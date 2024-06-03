https://ria.ru/20240603/vklad-1950069270.html

Аналитик объяснил, почему банки начали повышать ставки по вкладам

Аналитик объяснил, почему банки начали повышать ставки по вкладам - РИА Новости, 03.06.2024

Аналитик объяснил, почему банки начали повышать ставки по вкладам

Банки отказались от ожиданий скорого снижения ключевой ставки и ждут ее дальнейшего роста либо сохранения на текущих уровнях. Поэтому они спешат повысить ставки РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T02:15

2024-06-03T02:15

2024-06-03T02:15

экономика

богдан зварич

россия

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Банки отказались от ожиданий скорого снижения ключевой ставки и ждут ее дальнейшего роста либо сохранения на текущих уровнях. Поэтому они спешат повысить ставки по некоторым вкладам, рассказал в интервью агентству “Прайм” главный аналитик Банки.Ру Богдан Зварич.Снижения ключевой ставки теперь ждут не ранее 2025 года. Более того, с немалой долей вероятности регулятор может повысить ее на этом или следующем заседании из-за сохранения высокой инфляции. В этой ситуации банки подстраиваются под новую реальность. Так, о повышении до 18% ставки по флагманскому продукту “Лучший” в пятницу объявил Сбербанк.“Однако, на наш взгляд, пока текущих факторов может оказаться недостаточно для подъема Центробанком ставки на ближайшем заседании. Ожидаем, что по итогам заседания 7 июня ставка будет сохранена на уровне 16%, но будет дан сигнал о готовности ужесточить денежно-кредитную политику на одном из следующих заседаний в случае роста проинфляционных рисков”, — указал Зварич.До тех пор, пока регулятор не повысит ставку, предложения по вкладам будут улучшать лишь некоторые банки — если им нужна дополнительная ликвидность на определенные сроки. После повышения ключевой, если оно произойдет, выгодные предложения по вкладам станут массовыми, заключил аналитик. Однако это по-прежнему затронет лишь депозиты сроком до полугода.

https://ria.ru/20240530/syurprizy-1949244885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, богдан зварич, россия