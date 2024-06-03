https://ria.ru/20240603/vyplaty-1950224837.html
Жильцы затопленных домов в Тюменской области получат деньги на жилье
Жильцы затопленных домов в Тюменской области получат деньги на жилье - РИА Новости, 03.06.2024
Жильцы затопленных домов в Тюменской области получат деньги на жилье
Жители Тюменской области, чьи дома во время паводка оказались затопленными, получат выплаты на капитальный ремонт жилья, покупку или строительство нового,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:35
2024-06-03T16:35
2024-06-03T16:35
тюменская область
жилье
тюменская область
россия
ишим (река)
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
ТЮМЕНЬ, 3 июн – РИА Новости. Жители Тюменской области, чьи дома во время паводка оказались затопленными, получат выплаты на капитальный ремонт жилья, покупку или строительство нового, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщается на сайте областного правительства. "Помощь окажем в виде денежных выплат на капитальный ремонт поврежденного жилья, а также на приобретение или строительство нового. Такие меры помогут людям, у которых пострадавшее жилье было единственным, а также тем, у которых доля в праве собственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания, не превышает 18 квадратных метров", – приводятся слова губернатора в сообщении. Размер выплат рассчитывается индивидуально по каждому жилому помещению с учетом категории получателя. Выплата носит целевой характер. Ею нужно воспользоваться до 1 октября 2024 года. Для получения выплат нужно подать заявление в территориальное Управление социальной защиты населения. Решение о предоставлении выплат будет приниматься по результатам обследования жилых помещений на основании заключений комиссий, созданных администрациями муниципальных образований. По данным областного главка МЧС России, на понедельник в Тюменской области остаются подтопленными 441 жилой и 146 дачных домов, 2 889 приусадебных участков, 34 участка автодорог. Также проведена дезинфекция освободившихся от воды 383 жилых домов и 406 приусадебных участков. В пунктах временного размещения остаются 143 человека, в том числе 60 детей. Режим ЧС из-за паводка в Тюменской области ввели 8 апреля. На реке Ишим наблюдается повсеместный спад воды. На реке Тобол незначительный подъем продолжается в Ярковском районе. Река Иртыш прибывает на всей территории Тюменской области.
https://ria.ru/20240409/voda-1938757960.html
тюменская область
россия
ишим (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, тюменская область, россия, ишим (река), александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, капремонт, социальные выплаты
Тюменская область, Жилье, Тюменская область, Россия, Ишим (река), Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Капремонт, Социальные выплаты