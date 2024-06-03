https://ria.ru/20240603/ukrenergo-1950127929.html

СМИ сообщили о рекордно высокой зарплате руководителей "Укрэнерго"

СМИ сообщили о рекордно высокой зарплате руководителей "Укрэнерго" - РИА Новости, 03.06.2024

СМИ сообщили о рекордно высокой зарплате руководителей "Укрэнерго"

Руководящие сотрудники национальной энергетической компании "Укрэнерго" получают рекордно высокую зарплату на фоне массовых отключений электроэнергии, сообщает... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:53

2024-06-03T11:53

2024-06-03T11:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

запорожье

харьков

укрэнерго

вооруженные силы украины

дтэк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_0d405a918f04fb3942c2d2307520baee.jpg

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Руководящие сотрудники национальной энергетической компании "Укрэнерго" получают рекордно высокую зарплату на фоне массовых отключений электроэнергии, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях. "Члены правления "Укрэнерго" в апреле получили по 2 миллиона гривен (49,3 тысячи долларов). Это в 4 раза больше их средней зарплаты за предыдущие месяцы. В компании не стали называть отдельно зарплату главы правления Владимира Кудрицкого. А назвали общую сумму, которую получает он и четыре члена правления", - говорится в сообщении издания. Так, по данным издания, в декабре прошлого года вышеуказанные сотрудники в целом получили порядка 1,5 миллиона гривен (37 тысяч долларов), а уже в апреле текущего года – 2,1 миллиона гривен (51,8 тысячи долларов). "Страна" напомнила, что в мае на Украине вернулись массовые отключения света.

https://ria.ru/20240426/ukraina-1942564600.html

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

украина

запорожье

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, запорожье, харьков, укрэнерго, вооруженные силы украины, дтэк