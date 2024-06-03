Зеленский не будет обращаться в КС по вопросу легитимности, заявили в Киеве
Офис Зеленского заявил, что ему незачем обращаться в КС по поводу легитимности
© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Оснований для обращения Владимира Зеленского в Конституционный суд Украины по поводу своей легитимности нет, заявила в понедельник замглавы его офиса Ирина Мудрая.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
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"Учитывая нормы конституции, законодательство и договоренности парламентских фракций, я считаю, у президента нет оснований обращаться в Конституционный суд", - сказала Мудрая в интервью украинскому изданию "Бабель".
По ее словам, осенью прошлого года прошли политические консультации при участии ЕС, США, представителей групп и фракций Верховной рады. Тогда же было подписано заключение о достижении согласия и взаимопонимания между представителями всех парламентских фракций, указала она. "Согласовали, что выборы будут после завершения войны, а парламент разработает специальный закон, который это урегулирует. Кажется, на это заложили не менее шести месяцев после окончания военного положения", - добавила Мудрая.
Президент России Владимир Путин ранее указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет". Путин также заявил, что Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.