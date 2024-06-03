СМИ сообщили о рекордно высокой зарплате руководителей "Укрэнерго"
"Страна": руководству "Укрэнерго" сильно повысили зарплату на фоне блэкаутов
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Руководящие сотрудники национальной энергетической компании "Укрэнерго" получают рекордно высокую зарплату на фоне массовых отключений электроэнергии, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.
"Члены правления "Укрэнерго" в апреле получили по 2 миллиона гривен (49,3 тысячи долларов). Это в 4 раза больше их средней зарплаты за предыдущие месяцы. В компании не стали называть отдельно зарплату главы правления Владимира Кудрицкого. А назвали общую сумму, которую получает он и четыре члена правления", - говорится в сообщении издания.
Так, по данным издания, в декабре прошлого года вышеуказанные сотрудники в целом получили порядка 1,5 миллиона гривен (37 тысяч долларов), а уже в апреле текущего года – 2,1 миллиона гривен (51,8 тысячи долларов).
"Страна" напомнила, что в мае на Украине вернулись массовые отключения света.
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