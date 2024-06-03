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Володин оценил отношения России и Таджикистана - РИА Новости, 03.06.2024
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07:18 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/volodin-1950085241.html
Володин оценил отношения России и Таджикистана
Володин оценил отношения России и Таджикистана - РИА Новости, 03.06.2024
Володин оценил отношения России и Таджикистана
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с председателем верхней палаты парламента Таджикистана Рустамом Эмомали отметил, что отношения Москвы и... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T07:18
2024-06-03T07:18
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с председателем верхней палаты парламента Таджикистана Рустамом Эмомали отметил, что отношения Москвы и Душанбе динамично развиваются на принципах уважения и взаимовыгодного сотрудничества, сообщает Госдума в Telegram-канале. "В Алматы состоялась встреча Председателя Государственной Думы, Председателя Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Вячеслава Володина с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали. Вячеслав Володин отметил, что отношения между Россией и Таджикистаном динамично развиваются на принципах уважения и взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в сообщении Госдумы. Отмечается, что на встрече было обсуждено дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества, а также реализация на законодательном уровне решений, принимаемых президентами двух стран Владимиром Путиным и Эмомали Рахмоном.
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таджикистан, россия, москва, вячеслав володин, владимир путин, эмомали рахмон, госдума рф, в мире
Таджикистан, Россия, Москва, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Госдума РФ, В мире
Володин оценил отношения России и Таджикистана

Володин: отношения России и Таджикистана развиваются на принципах уважения

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с председателем верхней палаты парламента Таджикистана Рустамом Эмомали отметил, что отношения Москвы и Душанбе динамично развиваются на принципах уважения и взаимовыгодного сотрудничества, сообщает Госдума в Telegram-канале.
"В Алматы состоялась встреча Председателя Государственной Думы, Председателя Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Вячеслава Володина с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали. Вячеслав Володин отметил, что отношения между Россией и Таджикистаном динамично развиваются на принципах уважения и взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в сообщении Госдумы.
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Отмечается, что на встрече было обсуждено дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества, а также реализация на законодательном уровне решений, принимаемых президентами двух стран Владимиром Путиным и Эмомали Рахмоном.
 
ТаджикистанРоссияМоскваВячеслав ВолодинВладимир ПутинЭмомали РахмонГосдума РФВ мире
 
 
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