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"Некуда бежать": стало известно, что случилось с ВСУ на передовой - РИА Новости, 03.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:10 03.06.2024 (обновлено: 16:08 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/vsu-1950192132.html
"Некуда бежать": стало известно, что случилось с ВСУ на передовой
"Некуда бежать": стало известно, что случилось с ВСУ на передовой - РИА Новости, 03.06.2024
"Некуда бежать": стало известно, что случилось с ВСУ на передовой
Российские войска окружили ВСУ в Волчанске, им больше некуда отступать, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:10
2024-06-03T16:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
волчанск
харьковская область
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские войска окружили ВСУ в Волчанске, им больше некуда отступать, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинские войска окружены — это означает, что им некуда отступать", — отметил он.По словам аналитика, такое положение ВСУ может заставить их на некоторое время усилить сопротивление, но оно, считает Меркурис, будет очень быстро подавлено из-за невозможности их снабжения. Россия контролирует небо над Волчанском, а также большую часть дорог, ведущих в город, утверждает он."Украинские войска фактически оказались в ловушке, а русские, похоже, полностью контролируют ситуацию", — считает эксперт.В конце прошлой недели глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские войска освободили половину Волчанска. По информации Минобороны, подразделения группировки "Север" продолжают продвижение вглубь обороны противника, отразив семь контратак в районах Волчанска, Липцев и Глубокого. За предыдущие сутки ВСУ потеряли там около 200 солдат убитыми и ранеными и девять единиц техники.
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950104259.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Харьковская область
"Некуда бежать": стало известно, что случилось с ВСУ на передовой

Меркурис: ВСУ попали в окружение в Волчанске, им некуда бежать

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские войска окружили ВСУ в Волчанске, им больше некуда отступать, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Украинские войска окружены — это означает, что им некуда отступать", — отметил он.
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По словам аналитика, такое положение ВСУ может заставить их на некоторое время усилить сопротивление, но оно, считает Меркурис, будет очень быстро подавлено из-за невозможности их снабжения. Россия контролирует небо над Волчанском, а также большую часть дорог, ведущих в город, утверждает он.
«
"Украинские войска фактически оказались в ловушке, а русские, похоже, полностью контролируют ситуацию", — считает эксперт.
В конце прошлой недели глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские войска освободили половину Волчанска. По информации Минобороны, подразделения группировки "Север" продолжают продвижение вглубь обороны противника, отразив семь контратак в районах Волчанска, Липцев и Глубокого. За предыдущие сутки ВСУ потеряли там около 200 солдат убитыми и ранеными и девять единиц техники.
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