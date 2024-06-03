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ВГИК и СПБГИКиТ проведут конкурс на финансирование дипломных фильмов - РИА Новости, 03.06.2024
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14:02 03.06.2024
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ВГИК и СПБГИКиТ проведут конкурс на финансирование дипломных фильмов
ВГИК и СПБГИКиТ проведут конкурс на финансирование дипломных фильмов - РИА Новости, 03.06.2024
ВГИК и СПБГИКиТ проведут конкурс на финансирование дипломных фильмов
Первый конкурс среди студентов-режиссеров на финансирование дипломных фильмов пройдет при поддержке Всероссийского государственного университета кинематографии... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T14:02
2024-06-03T14:02
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
ольга любимова
россия
вгик
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Первый конкурс среди студентов-режиссеров на финансирование дипломных фильмов пройдет при поддержке Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК) имени Герасимова и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПБГИКиТ), сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Уже в этом году по поручению президента Российской Федерации ВГИК и Санкт-Петербургский институт кино и телевидения впервые проведут конкурс среди студентов-режиссеров на финансирование дипломных фильмов. Очень рада, и знаем, как коллеги много лет последовательно - руководители этих институтов и все команды вузов - бились за эту возможность", - сказала она на заседании совета руководителей научных и образовательных организаций сферы культуры и искусства в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Глава ведомства отметила, что в этом году в Минкультуры на эти цели предусмотрено более 170 миллионов рублей. В конкурсе будет поддержано 18 игровых, документальных, анимационных картин начинающих специалистов.
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выставка-форум "россия", ольга любимова, россия, вгик
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Ольга Любимова, Россия, ВГИК
ВГИК и СПБГИКиТ проведут конкурс на финансирование дипломных фильмов

Любимова: ВГИК и СПБГИКиТ проведут конкурс на финансирование дипломных фильмов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Первый конкурс среди студентов-режиссеров на финансирование дипломных фильмов пройдет при поддержке Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК) имени Герасимова и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПБГИКиТ), сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Уже в этом году по поручению президента Российской Федерации ВГИК и Санкт-Петербургский институт кино и телевидения впервые проведут конкурс среди студентов-режиссеров на финансирование дипломных фильмов. Очень рада, и знаем, как коллеги много лет последовательно - руководители этих институтов и все команды вузов - бились за эту возможность", - сказала она на заседании совета руководителей научных и образовательных организаций сферы культуры и искусства в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
Глава ведомства отметила, что в этом году в Минкультуры на эти цели предусмотрено более 170 миллионов рублей. В конкурсе будет поддержано 18 игровых, документальных, анимационных картин начинающих специалистов.
"Дай Пять!" и марийский праздник: чем порадовала выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Церемония вручения национальной телевизионной премии "Дай Пять!" прошла в четверг в большом концертном зале павильона № 75.

Самые яркие и необычные эскизы нарядов представили участники номинации "Дай Пять! Будь модельером".

Выставка Россия. Церемония вручения национальной телевизионной премии Дай Пять!

Церемония вручения национальной телевизионной премии "Дай Пять!" прошла в четверг в большом концертном зале павильона № 75.

Самые яркие и необычные эскизы нарядов представили участники номинации "Дай Пять! Будь модельером".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В борьбе за приз "Дай Пять! Любимый фильм" сошлись кинохиты "Бременские музыканты", "По щучьему велению", "Чебурашка", "Хоккейные папы" и "Холоп 2".

Главный герой победившей картины приветствовал зрителей вместе с ведущим Артемом Шалимовым.

Выставка Россия. Церемония вручения национальной телевизионной премии Дай Пять!

В борьбе за приз "Дай Пять! Любимый фильм" сошлись кинохиты "Бременские музыканты", "По щучьему велению", "Чебурашка", "Хоккейные папы" и "Холоп 2".

Главный герой победившей картины приветствовал зрителей вместе с ведущим Артемом Шалимовым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Певец Хабиб боролся на премии за звание "Любимой звезды", однако зрители отдали предпочтение Ване Дмитриенко.

Выставка Россия. Церемония вручения национальной телевизионной премии Дай Пять!

Певец Хабиб боролся на премии за звание "Любимой звезды", однако зрители отдали предпочтение Ване Дмитриенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Представители власти и бизнеса, главы регионов, эксперты, научные сотрудники и члены общественных организаций обсудили актуальные вопросы и перспективы развития опорных городов Арктической зоны на пленарной сессии "Российская Арктика: путь в будущее" в павильоне № 75.

Выставка Россия. Пленарная сессия Российская Арктика: путь в будущее

Представители власти и бизнеса, главы регионов, эксперты, научные сотрудники и члены общественных организаций обсудили актуальные вопросы и перспективы развития опорных городов Арктической зоны на пленарной сессии "Российская Арктика: путь в будущее" в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На площади Промышленности, где проходит фестиваль "Будущее в цветах", состоялся зажигательный флешмоб под хит "Прекрасное далеко" в современной обработке.

Выставка Россия. Флешмоб Прекрасное далеко

На площади Промышленности, где проходит фестиваль "Будущее в цветах", состоялся зажигательный флешмоб под хит "Прекрасное далеко" в современной обработке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Более двух тысяч человек прошли по ВДНХ шествием, посвященным 105-летию первого парада спортсменов и физкультурников на Красной площади.

