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"Больше половины": на Украине раскрыли реакцию Запада на провал ВСУ
"Больше половины": на Украине раскрыли реакцию Запада на провал ВСУ - РИА Новости, 03.06.2024
"Больше половины": на Украине раскрыли реакцию Запада на провал ВСУ
Союзники стремятся усадить Киев за стол переговоров из-за провала ВСУ на фронте и потери западной техники, заявил киевский политолог Сергей Гайдай каналу Radio... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T20:45
2024-06-03T20:45
2024-06-03T20:45
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Союзники стремятся усадить Киев за стол переговоров из-за провала ВСУ на фронте и потери западной техники, заявил киевский политолог Сергей Гайдай каналу Radio NV."Отсутствие оборонных линий, потеря нескольких Patriot <…> вот, вы говорите — что с ленд-лизом? А что с "Леопардами"? <…> "А потому вместо этого они хотят нас усадить за стол переговоров с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным, который сейчас чувствует свою силу", — сказал он.Как заметил аналитик, Запад передал Украине 20 современных танков Leopard-2, все из которых ВСУ потеряли из-за своего непрофессионализма. По словам Гайдая, украинские военнослужащие также не уберегли более половины из сотни переданных танков Leopard-1.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продолжить диалог с Киевом, но вернуться к нему можно исходя из уже достигнутых ранее договоренностей в Турции и Белоруссии, а также с учетом ситуации, сложившейся на земле.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20240603/ssha-1950257611.html
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"Больше половины": на Украине раскрыли реакцию Запада на провал ВСУ
Гайдай: Запад хочет усадить Киев за стол переговоров из-за провала ВСУ