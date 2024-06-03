https://ria.ru/20240603/voyna-1950080131.html

"Уже идем". В конгрессе США предупредили о масштабной войне

"Уже идем". В конгрессе США предупредили о масштабной войне - РИА Новости, 03.06.2024

"Уже идем". В конгрессе США предупредили о масштабной войне

США идут к ядерному конфликту из-за решения Байдена одобрить Киеву удары по России американским оружием, заявил американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T05:54

2024-06-03T05:54

2024-06-03T05:54

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. США идут к ядерному конфликту из-за решения Байдена одобрить Киеву удары по России американским оружием, заявил американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в соцсети X."Мне кажется, что сейчас риск ядерной войны выше, чем когда-либо на моей памяти. (Президент США Джо. — Прим. ред.) Байден бездумно идет к третьей мировой войне", — написал он.Представитель госдепа ранее сообщил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова.Президент России Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240602/ofitsery-1949960022.html

https://ria.ru/20240603/reshenie-1950072465.html

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