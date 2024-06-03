https://ria.ru/20240603/zemletryasenie-1950070313.html

В районе японской префектуры Исикава произошло землетрясение

В районе японской префектуры Исикава произошло землетрясение - РИА Новости, 03.06.2024

В районе японской префектуры Исикава произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе японской префектуры Исикава, сообщило метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T00:39

2024-06-03T00:39

2024-06-03T01:29

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ТОКИО, 3 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе японской префектуры Исикава, сообщило метеорологическое управление Японии.Первоначально сообщалось о районе префектур Тояма и Исикава, которые граничат друг с другом, затем метеорологическое управление скорректировало информацию.Очаг залегал на глубине 10 километров. Угроза цунами не объявлялась.Эпицентр располагался в районе полуострова Ното – район Ното сильно пострадал при землетрясении 1 января этого года.Очаг залегал на глубине 10 километров. Угроза цунами не объявлялась.Информации об ущербе и жертвах нет.В различных районах Японии, даже значительно удаленных от полуострова Ното, таких как Токио и Осака, на телефоны пришло экстренное сообщение о сильном землетрясении.Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 6.31 (0.31 ИСК), затем за 23 минуты произошло еще 5 землетрясений магнитудой от 4,8 до 3,2.По предварительным данным на АЭС в этом районе нештатных ситуаций не произошло, изменений в радиационном фоне нет.

https://ria.ru/20240516/zemletryasenie-1946415460.html

https://ria.ru/20240601/zemletryasenie-1949887006.html

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