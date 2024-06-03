https://ria.ru/20240603/zerno-1950194650.html
Россия планирует существенно нарастить сбор зерновых
Россия планирует существенно нарастить сбор зерновых - РИА Новости, 03.06.2024
Россия планирует существенно нарастить сбор зерновых
Власти РФ планируют существенно нарастить выпуск зерновых, зернобобовых и масличных культур, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:21
2024-06-03T15:21
2024-06-03T15:31
экономика
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Власти РФ планируют существенно нарастить выпуск зерновых, зернобобовых и масличных культур, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Планируем существенно нарастить выпуск зерновых, зернобобовых и масличных культур. В животноводстве – мяса, в первую очередь – птицы и баранины, а также другого ассортимента, в том числе, масложировой продукции, муки и круп, молока, кондитерских изделий", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза". Он добавил, что Россия считает важным формировать такие планы всеми государствами-членами ЕАЭС. Площадкой для этой работы, по его мнению, может быть Евразийская экономическая комиссия.
https://ria.ru/20240420/zernovye-1941199392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
Россия планирует существенно нарастить сбор зерновых
Мишустин: РФ нарастит объемы сбора зерновых, зернобобовых и масличных культур