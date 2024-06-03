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Сальдо рассказал о прозвище военных ВСУ, пытающихся форсировать Днепр
Сальдо рассказал о прозвище военных ВСУ, пытающихся форсировать Днепр - РИА Новости, 03.06.2024
Сальдо рассказал о прозвище военных ВСУ, пытающихся форсировать Днепр
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram-канале, что украинских военных, продолжающих самоубийственные рейды через Днепр, прозвали... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:37
2024-06-03T13:37
2024-06-03T13:37
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
днепр (река)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram-канале, что украинских военных, продолжающих самоубийственные рейды через Днепр, прозвали леммингами. Ранее в понедельник Сальдо сообщил, что ВС РФ сорвали попытку ВСУ высадиться с лодок на левом берегу Днепра в районе поселка Днепряны, основная часть украинского десанта уничтожена на воде при подходе к берегу и на берегу. До этого ВСУ пытались высадиться и закрепиться в районе села Крынки, но были оттуда выбиты. "Опыт Крынок горе-морских пехотинцев киевского режима ничему не научил. Они продолжают самоубийственные рейды через Днепр, за что заслужили у наших бойцов прозвище лемминги", - написал Сальдо. Лемминги — небольшие полевые мышевидные грызуны семейства хомяков. Бытует мнение, что во время вынужденной миграции могут прыгать с утесов, чтобы пересечь водную преграду, но из-за недостатка сил не доплывают до берега.
https://ria.ru/20240405/vsu-1937979858.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Днепр (река)
Сальдо рассказал о прозвище военных ВСУ, пытающихся форсировать Днепр
Сальдо: военных ВСУ, пытающихся форсировать Днепр, прозвали леммингами