https://ria.ru/20240603/vsu-1950192132.html

"Некуда бежать": стало известно, что случилось с ВСУ на передовой

"Некуда бежать": стало известно, что случилось с ВСУ на передовой - РИА Новости, 03.06.2024

"Некуда бежать": стало известно, что случилось с ВСУ на передовой

Российские войска окружили ВСУ в Волчанске, им больше некуда отступать, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T15:10

2024-06-03T15:10

2024-06-03T16:08

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские войска окружили ВСУ в Волчанске, им больше некуда отступать, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинские войска окружены — это означает, что им некуда отступать", — отметил он.По словам аналитика, такое положение ВСУ может заставить их на некоторое время усилить сопротивление, но оно, считает Меркурис, будет очень быстро подавлено из-за невозможности их снабжения. Россия контролирует небо над Волчанском, а также большую часть дорог, ведущих в город, утверждает он."Украинские войска фактически оказались в ловушке, а русские, похоже, полностью контролируют ситуацию", — считает эксперт.В конце прошлой недели глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские войска освободили половину Волчанска. По информации Минобороны, подразделения группировки "Север" продолжают продвижение вглубь обороны противника, отразив семь контратак в районах Волчанска, Липцев и Глубокого. За предыдущие сутки ВСУ потеряли там около 200 солдат убитыми и ранеными и девять единиц техники.

https://ria.ru/20240603/ukraina-1950104259.html

https://ria.ru/20240602/kharkov-1950022832.html

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область