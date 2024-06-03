https://ria.ru/20240603/ukraina-1950269756.html

Кулеба анонсировал передачу Украине энергоблока из Эстонии

Кулеба анонсировал передачу Украине энергоблока из Эстонии - РИА Новости, 03.06.2024

Кулеба анонсировал передачу Украине энергоблока из Эстонии

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в понедельник, что Эстония решила передать Украине энергоблок одной из электростанций, а также... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T19:25

2024-06-03T19:25

2024-06-03T19:25

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дмитрий кулеба

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в понедельник, что Эстония решила передать Украине энергоблок одной из электростанций, а также электродвигатели. "Решение передать Украине энергоблок с Ауверской электростанции, а также отправить на Украину мощные электродвигатели чрезвычайно важно и является примером для других. Один этот энергоблок способен обеспечить надежное электроснабжение для 150 тысяч украинцев", - сказал Кулеба на совместной со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной пресс-конференции в Киеве, которую транслировал МИД Украины на своей странице в соцсетях.Министр энергетики Украины Герман Галущенко в начале апреля заявил, что Литва предлагает разобрать свои закрытые тепловые электростанции и передать необходимые запчасти для восстановления украинской энергосистемы. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии.

https://ria.ru/20240603/dneproges-1950138087.html

https://ria.ru/20240523/ukraina-1947723873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эстония, украина, дмитрий кулеба