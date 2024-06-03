https://ria.ru/20240603/volodin-1950085241.html
Володин оценил отношения России и Таджикистана
Володин оценил отношения России и Таджикистана - РИА Новости, 03.06.2024
Володин оценил отношения России и Таджикистана
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с председателем верхней палаты парламента Таджикистана Рустамом Эмомали отметил, что отношения Москвы и... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T07:18
2024-06-03T07:18
2024-06-03T07:18
таджикистан
россия
москва
вячеслав володин
владимир путин
эмомали рахмон
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947898673_0:184:2963:1851_1920x0_80_0_0_b624062b626cb4f08eae484dac60df85.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с председателем верхней палаты парламента Таджикистана Рустамом Эмомали отметил, что отношения Москвы и Душанбе динамично развиваются на принципах уважения и взаимовыгодного сотрудничества, сообщает Госдума в Telegram-канале. "В Алматы состоялась встреча Председателя Государственной Думы, Председателя Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Вячеслава Володина с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали. Вячеслав Володин отметил, что отношения между Россией и Таджикистаном динамично развиваются на принципах уважения и взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в сообщении Госдумы. Отмечается, что на встрече было обсуждено дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества, а также реализация на законодательном уровне решений, принимаемых президентами двух стран Владимиром Путиным и Эмомали Рахмоном.
https://ria.ru/20240601/ekonomika-1949899043.html
таджикистан
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947898673_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_08d0ba90cc73c908846489621df00a84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, россия, москва, вячеслав володин, владимир путин, эмомали рахмон, госдума рф, в мире
Таджикистан, Россия, Москва, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Госдума РФ, В мире
Володин оценил отношения России и Таджикистана
Володин: отношения России и Таджикистана развиваются на принципах уважения