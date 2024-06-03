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Зеленский не будет обращаться в КС по вопросу легитимности, заявили в Киеве - РИА Новости, 03.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:17 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/zelenskiy-1950194017.html
Зеленский не будет обращаться в КС по вопросу легитимности, заявили в Киеве
Зеленский не будет обращаться в КС по вопросу легитимности, заявили в Киеве - РИА Новости, 03.06.2024
Зеленский не будет обращаться в КС по вопросу легитимности, заявили в Киеве
Оснований для обращения Владимира Зеленского в Конституционный суд Украины по поводу своей легитимности нет, заявила в понедельник замглавы его офиса Ирина... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:17
2024-06-03T15:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Оснований для обращения Владимира Зеленского в Конституционный суд Украины по поводу своей легитимности нет, заявила в понедельник замглавы его офиса Ирина Мудрая. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". "Учитывая нормы конституции, законодательство и договоренности парламентских фракций, я считаю, у президента нет оснований обращаться в Конституционный суд", - сказала Мудрая в интервью украинскому изданию "Бабель". По ее словам, осенью прошлого года прошли политические консультации при участии ЕС, США, представителей групп и фракций Верховной рады. Тогда же было подписано заключение о достижении согласия и взаимопонимания между представителями всех парламентских фракций, указала она. "Согласовали, что выборы будут после завершения войны, а парламент разработает специальный закон, который это урегулирует. Кажется, на это заложили не менее шести месяцев после окончания военного положения", - добавила Мудрая. Президент России Владимир Путин ранее указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет". Путин также заявил, что Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.
https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948459997.html
https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1948994326.html
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в мире, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский не будет обращаться в КС по вопросу легитимности, заявили в Киеве

Офис Зеленского заявил, что ему незачем обращаться в КС по поводу легитимности

© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Оснований для обращения Владимира Зеленского в Конституционный суд Украины по поводу своей легитимности нет, заявила в понедельник замглавы его офиса Ирина Мудрая.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Изображение сгенерировано ИИ
Срок годности Владимира Зеленского истек
27 мая, 08:00
"Учитывая нормы конституции, законодательство и договоренности парламентских фракций, я считаю, у президента нет оснований обращаться в Конституционный суд", - сказала Мудрая в интервью украинскому изданию "Бабель".
По ее словам, осенью прошлого года прошли политические консультации при участии ЕС, США, представителей групп и фракций Верховной рады. Тогда же было подписано заключение о достижении согласия и взаимопонимания между представителями всех парламентских фракций, указала она. "Согласовали, что выборы будут после завершения войны, а парламент разработает специальный закон, который это урегулирует. Кажется, на это заложили не менее шести месяцев после окончания военного положения", - добавила Мудрая.
Президент России Владимир Путин ранее указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет". Путин также заявил, что Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Зеленский — все: законная власть на Украине перешла спикеру Рады
29 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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