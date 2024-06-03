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Россия планирует существенно нарастить сбор зерновых - РИА Новости, 03.06.2024
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15:21 03.06.2024 (обновлено: 15:31 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/zerno-1950194650.html
Россия планирует существенно нарастить сбор зерновых
Россия планирует существенно нарастить сбор зерновых - РИА Новости, 03.06.2024
Россия планирует существенно нарастить сбор зерновых
Власти РФ планируют существенно нарастить выпуск зерновых, зернобобовых и масличных культур, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:21
2024-06-03T15:31
экономика
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Власти РФ планируют существенно нарастить выпуск зерновых, зернобобовых и масличных культур, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Планируем существенно нарастить выпуск зерновых, зернобобовых и масличных культур. В животноводстве – мяса, в первую очередь – птицы и баранины, а также другого ассортимента, в том числе, масложировой продукции, муки и круп, молока, кондитерских изделий", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза". Он добавил, что Россия считает важным формировать такие планы всеми государствами-членами ЕАЭС. Площадкой для этой работы, по его мнению, может быть Евразийская экономическая комиссия.
https://ria.ru/20240420/zernovye-1941199392.html
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экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
Россия планирует существенно нарастить сбор зерновых

Мишустин: РФ нарастит объемы сбора зерновых, зернобобовых и масличных культур

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Власти РФ планируют существенно нарастить выпуск зерновых, зернобобовых и масличных культур, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Планируем существенно нарастить выпуск зерновых, зернобобовых и масличных культур. В животноводстве – мяса, в первую очередь – птицы и баранины, а также другого ассортимента, в том числе, масложировой продукции, муки и круп, молока, кондитерских изделий", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза".
Он добавил, что Россия считает важным формировать такие планы всеми государствами-членами ЕАЭС. Площадкой для этой работы, по его мнению, может быть Евразийская экономическая комиссия.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссия
 
 
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