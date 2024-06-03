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СМИ сообщили о рекордно высокой зарплате руководителей "Укрэнерго" - РИА Новости, 03.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:53 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/ukrenergo-1950127929.html
СМИ сообщили о рекордно высокой зарплате руководителей "Укрэнерго"
СМИ сообщили о рекордно высокой зарплате руководителей "Укрэнерго" - РИА Новости, 03.06.2024
СМИ сообщили о рекордно высокой зарплате руководителей "Укрэнерго"
Руководящие сотрудники национальной энергетической компании "Укрэнерго" получают рекордно высокую зарплату на фоне массовых отключений электроэнергии, сообщает... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:53
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожье
харьков
укрэнерго
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Руководящие сотрудники национальной энергетической компании "Укрэнерго" получают рекордно высокую зарплату на фоне массовых отключений электроэнергии, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях. "Члены правления "Укрэнерго" в апреле получили по 2 миллиона гривен (49,3 тысячи долларов). Это в 4 раза больше их средней зарплаты за предыдущие месяцы. В компании не стали называть отдельно зарплату главы правления Владимира Кудрицкого. А назвали общую сумму, которую получает он и четыре члена правления", - говорится в сообщении издания. Так, по данным издания, в декабре прошлого года вышеуказанные сотрудники в целом получили порядка 1,5 миллиона гривен (37 тысяч долларов), а уже в апреле текущего года – 2,1 миллиона гривен (51,8 тысячи долларов). "Страна" напомнила, что в мае на Украине вернулись массовые отключения света.
https://ria.ru/20240426/ukraina-1942564600.html
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в мире, украина, запорожье, харьков, укрэнерго, вооруженные силы украины, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожье, Харьков, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины, ДТЭК
СМИ сообщили о рекордно высокой зарплате руководителей "Укрэнерго"

"Страна": руководству "Укрэнерго" сильно повысили зарплату на фоне блэкаутов

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Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Руководящие сотрудники национальной энергетической компании "Укрэнерго" получают рекордно высокую зарплату на фоне массовых отключений электроэнергии, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.
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"Члены правления "Укрэнерго" в апреле получили по 2 миллиона гривен (49,3 тысячи долларов). Это в 4 раза больше их средней зарплаты за предыдущие месяцы. В компании не стали называть отдельно зарплату главы правления Владимира Кудрицкого. А назвали общую сумму, которую получает он и четыре члена правления", - говорится в сообщении издания.
Так, по данным издания, в декабре прошлого года вышеуказанные сотрудники в целом получили порядка 1,5 миллиона гривен (37 тысяч долларов), а уже в апреле текущего года – 2,1 миллиона гривен (51,8 тысячи долларов).
"Страна" напомнила, что в мае на Украине вернулись массовые отключения света.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожьеХарьковУкрэнергоВооруженные силы УкраиныДТЭК
 
 
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