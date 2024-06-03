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Украина попросит Запад расширить способы применения вооружений по России - РИА Новости, 03.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:50 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950273158.html
Украина попросит Запад расширить способы применения вооружений по России
Украина попросит Запад расширить способы применения вооружений по России - РИА Новости, 03.06.2024
Украина попросит Запад расширить способы применения вооружений по России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в понедельник, что Киев будет просить Запад расширить способы применения предоставленных вооружений по территории... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:50
2024-06-03T19:50
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
дмитрий кулеба
джон кирби
владимир путин
нато
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в понедельник, что Киев будет просить Запад расширить способы применения предоставленных вооружений по территории России. Ранее в понедельник координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по России, но пока не могут сказать, повлекут ли такие консультации новые политические решения. На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российских территориях, прилегающих к Харьковской области, но оставили в силе запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. "Будем дальше работать с союзниками в вопросе расширения способов применения этих (предоставленных Западом – ред.) вооружений", - сказал Кулеба на совместной со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной пресс-конференции в Киеве, которую транслировал МИД Украина на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он назвал решение снять ограничения на применение переданного Западом вооружения по территории РФ правильным шагом, признав, что это не означает, что у Киева "полный карт-бланш". "Есть правила, которых нужно придерживаться", - отметил Кулеба. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240602/zelenskiy-1949989386.html
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россия, украина, киев, дмитрий кулеба, джон кирби, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Кулеба, Джон Кирби, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Украина попросит Запад расширить способы применения вооружений по России

Кулеба: Киев попросит Запад расширить способы применения оружия по территории РФ

© AP Photo / Efrem LukatskyНемецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 в Донецкой области
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в понедельник, что Киев будет просить Запад расширить способы применения предоставленных вооружений по территории России.
Ранее в понедельник координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по России, но пока не могут сказать, повлекут ли такие консультации новые политические решения. На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российских территориях, прилегающих к Харьковской области, но оставили в силе запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
Владимир Зеленский во время регионального форума по безопасности Диалог Шангри-Ла в Сингапуре. 3 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Зеленский пожаловался на ограничения разрешения США бить по России HIMARS
2 июня, 12:02
"Будем дальше работать с союзниками в вопросе расширения способов применения этих (предоставленных Западом – ред.) вооружений", - сказал Кулеба на совместной со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной пресс-конференции в Киеве, которую транслировал МИД Украина на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он назвал решение снять ограничения на применение переданного Западом вооружения по территории РФ правильным шагом, признав, что это не означает, что у Киева "полный карт-бланш". "Есть правила, которых нужно придерживаться", - отметил Кулеба.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Америка тащит Европу к третьей мировой войне
25 мая, 08:00
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Кирби: Байден понимает последствия снятия запрета на удары ВСУ по России
2 июня, 18:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевДмитрий КулебаДжон КирбиВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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