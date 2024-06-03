https://ria.ru/20240603/ukraina-1950273158.html

Украина попросит Запад расширить способы применения вооружений по России

Украина попросит Запад расширить способы применения вооружений по России - РИА Новости, 03.06.2024

Украина попросит Запад расширить способы применения вооружений по России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в понедельник, что Киев будет просить Запад расширить способы применения предоставленных вооружений по территории... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T19:50

2024-06-03T19:50

2024-06-03T19:50

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

дмитрий кулеба

джон кирби

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874558181_0:69:3154:1843_1920x0_80_0_0_2f2d85d6947053b594f68e26a176b322.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в понедельник, что Киев будет просить Запад расширить способы применения предоставленных вооружений по территории России. Ранее в понедельник координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по России, но пока не могут сказать, повлекут ли такие консультации новые политические решения. На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российских территориях, прилегающих к Харьковской области, но оставили в силе запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. "Будем дальше работать с союзниками в вопросе расширения способов применения этих (предоставленных Западом – ред.) вооружений", - сказал Кулеба на совместной со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной пресс-конференции в Киеве, которую транслировал МИД Украина на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он назвал решение снять ограничения на применение переданного Западом вооружения по территории РФ правильным шагом, признав, что это не означает, что у Киева "полный карт-бланш". "Есть правила, которых нужно придерживаться", - отметил Кулеба. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240602/zelenskiy-1949989386.html

https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html

https://ria.ru/20240602/udary-1950038231.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, киев, дмитрий кулеба, джон кирби, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, в мире