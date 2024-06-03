https://ria.ru/20240603/volodin-1950085241.html

Володин оценил отношения России и Таджикистана

Володин оценил отношения России и Таджикистана - РИА Новости, 03.06.2024

Володин оценил отношения России и Таджикистана

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с председателем верхней палаты парламента Таджикистана Рустамом Эмомали отметил, что отношения Москвы и... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T07:18

2024-06-03T07:18

2024-06-03T07:18

таджикистан

россия

москва

вячеслав володин

владимир путин

эмомали рахмон

госдума рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947898673_0:184:2963:1851_1920x0_80_0_0_b624062b626cb4f08eae484dac60df85.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с председателем верхней палаты парламента Таджикистана Рустамом Эмомали отметил, что отношения Москвы и Душанбе динамично развиваются на принципах уважения и взаимовыгодного сотрудничества, сообщает Госдума в Telegram-канале. "В Алматы состоялась встреча Председателя Государственной Думы, Председателя Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Вячеслава Володина с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали. Вячеслав Володин отметил, что отношения между Россией и Таджикистаном динамично развиваются на принципах уважения и взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в сообщении Госдумы. Отмечается, что на встрече было обсуждено дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества, а также реализация на законодательном уровне решений, принимаемых президентами двух стран Владимиром Путиным и Эмомали Рахмоном.

https://ria.ru/20240601/ekonomika-1949899043.html

таджикистан

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таджикистан, россия, москва, вячеслав володин, владимир путин, эмомали рахмон, госдума рф, в мире