Любимова: ВГИК и СПБГИКиТ проведут конкурс на финансирование дипломных фильмов
Церемония вручения национальной телевизионной премии "Дай Пять!" прошла в четверг в большом концертном зале павильона № 75.
Самые яркие и необычные эскизы нарядов представили участники номинации "Дай Пять! Будь модельером".
Церемония вручения национальной телевизионной премии "Дай Пять!" прошла в четверг в большом концертном зале павильона № 75.
Самые яркие и необычные эскизы нарядов представили участники номинации "Дай Пять! Будь модельером".
В борьбе за приз "Дай Пять! Любимый фильм" сошлись кинохиты "Бременские музыканты", "По щучьему велению", "Чебурашка", "Хоккейные папы" и "Холоп 2".
Главный герой победившей картины приветствовал зрителей вместе с ведущим Артемом Шалимовым.
В борьбе за приз "Дай Пять! Любимый фильм" сошлись кинохиты "Бременские музыканты", "По щучьему велению", "Чебурашка", "Хоккейные папы" и "Холоп 2".
Главный герой победившей картины приветствовал зрителей вместе с ведущим Артемом Шалимовым.
Певец Хабиб боролся на премии за звание "Любимой звезды", однако зрители отдали предпочтение Ване Дмитриенко.
Певец Хабиб боролся на премии за звание "Любимой звезды", однако зрители отдали предпочтение Ване Дмитриенко.
Представители власти и бизнеса, главы регионов, эксперты, научные сотрудники и члены общественных организаций обсудили актуальные вопросы и перспективы развития опорных городов Арктической зоны на пленарной сессии "Российская Арктика: путь в будущее" в павильоне № 75.
Представители власти и бизнеса, главы регионов, эксперты, научные сотрудники и члены общественных организаций обсудили актуальные вопросы и перспективы развития опорных городов Арктической зоны на пленарной сессии "Российская Арктика: путь в будущее" в павильоне № 75.
На площади Промышленности, где проходит фестиваль "Будущее в цветах", состоялся зажигательный флешмоб под хит "Прекрасное далеко" в современной обработке.
На площади Промышленности, где проходит фестиваль "Будущее в цветах", состоялся зажигательный флешмоб под хит "Прекрасное далеко" в современной обработке.
Более двух тысяч человек прошли по ВДНХ шествием, посвященным 105-летию первого парада спортсменов и физкультурников на Красной площади.
Более двух тысяч человек прошли по ВДНХ шествием, посвященным 105-летию первого парада спортсменов и физкультурников на Красной площади.
Среди участников шествия — 30 спортивных федераций и четыре спортивных сообщества, олимпийские чемпионы, титулованные и начинающие спортсмены, аниматоры, гости выставки, а также представители 89 регионов России.
Среди участников шествия — 30 спортивных федераций и четыре спортивных сообщества, олимпийские чемпионы, титулованные и начинающие спортсмены, аниматоры, гости выставки, а также представители 89 регионов России.
А на главной уличной сцене ВДНХ отметили традиционный марийский праздник цветов "Пеледыш пайрем".
А на главной уличной сцене ВДНХ отметили традиционный марийский праздник цветов "Пеледыш пайрем".
Гости выставки "Россия" на марийском празднике могли присоединиться к яркому шествию, принять участие во флешмобе и послушать лучшие образцы национальной и классической инструментальной музыки.
Гости выставки "Россия" на марийском празднике могли присоединиться к яркому шествию, принять участие во флешмобе и послушать лучшие образцы национальной и классической инструментальной музыки.
"Пеледыш пайрем" завершился грандиозным концертом лучших артистов и творческих коллективов Республики Марий Эл. Зрители увидели игру на пуче — старинном национальном деревянном духовом инструменте.
"Пеледыш пайрем" завершился грандиозным концертом лучших артистов и творческих коллективов Республики Марий Эл. Зрители увидели игру на пуче — старинном национальном деревянном духовом инструменте.
Молодые ученые на научной битве Science Slam "Химия будущего" в Доме полимеров в игровой форме рассказывали о главных научных идеях современности и собственных открытиях.
Молодые ученые на научной битве Science Slam "Химия будущего" в Доме полимеров в игровой форме рассказывали о главных научных идеях современности и собственных открытиях.
Завершила неделю воскресная музыкальная программа, посвященная Международному дню защиты детей — "Волшебное путешествие". Она прошла в павильоне № 75.
Завершила неделю воскресная музыкальная программа, посвященная Международному дню защиты детей — "Волшебное путешествие". Она прошла в павильоне № 75.
Церемония вручения национальной телевизионной премии "Дай Пять!" прошла в четверг в большом концертном зале павильона № 75.
Самые яркие и необычные эскизы нарядов представили участники номинации "Дай Пять! Будь модельером".
В борьбе за приз "Дай Пять! Любимый фильм" сошлись кинохиты "Бременские музыканты", "По щучьему велению", "Чебурашка", "Хоккейные папы" и "Холоп 2".
Главный герой победившей картины приветствовал зрителей вместе с ведущим Артемом Шалимовым.
Певец Хабиб боролся на премии за звание "Любимой звезды", однако зрители отдали предпочтение Ване Дмитриенко.
Представители власти и бизнеса, главы регионов, эксперты, научные сотрудники и члены общественных организаций обсудили актуальные вопросы и перспективы развития опорных городов Арктической зоны на пленарной сессии "Российская Арктика: путь в будущее" в павильоне № 75.
На площади Промышленности, где проходит фестиваль "Будущее в цветах", состоялся зажигательный флешмоб под хит "Прекрасное далеко" в современной обработке.
Более двух тысяч человек прошли по ВДНХ шествием, посвященным 105-летию первого парада спортсменов и физкультурников на Красной площади.
Среди участников шествия — 30 спортивных федераций и четыре спортивных сообщества, олимпийские чемпионы, титулованные и начинающие спортсмены, аниматоры, гости выставки, а также представители 89 регионов России.
А на главной уличной сцене ВДНХ отметили традиционный марийский праздник цветов "Пеледыш пайрем".
Гости выставки "Россия" на марийском празднике могли присоединиться к яркому шествию, принять участие во флешмобе и послушать лучшие образцы национальной и классической инструментальной музыки.
"Пеледыш пайрем" завершился грандиозным концертом лучших артистов и творческих коллективов Республики Марий Эл. Зрители увидели игру на пуче — старинном национальном деревянном духовом инструменте.
Молодые ученые на научной битве Science Slam "Химия будущего" в Доме полимеров в игровой форме рассказывали о главных научных идеях современности и собственных открытиях.
Завершила неделю воскресная музыкальная программа, посвященная Международному дню защиты детей — "Волшебное путешествие". Она прошла в павильоне № 75.