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На Западе отреагировали на новый план США по Украине
На Западе отреагировали на новый план США по Украине - РИА Новости, 03.06.2024
На Западе отреагировали на новый план США по Украине
Разрешение США наносить ВСУ удары вглубь России не изменит ход конфликта, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T23:27
2024-06-03T23:27
2024-06-03T23:46
специальная военная операция на украине
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британская разведывательная служба mi6
вооруженные силы украины
джон кирби
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Разрешение США наносить ВСУ удары вглубь России не изменит ход конфликта, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я думаю, прежде всего они, вероятно, четко понимают, что обстрелы через границу, в непосредственной близости от границы, где собраны российские войска и где находится военный пост, продолжаются уже год без какого-либо эффекта. <...> Это соглашение, о котором было объявлено с таким восторгом, не изменит исход", — отметил он.По словам бывшего дипломата, это всего лишь очередное нарративное шоу. Он добавил, что оно нацелено на то, чтобы показать, что Вашингтон противостоит Путину, и проводить жесткую политику в этот решающий период до президентских выборов, которые пройдут в ноябре.Ранее в понедельник координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США дали добро Украине только на "точечное и ограниченное" применение американского оружия внутри России для срыва атак на собственные силы. Кирби подтвердил, что речь идет о районах, прилегающих к Харьковской области.
https://ria.ru/20240603/putin-1950283031.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), британская разведывательная служба mi6, вооруженные силы украины, джон кирби, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Вашингтон (штат), Британская разведывательная служба MI6, Вооруженные силы Украины, Джон Кирби, Россия
На Западе отреагировали на новый план США по Украине
Экс-агент MI6 Крук: одобрение ударов ВСУ вглубь России не изменит ход конфликта