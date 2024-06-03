Сенат Швейцарии отклонил выделение Украине дополнительной помощи
Сенат Швейцарии отклонил выделение Украине дополнительных 5,6 миллиарда долларов
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 3 июн - РИА Новости. Сенат Швейцарии отклонил чрезвычайную дополнительную помощь Украине в размере 5,6 миллиарда долларов и 11,1 миллиарда долларов на нужды армии, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента страны.
"Совет кантонов (Сенат - ред.) в понедельник 28 голосами против 15 отклонил создание Фонда безопасности Швейцарии и мира в Европе. Армия должна была получить еще 10 миллиардов франков (около 11,1 миллиарда долларов - ред.) до 2030 года, а Украина - 5 миллиардов (около 5,6 миллиарда долларов - ред.), в порядке исключения", - сказано в документе.
Добавляется, что правительство и Сенат выступили против этого, поскольку расходы на армию и на Украину являются плановыми, поэтому их нельзя рассматривать как чрезвычайные расходы.
В апреле правительство Швейцарии заявило, что хочет к 2036 году выделить 5,5 миллиарда долларов на поддержку восстановления Украины, 1,66 миллиарда долларов должно быть выделено к 2028 году.
Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
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