Выставка Россия. Спортивное шествие, посвященное 105-летию первого парада на Красной площади

Более двух тысяч человек прошли по ВДНХ шествием, посвященным 105-летию первого парада спортсменов и физкультурников на Красной площади.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Среди участников шествия — 30 спортивных федераций и четыре спортивных сообщества, олимпийские чемпионы, титулованные и начинающие спортсмены, аниматоры, гости выставки, а также представители 89 регионов России.

Выставка Россия. Спортивное шествие, посвященное 105-летию первого парада на Красной площади

Среди участников шествия — 30 спортивных федераций и четыре спортивных сообщества, олимпийские чемпионы, титулованные и начинающие спортсмены, аниматоры, гости выставки, а также представители 89 регионов России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

А на главной уличной сцене ВДНХ отметили традиционный марийский праздник цветов "Пеледыш пайрем".

Выставка Россия. Национальный праздник Пеледыш пайрем

А на главной уличной сцене ВДНХ отметили традиционный марийский праздник цветов "Пеледыш пайрем".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 12
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Гости выставки "Россия" на марийском празднике могли присоединиться к яркому шествию, принять участие во флешмобе и послушать лучшие образцы национальной и классической инструментальной музыки.

Выставка Россия. Национальный праздник Пеледыш пайрем

Гости выставки "Россия" на марийском празднике могли присоединиться к яркому шествию, принять участие во флешмобе и послушать лучшие образцы национальной и классической инструментальной музыки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 12
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"Пеледыш пайрем" завершился грандиозным концертом лучших артистов и творческих коллективов Республики Марий Эл. Зрители увидели игру на пуче — старинном национальном деревянном духовом инструменте.

Выставка Россия. Национальный праздник Пеледыш пайрем

"Пеледыш пайрем" завершился грандиозным концертом лучших артистов и творческих коллективов Республики Марий Эл. Зрители увидели игру на пуче — старинном национальном деревянном духовом инструменте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 12
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Молодые ученые на научной битве Science Slam "Химия будущего" в Доме полимеров в игровой форме рассказывали о главных научных идеях современности и собственных открытиях.

Выставка Россия. Научная битва Science Slam Химия будущего

Молодые ученые на научной битве Science Slam "Химия будущего" в Доме полимеров в игровой форме рассказывали о главных научных идеях современности и собственных открытиях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 12
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Завершила неделю воскресная музыкальная программа, посвященная Международному дню защиты детей — "Волшебное путешествие". Она прошла в павильоне № 75.

Выставка Россия. Музыкальная программа, посвященная Международному дню защиты детей – Волшебное путешествие

Завершила неделю воскресная музыкальная программа, посвященная Международному дню защиты детей — "Волшебное путешествие". Она прошла в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 12

Церемония вручения национальной телевизионной премии "Дай Пять!" прошла в четверг в большом концертном зале павильона № 75.

Самые яркие и необычные эскизы нарядов представили участники номинации "Дай Пять! Будь модельером".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 12

В борьбе за приз "Дай Пять! Любимый фильм" сошлись кинохиты "Бременские музыканты", "По щучьему велению", "Чебурашка", "Хоккейные папы" и "Холоп 2".

Главный герой победившей картины приветствовал зрителей вместе с ведущим Артемом Шалимовым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 12

Певец Хабиб боролся на премии за звание "Любимой звезды", однако зрители отдали предпочтение Ване Дмитриенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 12

Представители власти и бизнеса, главы регионов, эксперты, научные сотрудники и члены общественных организаций обсудили актуальные вопросы и перспективы развития опорных городов Арктической зоны на пленарной сессии "Российская Арктика: путь в будущее" в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 12

На площади Промышленности, где проходит фестиваль "Будущее в цветах", состоялся зажигательный флешмоб под хит "Прекрасное далеко" в современной обработке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 12

Более двух тысяч человек прошли по ВДНХ шествием, посвященным 105-летию первого парада спортсменов и физкультурников на Красной площади.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 12

Среди участников шествия — 30 спортивных федераций и четыре спортивных сообщества, олимпийские чемпионы, титулованные и начинающие спортсмены, аниматоры, гости выставки, а также представители 89 регионов России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

А на главной уличной сцене ВДНХ отметили традиционный марийский праздник цветов "Пеледыш пайрем".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

Гости выставки "Россия" на марийском празднике могли присоединиться к яркому шествию, принять участие во флешмобе и послушать лучшие образцы национальной и классической инструментальной музыки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 12

"Пеледыш пайрем" завершился грандиозным концертом лучших артистов и творческих коллективов Республики Марий Эл. Зрители увидели игру на пуче — старинном национальном деревянном духовом инструменте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 12

Молодые ученые на научной битве Science Slam "Химия будущего" в Доме полимеров в игровой форме рассказывали о главных научных идеях современности и собственных открытиях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 12

Завершила неделю воскресная музыкальная программа, посвященная Международному дню защиты детей — "Волшебное путешествие". Она прошла в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
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