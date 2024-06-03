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ЛДПР предложила сократить рабочую неделю для женщин с двумя детьми

ЛДПР предложила сократить рабочую неделю для женщин с двумя детьми - РИА Новости, 03.06.2024

ЛДПР предложила сократить рабочую неделю для женщин с двумя детьми

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, сокращающий рабочую неделю для женщин с двумя и более детьми, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T08:44

2024-06-03T08:44

2024-06-03T13:01

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, сокращающий рабочую неделю для женщин с двумя и более детьми, сообщили в пресс-службе партии."Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила сократить до 39 часов рабочую неделю для женщин с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет. На сегодняшний день в законодательстве предусмотрен широкий перечень мер поддержки для женщин с тремя и более детьми, однако льготы для женщин с двумя детьми практически отсутствуют", — рассказали в партии.Как отмечают авторы документа, таких женщин в России примерно 18 миллионов. По их мнению, столь значительная группа может стать основой для выстраивания продуктивной демографической политики."Мы очень сильно не учитываем ту особую эмоциональную и физическую нагрузку, которую берет на себя мать. В детский сад, в школу на родительское собрание, в поликлинику — все это на хрупких женских плечах. Нужно создать нашим российским женщинам возможность заниматься детьми, ведь это вклад в здоровье детей, будущее семьи и страны. Мы настаиваем на всестороннем рассмотрении и обсуждении законопроекта, несмотря на замечания правительства", — заявил Слуцкий.Авторы законопроекта предлагают дополнить Трудовой кодекс новой статьей 263.2 о дополнительных гарантиях женщинам, имеющим двух и более детей. Согласно ей, все эти женщины получат право на сокращенную рабочую неделю продолжительностью не более 39 часов при сохранении заработной платы в том же размере, что и при 40-часовой неделе."Таким образом, женщины получат дополнительный час свободного времени в неделю, благодарю чему они смогут уделить время как личным делам, так и своим детям", —уверены депутаты.Законопроект уже зарегистрирован в базе Госудумы.В конце мая вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с идеей сократить на два часа рабочую пятницу для женщин. По его мнению, эта мера должна стать обязательной для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих, а для частных компаний может носить рекомендательный характер.

https://ria.ru/20240524/pyatnitsa-1948037524.html

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общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф