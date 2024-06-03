https://ria.ru/20240603/zemletryasenie-1950070313.html
В районе японской префектуры Исикава произошло землетрясение
В районе японской префектуры Исикава произошло землетрясение - РИА Новости, 03.06.2024
В районе японской префектуры Исикава произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе японской префектуры Исикава, сообщило метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T00:39
2024-06-03T00:39
2024-06-03T01:29
в мире
япония
исикава
токио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
ТОКИО, 3 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе японской префектуры Исикава, сообщило метеорологическое управление Японии.Первоначально сообщалось о районе префектур Тояма и Исикава, которые граничат друг с другом, затем метеорологическое управление скорректировало информацию.Очаг залегал на глубине 10 километров. Угроза цунами не объявлялась.Эпицентр располагался в районе полуострова Ното – район Ното сильно пострадал при землетрясении 1 января этого года.Очаг залегал на глубине 10 километров. Угроза цунами не объявлялась.Информации об ущербе и жертвах нет.В различных районах Японии, даже значительно удаленных от полуострова Ното, таких как Токио и Осака, на телефоны пришло экстренное сообщение о сильном землетрясении.Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 6.31 (0.31 ИСК), затем за 23 минуты произошло еще 5 землетрясений магнитудой от 4,8 до 3,2.По предварительным данным на АЭС в этом районе нештатных ситуаций не произошло, изменений в радиационном фоне нет.
https://ria.ru/20240516/zemletryasenie-1946415460.html
https://ria.ru/20240601/zemletryasenie-1949887006.html
япония
исикава
токио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, исикава, токио
В мире, Япония, Исикава, Токио
В районе японской префектуры Исикава произошло землетрясение
В районе японской префектуры Исикава произошло землетрясение магнитудой 5,9
ТОКИО, 3 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе японской префектуры Исикава, сообщило метеорологическое управление Японии.
Первоначально сообщалось о районе префектур Тояма и Исикава, которые граничат друг с другом, затем метеорологическое управление скорректировало информацию.
Очаг залегал на глубине 10 километров. Угроза цунами не объявлялась.
Эпицентр располагался в районе полуострова Ното – район Ното сильно пострадал при землетрясении 1 января этого года.
Очаг залегал на глубине 10 километров. Угроза цунами не объявлялась.
Информации об ущербе и жертвах нет.
В различных районах Японии, даже значительно удаленных от полуострова Ното, таких как Токио
и Осака
, на телефоны пришло экстренное сообщение о сильном землетрясении.
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 6.31 (0.31 ИСК), затем за 23 минуты произошло еще 5 землетрясений магнитудой от 4,8 до 3,2.
По предварительным данным на АЭС в этом районе нештатных ситуаций не произошло, изменений в радиационном фоне нет.