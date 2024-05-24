https://ria.ru/20240524/pyatnitsa-1948037524.html
В Госдуме предложили сократить рабочую пятницу для женщин
В Госдуме предложили сократить рабочую пятницу для женщин - РИА Новости, 24.05.2024
В Госдуме предложили сократить рабочую пятницу для женщин
Вице-спикер ГД Борис Чернышов направил обращение на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова с предложением сократить на два часа рабочую пятницу для... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T06:14
2024-05-24T06:14
2024-05-24T10:03
общество
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антон котяков
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Вице-спикер ГД Борис Чернышов направил обращение на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова с предложением сократить на два часа рабочую пятницу для женщин с сохранением средней зарплаты, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть инициативу об установлении сокращённой на два часа рабочей пятницы для женщин с сохранением средней зарплаты", - говорится в официальном письме. В нем сказано, что эта мера должна стать обязательной для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. Для частных компаний сокращение рабочего дня может носить рекомендательный характер. "По данным министерства труда и социальной защиты РФ (март 2023 года), женщины составляют 49% от всей рабочей силы в России – это один из самых высоких показателей в мировой практике", - написано в обращении. Автор запроса со ссылкой на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza отмечает, что продолжительность рабочей недели в России в первом квартале 2023 года достигла максимума за последние 10 лет, увеличившись до 38 часов 30 минут. "Увеличение рабочих часов произошло в основном за счёт роста экономической активности именно женщин: по сравнению с 2022 годом рабочая неделя у них выросла на 27 минут, у мужчин – всего на четыре минуты", - уточняется в письме. По словам Чернышова, женщины продолжают выполнять большинство домашних дел, а также ухаживают за детьми, тратя на это около шести часов в день. "Женский труд остаётся недостаточно видимым для экономики, потому что во многом находится за рамками рыночных отношений. Однако, как подсчитали эксперты портала "Если быть точным" (март, 2023 года), если бы женщинам в России платили медианную российскую зарплатуза работу по дому, это стоило бы 22,3 трлн рублей", - говорится в обращении в министерство. Принятие данной инициативы позволит женщинам более полноценно отдыхать в выходные дни, а также качественно проводить время с семьей, что положительно скажется на демографической ситуации в стране, заключается в обращении.
https://ria.ru/20240515/ekonomika-1946255351.html
https://ria.ru/20240523/bezrabotnye-1599982658.html
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общество, россия, борис чернышов (депутат), антон котяков, госдума рф
Общество, Россия, Борис Чернышов (депутат), Антон Котяков, Госдума РФ
В Госдуме предложили сократить рабочую пятницу для женщин
Вице-спикер ГД Чернышов предложил сократить на 2 часа рабочую пятницу для женщин
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Вице-спикер ГД Борис Чернышов направил обращение на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова с предложением сократить на два часа рабочую пятницу для женщин с сохранением средней зарплаты, запрос есть в распоряжении РИА Новости.
"В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть инициативу об установлении сокращённой на два часа рабочей пятницы для женщин с сохранением средней зарплаты", - говорится в официальном письме.
В нем сказано, что эта мера должна стать обязательной для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. Для частных компаний сокращение рабочего дня может носить рекомендательный характер.
"По данным министерства труда и социальной защиты РФ
(март 2023 года), женщины составляют 49% от всей рабочей силы в России – это один из самых высоких показателей в мировой практике", - написано в обращении.
Автор запроса со ссылкой на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza отмечает, что продолжительность рабочей недели в России в первом квартале 2023 года достигла максимума за последние 10 лет, увеличившись до 38 часов 30 минут.
"Увеличение рабочих часов произошло в основном за счёт роста экономической активности именно женщин: по сравнению с 2022 годом рабочая неделя у них выросла на 27 минут, у мужчин – всего на четыре минуты", - уточняется в письме.
По словам Чернышова, женщины продолжают выполнять большинство домашних дел, а также ухаживают за детьми, тратя на это около шести часов в день.
"Женский труд остаётся недостаточно видимым для экономики, потому что во многом находится за рамками рыночных отношений. Однако, как подсчитали эксперты портала "Если быть точным" (март, 2023 года), если бы женщинам в России платили медианную российскую зарплатуза работу по дому, это стоило бы 22,3 трлн рублей", - говорится в обращении в министерство.
Принятие данной инициативы позволит женщинам более полноценно отдыхать в выходные дни, а также качественно проводить время с семьей, что положительно скажется на демографической ситуации в стране, заключается в обращении.