https://ria.ru/20240603/zakharova-1950295708.html
Захарова прокомментировала ситуацию с изъятием паспорта у Риттера
Захарова прокомментировала ситуацию с изъятием паспорта у Риттера - РИА Новости, 03.06.2024
Захарова прокомментировала ситуацию с изъятием паспорта у Риттера
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила выбрать, какой поправке к конституции США соответствует изъятие паспорта у экс-разведчика Скотта... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T23:50
2024-06-03T23:50
2024-06-03T23:58
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила выбрать, какой поправке к конституции США соответствует изъятие паспорта у экс-разведчика Скотта Риттера, собиравшегося посетить Россию.Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. По его словам, он уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург."Это сделано в соответствии с первой поправкой к Конституции США или четвертой?" - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя новость об инциденте с Риттером.Первая поправка к конституции США гарантирует, в частности, невмешательство в свободу слова и собраний, четвёртая поправка запрещает необоснованные обыски и задержания.
https://ria.ru/20240603/ritter-1950292544.html
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США, Россия, В мире, Мария Захарова, Скотт Риттер, Санкт-Петербург
Захарова прокомментировала ситуацию с изъятием паспорта у Риттера
Захарова раскритиковала власти США за изъятие паспорта у Риттера