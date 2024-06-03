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СК изучит жалобы на наряд Бузовой на концерте в День защиты детей - РИА Новости, 03.06.2024
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Шоубиз
 
14:29 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/zhaloby-1950181217.html
СК изучит жалобы на наряд Бузовой на концерте в День защиты детей
СК изучит жалобы на наряд Бузовой на концерте в День защиты детей - РИА Новости, 03.06.2024
СК изучит жалобы на наряд Бузовой на концерте в День защиты детей
Следователи СК в Башкирии изучают жалобы пользователей соцсетей на откроенный наряд Ольги Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T14:29
2024-06-03T14:29
шоубиз
уфа
россия
ольга бузова
екатерина мизулина
следственный комитет россии (ск рф)
лига безопасного интернета
день защиты детей
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УФА, 3 июн – РИА Новости. Следователи СК в Башкирии изучают жалобы пользователей соцсетей на откроенный наряд Ольги Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей. "Сообщения по данному факту, поступившие посредством социальных сетей в следственном управлении, приняты", - сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Башкирии. Ранее сообщалось, что башкирский депутат Рустем Ахмадинуров намерен подать запрос в уфимскую мэрию, чтоб выяснить, кто пригласил Ольгу Бузову на концерт в День защиты детей, где она выступила в откровенном наряде. Жители Уфы активно обсуждают историю под его постом. Одни соглашаются с парламентарием и пишут, что выступление артистки в купальнике на детском празднике было неуместным, другие обвинили в этом организаторов концерта и администрацию города, некоторые предложили парламентарию обратить внимание на другие проблемы региона. После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сравнила образ Бузовой с "голой вечеринкой". По ее мнению, подобный образ на концерте - это провокация жителей региона, где много верующих.
https://ria.ru/20240117/ashera-1921833474.html
https://ria.ru/20240530/mutabor-1949419718.html
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уфа, россия, ольга бузова, екатерина мизулина, следственный комитет россии (ск рф), лига безопасного интернета, день защиты детей, общество
Шоубиз, Уфа, Россия, Ольга Бузова, Екатерина Мизулина, Следственный комитет России (СК РФ), Лига безопасного интернета, День защиты детей, Общество
СК изучит жалобы на наряд Бузовой на концерте в День защиты детей

СК изучит жалобы в соцсетях на откровенный наряд Бузовой на концерте в Уфе

© Рустем Ахмадинуров / TelegramОльга Бузова на VK Fest в Уфе. Кадр видео
Ольга Бузова на VK Fest в Уфе. Кадр видео
© Рустем Ахмадинуров / Telegram
Ольга Бузова на VK Fest в Уфе. Кадр видео
Читать ria.ru в
УФА, 3 июн – РИА Новости. Следователи СК в Башкирии изучают жалобы пользователей соцсетей на откроенный наряд Ольги Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей.
"Сообщения по данному факту, поступившие посредством социальных сетей в следственном управлении, приняты", - сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Башкирии.
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17 января, 14:19
Ранее сообщалось, что башкирский депутат Рустем Ахмадинуров намерен подать запрос в уфимскую мэрию, чтоб выяснить, кто пригласил Ольгу Бузову на концерт в День защиты детей, где она выступила в откровенном наряде.
Жители Уфы активно обсуждают историю под его постом. Одни соглашаются с парламентарием и пишут, что выступление артистки в купальнике на детском празднике было неуместным, другие обвинили в этом организаторов концерта и администрацию города, некоторые предложили парламентарию обратить внимание на другие проблемы региона.
После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сравнила образ Бузовой с "голой вечеринкой". По ее мнению, подобный образ на концерте - это провокация жителей региона, где много верующих.
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ШоубизУфаРоссияОльга БузоваЕкатерина МизулинаСледственный комитет России (СК РФ)Лига безопасного интернетаДень защиты детейОбщество
 
 
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