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Кулеба анонсировал передачу Украине энергоблока из Эстонии - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:25 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950269756.html
Кулеба анонсировал передачу Украине энергоблока из Эстонии
Кулеба анонсировал передачу Украине энергоблока из Эстонии - РИА Новости, 03.06.2024
Кулеба анонсировал передачу Украине энергоблока из Эстонии
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в понедельник, что Эстония решила передать Украине энергоблок одной из электростанций, а также... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:25
2024-06-03T19:25
специальная военная операция на украине
в мире
эстония
украина
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в понедельник, что Эстония решила передать Украине энергоблок одной из электростанций, а также электродвигатели. "Решение передать Украине энергоблок с Ауверской электростанции, а также отправить на Украину мощные электродвигатели чрезвычайно важно и является примером для других. Один этот энергоблок способен обеспечить надежное электроснабжение для 150 тысяч украинцев", - сказал Кулеба на совместной со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной пресс-конференции в Киеве, которую транслировал МИД Украины на своей странице в соцсетях.Министр энергетики Украины Герман Галущенко в начале апреля заявил, что Литва предлагает разобрать свои закрытые тепловые электростанции и передать необходимые запчасти для восстановления украинской энергосистемы. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии.
https://ria.ru/20240603/dneproges-1950138087.html
https://ria.ru/20240523/ukraina-1947723873.html
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в мире, эстония, украина, дмитрий кулеба
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эстония, Украина, Дмитрий Кулеба
Кулеба анонсировал передачу Украине энергоблока из Эстонии

Кулеба: Эстония передаст Украине энергоблок Ауверской электростанции

© AP Photo / Pool/Johanna GeronМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в понедельник, что Эстония решила передать Украине энергоблок одной из электростанций, а также электродвигатели.
"Решение передать Украине энергоблок с Ауверской электростанции, а также отправить на Украину мощные электродвигатели чрезвычайно важно и является примером для других. Один этот энергоблок способен обеспечить надежное электроснабжение для 150 тысяч украинцев", - сказал Кулеба на совместной со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной пресс-конференции в Киеве, которую транслировал МИД Украины на своей странице в соцсетях.
Днепровская ГЭС - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Глава "Укрэнерго" сделал тревожное заявление о Днепрогэсе
Вчера, 12:25
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в начале апреля заявил, что Литва предлагает разобрать свои закрытые тепловые электростанции и передать необходимые запчасти для восстановления украинской энергосистемы.
Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
"Люди потерпят". Киев столкнулся с нерешаемой проблемой
23 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭстонияУкраинаДмитрий Кулеба
 
 
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