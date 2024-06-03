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Сенат Швейцарии отклонил выделение Украине дополнительной помощи - РИА Новости, 03.06.2024
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19:46 03.06.2024 (обновлено: 20:07 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950272680.html
Сенат Швейцарии отклонил выделение Украине дополнительной помощи
Сенат Швейцарии отклонил выделение Украине дополнительной помощи - РИА Новости, 03.06.2024
Сенат Швейцарии отклонил выделение Украине дополнительной помощи
Сенат Швейцарии отклонил чрезвычайную дополнительную помощь Украине в размере 5,6 миллиарда долларов и 11,1 миллиарда долларов на нужды армии, говорится в... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:46
2024-06-03T20:07
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
украина
берн (кантон)
нато
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ЖЕНЕВА, 3 июн - РИА Новости. Сенат Швейцарии отклонил чрезвычайную дополнительную помощь Украине в размере 5,6 миллиарда долларов и 11,1 миллиарда долларов на нужды армии, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента страны."Совет кантонов (Сенат - ред.) в понедельник 28 голосами против 15 отклонил создание Фонда безопасности Швейцарии и мира в Европе. Армия должна была получить еще 10 миллиардов франков (около 11,1 миллиарда долларов - ред.) до 2030 года, а Украина - 5 миллиардов (около 5,6 миллиарда долларов - ред.), в порядке исключения", - сказано в документе.Добавляется, что правительство и Сенат выступили против этого, поскольку расходы на армию и на Украину являются плановыми, поэтому их нельзя рассматривать как чрезвычайные расходы.В апреле правительство Швейцарии заявило, что хочет к 2036 году выделить 5,5 миллиарда долларов на поддержку восстановления Украины, 1,66 миллиарда долларов должно быть выделено к 2028 году.Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
https://ria.ru/20240528/zapad-1948723236.html
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швейцария
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в мире, швейцария, украина, берн (кантон), нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Украина, Берн (кантон), НАТО, Евросоюз
Сенат Швейцарии отклонил выделение Украине дополнительной помощи

Сенат Швейцарии отклонил выделение Украине дополнительных 5,6 миллиарда долларов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 июн - РИА Новости. Сенат Швейцарии отклонил чрезвычайную дополнительную помощь Украине в размере 5,6 миллиарда долларов и 11,1 миллиарда долларов на нужды армии, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента страны.
"Совет кантонов (Сенат - ред.) в понедельник 28 голосами против 15 отклонил создание Фонда безопасности Швейцарии и мира в Европе. Армия должна была получить еще 10 миллиардов франков (около 11,1 миллиарда долларов - ред.) до 2030 года, а Украина - 5 миллиардов (около 5,6 миллиарда долларов - ред.), в порядке исключения", - сказано в документе.
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Добавляется, что правительство и Сенат выступили против этого, поскольку расходы на армию и на Украину являются плановыми, поэтому их нельзя рассматривать как чрезвычайные расходы.
В апреле правительство Швейцарии заявило, что хочет к 2036 году выделить 5,5 миллиарда долларов на поддержку восстановления Украины, 1,66 миллиарда долларов должно быть выделено к 2028 году.
Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияУкраинаБерн (кантон)НАТОЕвросоюз
 
 
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