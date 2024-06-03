https://ria.ru/20240603/zerno-1950194650.html

Россия планирует существенно нарастить сбор зерновых

Россия планирует существенно нарастить сбор зерновых - РИА Новости, 03.06.2024

Россия планирует существенно нарастить сбор зерновых

Власти РФ планируют существенно нарастить выпуск зерновых, зернобобовых и масличных культур, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T15:21

2024-06-03T15:21

2024-06-03T15:31

экономика

россия

михаил мишустин

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Власти РФ планируют существенно нарастить выпуск зерновых, зернобобовых и масличных культур, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Планируем существенно нарастить выпуск зерновых, зернобобовых и масличных культур. В животноводстве – мяса, в первую очередь – птицы и баранины, а также другого ассортимента, в том числе, масложировой продукции, муки и круп, молока, кондитерских изделий", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза". Он добавил, что Россия считает важным формировать такие планы всеми государствами-членами ЕАЭС. Площадкой для этой работы, по его мнению, может быть Евразийская экономическая комиссия.

https://ria.ru/20240420/zernovye-1941199392.html

россия

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия