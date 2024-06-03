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Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 03.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:24 03.06.2024 (обновлено: 11:49 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/vs-1950116327.html
Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ в Харьковской области
Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 03.06.2024
Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ в Харьковской области
Российские войска нанесли удар по скоплению живой силы противника в селе Зарожное Харьковской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:24
2024-06-03T11:49
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
украина
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ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по скоплению живой силы противника в селе Зарожное Харьковской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. "Около двух часов дня армия России нанесла ракетный удар в село Зарожное, по месту дислокации ВСУ. Прилет был в стороне дачных участков, где без согласия владельцев нагло расположились ВСУ &lt;…&gt; Как сообщают наши товарищи из Харькова, около 30 погибших вэсэушников и более пяти десятков раненых", — сказал он. По словам подпольщика, эту группу должны были перебросить на усиление под Волчанск."Своевременное сообщение от Сопротивления и прекрасная работа русской армии сорвала подход живой силы и подвоз боекомплекта на линию соприкосновения", — отметил Лебедев.В конце прошлой недели глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские войска освободили половину Волчанска, но украинское командование предпринимает попытки контратаковать и стягивает туда большие резервы. По информации Минобороны, подразделения группировки "Север" продолжают продвижение вглубь обороны противника, отразив семь контратак в районах Волчанска, Липцов и Глубокого. За предыдущие сутки ВСУ потеряли там около 200 солдат убитыми и ранеными и девять единиц техники.
https://ria.ru/20240602/ukraina-1950033095.html
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html
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в мире, харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Украина
Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ в Харьковской области

Подполье: ВС России ударили по скоплению ВСУ в Зарожном Харьковской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по скоплению живой силы противника в селе Зарожное Харьковской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
"Около двух часов дня армия России нанесла ракетный удар в село Зарожное, по месту дислокации ВСУ. Прилет был в стороне дачных участков, где без согласия владельцев нагло расположились ВСУ <…> Как сообщают наши товарищи из Харькова, около 30 погибших вэсэушников и более пяти десятков раненых", — сказал он.
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По словам подпольщика, эту группу должны были перебросить на усиление под Волчанск.
"Своевременное сообщение от Сопротивления и прекрасная работа русской армии сорвала подход живой силы и подвоз боекомплекта на линию соприкосновения", — отметил Лебедев.
В конце прошлой недели глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские войска освободили половину Волчанска, но украинское командование предпринимает попытки контратаковать и стягивает туда большие резервы. По информации Минобороны, подразделения группировки "Север" продолжают продвижение вглубь обороны противника, отразив семь контратак в районах Волчанска, Липцов и Глубокого. За предыдущие сутки ВСУ потеряли там около 200 солдат убитыми и ранеными и девять единиц техники.
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