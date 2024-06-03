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В Молдавии железнодорожники до сих пор не получили зарплату за март - РИА Новости, 03.06.2024
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11:22 03.06.2024 (обновлено: 11:23 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/zaplata-1950115997.html
В Молдавии железнодорожники до сих пор не получили зарплату за март
В Молдавии железнодорожники до сих пор не получили зарплату за март - РИА Новости, 03.06.2024
В Молдавии железнодорожники до сих пор не получили зарплату за март
Работники предприятия "Железная дорога Молдовы" до сих пор не получили зарплату за март, сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:22
2024-06-03T11:23
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Работники предприятия "Железная дорога Молдовы" до сих пор не получили зарплату за март, сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. В феврале этого года работники предприятия начали забастовки, жалуясь, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату. "Есть еще задержки по зарплатам. По последним данным, которые у меня есть, за февраль месяц зарплата выплачена практически полностью и должны перейти к выплате за март", - заявил Спыну журналистам. Он считает, что у предприятия есть шанс стать прибыльным, но для этого нужно приложить немало усилий. "Железная дорога должна пройти процесс реструктуризации. В той формуле, которая существует на данный момент, она не может существовать долго", - пояснил министр. Предприятие "Железная дорога Молдовы" за последние годы оказалось в кризисной ситуации из-за снижения грузоперевозок. В 2021 году на филиалах предприятия на юге республики прошли серьезные забастовки, которые привели к блокировке железнодорожных путей. Ситуация изменилась в 2022 году, когда между Украиной и странами Европейского союза стало возрастать транзитное движение грузов через Молдавию. Власти республики при поддержке ЕС приступили к срочному обновлению железных дорог для увеличения грузооборота.
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украина, молдавия, евросоюз, в мире
Украина, Молдавия, Евросоюз, В мире
В Молдавии железнодорожники до сих пор не получили зарплату за март

Министр Спыну: работники "Железной дороги Молдовы" не получили зарплату за март

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Железная дорога. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Работники предприятия "Железная дорога Молдовы" до сих пор не получили зарплату за март, сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
В феврале этого года работники предприятия начали забастовки, жалуясь, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату.
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"Есть еще задержки по зарплатам. По последним данным, которые у меня есть, за февраль месяц зарплата выплачена практически полностью и должны перейти к выплате за март", - заявил Спыну журналистам.
Он считает, что у предприятия есть шанс стать прибыльным, но для этого нужно приложить немало усилий. "Железная дорога должна пройти процесс реструктуризации. В той формуле, которая существует на данный момент, она не может существовать долго", - пояснил министр.
Предприятие "Железная дорога Молдовы" за последние годы оказалось в кризисной ситуации из-за снижения грузоперевозок. В 2021 году на филиалах предприятия на юге республики прошли серьезные забастовки, которые привели к блокировке железнодорожных путей. Ситуация изменилась в 2022 году, когда между Украиной и странами Европейского союза стало возрастать транзитное движение грузов через Молдавию. Власти республики при поддержке ЕС приступили к срочному обновлению железных дорог для увеличения грузооборота.
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