https://ria.ru/20240603/zaplata-1950115997.html

В Молдавии железнодорожники до сих пор не получили зарплату за март

В Молдавии железнодорожники до сих пор не получили зарплату за март - РИА Новости, 03.06.2024

В Молдавии железнодорожники до сих пор не получили зарплату за март

Работники предприятия "Железная дорога Молдовы" до сих пор не получили зарплату за март, сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:22

2024-06-03T11:22

2024-06-03T11:23

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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Работники предприятия "Железная дорога Молдовы" до сих пор не получили зарплату за март, сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. В феврале этого года работники предприятия начали забастовки, жалуясь, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату. "Есть еще задержки по зарплатам. По последним данным, которые у меня есть, за февраль месяц зарплата выплачена практически полностью и должны перейти к выплате за март", - заявил Спыну журналистам. Он считает, что у предприятия есть шанс стать прибыльным, но для этого нужно приложить немало усилий. "Железная дорога должна пройти процесс реструктуризации. В той формуле, которая существует на данный момент, она не может существовать долго", - пояснил министр. Предприятие "Железная дорога Молдовы" за последние годы оказалось в кризисной ситуации из-за снижения грузоперевозок. В 2021 году на филиалах предприятия на юге республики прошли серьезные забастовки, которые привели к блокировке железнодорожных путей. Ситуация изменилась в 2022 году, когда между Украиной и странами Европейского союза стало возрастать транзитное движение грузов через Молдавию. Власти республики при поддержке ЕС приступили к срочному обновлению железных дорог для увеличения грузооборота.

https://ria.ru/20240529/gutsul-1949110551.html

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