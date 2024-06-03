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Опрос показал, как россияне планируют отдыхать этим летом
Опрос показал, как россияне планируют отдыхать этим летом - РИА Новости, 03.06.2024
Опрос показал, как россияне планируют отдыхать этим летом
Половина россиян не планируют никуда ехать в отпуск этим летом и будут отдыхать дома, еще почти треть сказали, что поедут на дачу, 14% поедут в другой город или РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:03
2024-06-03T11:03
2024-06-03T11:04
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Половина россиян не планируют никуда ехать в отпуск этим летом и будут отдыхать дома, еще почти треть сказали, что поедут на дачу, 14% поедут в другой город или село, 11% планируют отдохнуть на Черноморском побережье Кавказа, сообщает ВЦИОМ. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 53% россиян не собираются никуда ехать во время своего отпуска этим летом, 28% заявили, что будут отдыхать на садовом участке, в другой город поедут 14%, еще 11% точно планируют поездку на Черноморское побережье Кавказа, еще 4% - в Крым. Только 4% респондентов сказали, что поедут за границу. При этом пойти в отпуск этим летом планирует 32% опрошенных ВЦИОМ россиян - неделю отдыха возьмут 4%, две недели - 16%, месяц - 9%, больше месяца - 3%. При этом 16% опрошенных сказали, что будут отдыхать только в выходные дни, 10% заявили, что им не нужен отпуск. Оставшиеся 38% респондентов решили не отвечать и 4% затруднились с ответом. На вопрос о том, как россияне собираются отдыхать этим летом, 48% заявили, что хотели бы отдохнуть этим летом, выехав на природу, 24% посетят места культурного отдыха, еще 22% - достопримечательности, 21% хотят поехать на дачу. Ничего не делать и просто расслабленно отдыхать будут 19% респондентов, поездить на автомобиле по разным городам хотят 11%, а еще 9% на тот же вопрос ответили, что будут отдыхать работой. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 18 мая, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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вциом, общество, россия
ВЦИОМ, Туризм, Общество, Россия
Опрос показал, как россияне планируют отдыхать этим летом
ВЦИОМ: 53 процента россиян собираются летом провести отпуск дома
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости.
Половина россиян не планируют никуда ехать в отпуск этим летом и будут отдыхать дома, еще почти треть сказали, что поедут на дачу, 14% поедут в другой город или село, 11% планируют отдохнуть на Черноморском побережье Кавказа, сообщает ВЦИОМ.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 53% россиян не собираются никуда ехать во время своего отпуска этим летом, 28% заявили, что будут отдыхать на садовом участке, в другой город поедут 14%, еще 11% точно планируют поездку на Черноморское побережье Кавказа, еще 4% - в Крым. Только 4% респондентов сказали, что поедут за границу.
При этом пойти в отпуск этим летом планирует 32% опрошенных ВЦИОМ россиян - неделю отдыха возьмут 4%, две недели - 16%, месяц - 9%, больше месяца - 3%. При этом 16% опрошенных сказали, что будут отдыхать только в выходные дни, 10% заявили, что им не нужен отпуск. Оставшиеся 38% респондентов решили не отвечать и 4% затруднились с ответом.
На вопрос о том, как россияне собираются отдыхать этим летом, 48% заявили, что хотели бы отдохнуть этим летом, выехав на природу, 24% посетят места культурного отдыха, еще 22% - достопримечательности, 21% хотят поехать на дачу. Ничего не делать и просто расслабленно отдыхать будут 19% респондентов, поездить на автомобиле по разным городам хотят 11%, а еще 9% на тот же вопрос ответили, что будут отдыхать работой.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 18 мая, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.