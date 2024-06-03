https://ria.ru/20240603/vs-1950116327.html

Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ в Харьковской области

Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 03.06.2024

Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ в Харьковской области

Российские войска нанесли удар по скоплению живой силы противника в селе Зарожное Харьковской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:24

2024-06-03T11:24

2024-06-03T11:49

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

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ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по скоплению живой силы противника в селе Зарожное Харьковской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. "Около двух часов дня армия России нанесла ракетный удар в село Зарожное, по месту дислокации ВСУ. Прилет был в стороне дачных участков, где без согласия владельцев нагло расположились ВСУ <…> Как сообщают наши товарищи из Харькова, около 30 погибших вэсэушников и более пяти десятков раненых", — сказал он. По словам подпольщика, эту группу должны были перебросить на усиление под Волчанск."Своевременное сообщение от Сопротивления и прекрасная работа русской армии сорвала подход живой силы и подвоз боекомплекта на линию соприкосновения", — отметил Лебедев.В конце прошлой недели глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские войска освободили половину Волчанска, но украинское командование предпринимает попытки контратаковать и стягивает туда большие резервы. По информации Минобороны, подразделения группировки "Север" продолжают продвижение вглубь обороны противника, отразив семь контратак в районах Волчанска, Липцов и Глубокого. За предыдущие сутки ВСУ потеряли там около 200 солдат убитыми и ранеными и девять единиц техники.

https://ria.ru/20240602/ukraina-1950033095.html

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, украина