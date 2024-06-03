Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ в Харьковской области
Подполье: ВС России ударили по скоплению ВСУ в Зарожном Харьковской области
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по скоплению живой силы противника в селе Зарожное Харьковской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
"Около двух часов дня армия России нанесла ракетный удар в село Зарожное, по месту дислокации ВСУ. Прилет был в стороне дачных участков, где без согласия владельцев нагло расположились ВСУ <…> Как сообщают наши товарищи из Харькова, около 30 погибших вэсэушников и более пяти десятков раненых", — сказал он.
По словам подпольщика, эту группу должны были перебросить на усиление под Волчанск.
"Своевременное сообщение от Сопротивления и прекрасная работа русской армии сорвала подход живой силы и подвоз боекомплекта на линию соприкосновения", — отметил Лебедев.
В конце прошлой недели глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские войска освободили половину Волчанска, но украинское командование предпринимает попытки контратаковать и стягивает туда большие резервы. По информации Минобороны, подразделения группировки "Север" продолжают продвижение вглубь обороны противника, отразив семь контратак в районах Волчанска, Липцов и Глубокого. За предыдущие сутки ВСУ потеряли там около 200 солдат убитыми и ранеными и девять единиц техники.