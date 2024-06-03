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Украинцы требуют запретить повышение тарифов на электроэнергию - РИА Новости, 03.06.2024
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17:48 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950248332.html
Украинцы требуют запретить повышение тарифов на электроэнергию
Украинцы требуют запретить повышение тарифов на электроэнергию - РИА Новости, 03.06.2024
Украинцы требуют запретить повышение тарифов на электроэнергию
Петиция с требованием запретить повышение тарифов на электроэнергию на Украине зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T17:48
2024-06-03T17:48
в мире
жкх
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Петиция с требованием запретить повышение тарифов на электроэнергию на Украине зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского. Документ зарегистрирован в понедельник. На данный момент он набрал более 140 голосов из 25 тысяч необходимых для его рассмотрения. "Обращаемся к вам с настоятельной просьбой запретить повышение цен на электроэнергию в условиях войны… Уровень зарплат в Украине, особенно в областных центрах, уже не соответствует стоимости электроэнергии. Правительство и вы лично обещали ввести мораторий на повышение тарифов до конца войны, но, к сожалению, эти обещания не были выполнены", - говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского. Украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в правительстве 31 мая сообщило, что кабмин Украины повысил с 1 июня тарифы на электроэнергию для населения в полтора раза – с 2,64 гривны за кВт.ч (0,07 доллара) до 4,32 гривны за кВт.ч (0,11 доллара).
https://ria.ru/20240603/ukrenergo-1950127929.html
https://ria.ru/20240603/dneproges-1950138087.html
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в мире, жкх, украина, владимир зеленский
В мире, ЖКХ, Украина, Владимир Зеленский
Украинцы требуют запретить повышение тарифов на электроэнергию

У Зеленского потребовали запретить повышение тарифов на электроэнергию

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Банкноты номиналом 1000 гривен - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Петиция с требованием запретить повышение тарифов на электроэнергию на Украине зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского.
Документ зарегистрирован в понедельник. На данный момент он набрал более 140 голосов из 25 тысяч необходимых для его рассмотрения.
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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"Обращаемся к вам с настоятельной просьбой запретить повышение цен на электроэнергию в условиях войны… Уровень зарплат в Украине, особенно в областных центрах, уже не соответствует стоимости электроэнергии. Правительство и вы лично обещали ввести мораторий на повышение тарифов до конца войны, но, к сожалению, эти обещания не были выполнены", - говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского.
Украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в правительстве 31 мая сообщило, что кабмин Украины повысил с 1 июня тарифы на электроэнергию для населения в полтора раза – с 2,64 гривны за кВт.ч (0,07 доллара) до 4,32 гривны за кВт.ч (0,11 доллара).
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