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ВГИК и СПБГИКиТ проведут конкурс на финансирование дипломных фильмов

ВГИК и СПБГИКиТ проведут конкурс на финансирование дипломных фильмов - РИА Новости, 03.06.2024

ВГИК и СПБГИКиТ проведут конкурс на финансирование дипломных фильмов

Первый конкурс среди студентов-режиссеров на финансирование дипломных фильмов пройдет при поддержке Всероссийского государственного университета кинематографии... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T14:02

2024-06-03T14:02

2024-06-03T14:02

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

ольга любимова

россия

вгик

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Первый конкурс среди студентов-режиссеров на финансирование дипломных фильмов пройдет при поддержке Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК) имени Герасимова и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПБГИКиТ), сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Уже в этом году по поручению президента Российской Федерации ВГИК и Санкт-Петербургский институт кино и телевидения впервые проведут конкурс среди студентов-режиссеров на финансирование дипломных фильмов. Очень рада, и знаем, как коллеги много лет последовательно - руководители этих институтов и все команды вузов - бились за эту возможность", - сказала она на заседании совета руководителей научных и образовательных организаций сферы культуры и искусства в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Глава ведомства отметила, что в этом году в Минкультуры на эти цели предусмотрено более 170 миллионов рублей. В конкурсе будет поддержано 18 игровых, документальных, анимационных картин начинающих специалистов.

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2024

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выставка-форум "россия", ольга любимова, россия, вгик