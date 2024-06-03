https://ria.ru/20240603/ukraina-1950248332.html

Украинцы требуют запретить повышение тарифов на электроэнергию

Украинцы требуют запретить повышение тарифов на электроэнергию - РИА Новости, 03.06.2024

Украинцы требуют запретить повышение тарифов на электроэнергию

Петиция с требованием запретить повышение тарифов на электроэнергию на Украине зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T17:48

2024-06-03T17:48

2024-06-03T17:48

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жкх

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Петиция с требованием запретить повышение тарифов на электроэнергию на Украине зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского. Документ зарегистрирован в понедельник. На данный момент он набрал более 140 голосов из 25 тысяч необходимых для его рассмотрения. "Обращаемся к вам с настоятельной просьбой запретить повышение цен на электроэнергию в условиях войны… Уровень зарплат в Украине, особенно в областных центрах, уже не соответствует стоимости электроэнергии. Правительство и вы лично обещали ввести мораторий на повышение тарифов до конца войны, но, к сожалению, эти обещания не были выполнены", - говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского. Украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в правительстве 31 мая сообщило, что кабмин Украины повысил с 1 июня тарифы на электроэнергию для населения в полтора раза – с 2,64 гривны за кВт.ч (0,07 доллара) до 4,32 гривны за кВт.ч (0,11 доллара).

https://ria.ru/20240603/ukrenergo-1950127929.html

https://ria.ru/20240603/dneproges-1950138087.html

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в мире, жкх, украина, владимир зеленский