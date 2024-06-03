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"Уже идем". В конгрессе США предупредили о масштабной войне - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:54 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/voyna-1950080131.html
"Уже идем". В конгрессе США предупредили о масштабной войне
"Уже идем". В конгрессе США предупредили о масштабной войне - РИА Новости, 03.06.2024
"Уже идем". В конгрессе США предупредили о масштабной войне
США идут к ядерному конфликту из-за решения Байдена одобрить Киеву удары по России американским оружием, заявил американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T05:54
2024-06-03T05:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
джо байден
сша
сенат сша
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. США идут к ядерному конфликту из-за решения Байдена одобрить Киеву удары по России американским оружием, заявил американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в соцсети X.&quot;Мне кажется, что сейчас риск ядерной войны выше, чем когда-либо на моей памяти. (Президент США Джо. — Прим. ред.) Байден бездумно идет к третьей мировой войне&quot;, — написал он.Представитель госдепа ранее сообщил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова.Президент России Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240602/ofitsery-1949960022.html
https://ria.ru/20240603/reshenie-1950072465.html
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в мире, россия, украина, джо байден, сша, сенат сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Джо Байден, США, Сенат США
"Уже идем". В конгрессе США предупредили о масштабной войне

Сенатор Вэнс предупредил о высочайшем риске ядерной войны для США

© AP Photo / Jeff DeanСенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс
Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Jeff Dean
Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. США идут к ядерному конфликту из-за решения Байдена одобрить Киеву удары по России американским оружием, заявил американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в соцсети X.
«

"Мне кажется, что сейчас риск ядерной войны выше, чем когда-либо на моей памяти. (Президент США Джо. — Прим. ред.) Байден бездумно идет к третьей мировой войне", — написал он.

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Представитель госдепа ранее сообщил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова.
Президент России Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДжо БайденСШАСенат США
 
 
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