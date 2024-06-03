https://ria.ru/20240603/vsu-1950159646.html

Сальдо рассказал о прозвище военных ВСУ, пытающихся форсировать Днепр

Сальдо рассказал о прозвище военных ВСУ, пытающихся форсировать Днепр - РИА Новости, 03.06.2024

Сальдо рассказал о прозвище военных ВСУ, пытающихся форсировать Днепр

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram-канале, что украинских военных, продолжающих самоубийственные рейды через Днепр, прозвали... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T13:37

2024-06-03T13:37

2024-06-03T13:37

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

днепр (река)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram-канале, что украинских военных, продолжающих самоубийственные рейды через Днепр, прозвали леммингами. Ранее в понедельник Сальдо сообщил, что ВС РФ сорвали попытку ВСУ высадиться с лодок на левом берегу Днепра в районе поселка Днепряны, основная часть украинского десанта уничтожена на воде при подходе к берегу и на берегу. До этого ВСУ пытались высадиться и закрепиться в районе села Крынки, но были оттуда выбиты. "Опыт Крынок горе-морских пехотинцев киевского режима ничему не научил. Они продолжают самоубийственные рейды через Днепр, за что заслужили у наших бойцов прозвище лемминги", - написал Сальдо. Лемминги — небольшие полевые мышевидные грызуны семейства хомяков. Бытует мнение, что во время вынужденной миграции могут прыгать с утесов, чтобы пересечь водную преграду, но из-за недостатка сил не доплывают до берега.

https://ria.ru/20240405/vsu-1937979858.html

херсонская область

днепр (река)

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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, днепр (река)