, где много верующих.

https://ria.ru/20240117/ashera-1921833474.html

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уфа, россия, ольга бузова, екатерина мизулина, следственный комитет россии (ск рф), лига безопасного интернета, день защиты детей, общество