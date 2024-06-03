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Аналитик объяснил, почему банки начали повышать ставки по вкладам
Аналитик объяснил, почему банки начали повышать ставки по вкладам - РИА Новости, 03.06.2024
Аналитик объяснил, почему банки начали повышать ставки по вкладам
Банки отказались от ожиданий скорого снижения ключевой ставки и ждут ее дальнейшего роста либо сохранения на текущих уровнях. Поэтому они спешат повысить ставки РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T02:15
2024-06-03T02:15
2024-06-03T02:15
экономика
богдан зварич
россия
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Банки отказались от ожиданий скорого снижения ключевой ставки и ждут ее дальнейшего роста либо сохранения на текущих уровнях. Поэтому они спешат повысить ставки по некоторым вкладам, рассказал в интервью агентству “Прайм” главный аналитик Банки.Ру Богдан Зварич.Снижения ключевой ставки теперь ждут не ранее 2025 года. Более того, с немалой долей вероятности регулятор может повысить ее на этом или следующем заседании из-за сохранения высокой инфляции. В этой ситуации банки подстраиваются под новую реальность. Так, о повышении до 18% ставки по флагманскому продукту “Лучший” в пятницу объявил Сбербанк.“Однако, на наш взгляд, пока текущих факторов может оказаться недостаточно для подъема Центробанком ставки на ближайшем заседании. Ожидаем, что по итогам заседания 7 июня ставка будет сохранена на уровне 16%, но будет дан сигнал о готовности ужесточить денежно-кредитную политику на одном из следующих заседаний в случае роста проинфляционных рисков”, — указал Зварич.До тех пор, пока регулятор не повысит ставку, предложения по вкладам будут улучшать лишь некоторые банки — если им нужна дополнительная ликвидность на определенные сроки. После повышения ключевой, если оно произойдет, выгодные предложения по вкладам станут массовыми, заключил аналитик. Однако это по-прежнему затронет лишь депозиты сроком до полугода.
https://ria.ru/20240530/syurprizy-1949244885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, богдан зварич, россия
Экономика, Богдан Зварич, Россия
Аналитик объяснил, почему банки начали повышать ставки по вкладам
Аналитик Зварич: банки улучшают условия по вкладам, ожидая роста ключевой ставки
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости.
Банки отказались от ожиданий скорого снижения ключевой ставки и ждут ее дальнейшего роста либо сохранения на текущих уровнях. Поэтому они спешат повысить ставки по некоторым вкладам, рассказал в интервью
агентству “Прайм” главный аналитик Банки.Ру Богдан Зварич.
Снижения ключевой ставки теперь ждут не ранее 2025 года. Более того, с немалой долей вероятности регулятор может повысить ее на этом или следующем заседании из-за сохранения высокой инфляции. В этой ситуации банки подстраиваются под новую реальность. Так, о повышении до 18% ставки по флагманскому продукту “Лучший” в пятницу объявил Сбербанк
.
“Однако, на наш взгляд, пока текущих факторов может оказаться недостаточно для подъема Центробанком ставки на ближайшем заседании. Ожидаем, что по итогам заседания 7 июня ставка будет сохранена на уровне 16%, но будет дан сигнал о готовности ужесточить денежно-кредитную политику на одном из следующих заседаний в случае роста проинфляционных рисков”, — указал Зварич.
До тех пор, пока регулятор не повысит ставку, предложения по вкладам будут улучшать лишь некоторые банки — если им нужна дополнительная ликвидность на определенные сроки. После повышения ключевой, если оно произойдет, выгодные предложения по вкладам станут массовыми, заключил аналитик. Однако это по-прежнему затронет лишь депозиты сроком до полугода.