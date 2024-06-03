"В один момент". Спрогнозировано будущее Украины после спецоперации
DikGAZETE: Украину разделят на части и сделают из нее буферное государство
© AP Photo / Ben BirchallОбучение украинских военных
© AP Photo / Ben Birchall
Обучение украинских военных. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украина может стать буферным государством и потерять часть территорий по итогам спецоперации, пишет DikGAZETE.
"В турецких же средствах массовой информации многие уже полагают, что Запад создал ситуацию, в которой Украина должна быть разделена на части и стать буферным государством, откуда можно будет вести необходимую войну для ослабления России. Вашингтон в отличие от Киева сейчас прекрасно осознает невозможность возвращения не только Крыма, но и территорий, взятых Россией под контроль в целом после 2022 года", — говорится в материале.
Отмечается, что что фронт сильно растянут и в один момент может рухнуть. Кроме того, у киевского режима нет ни силы, ни возможности остановить российское наступление, добавил автор статьи.
В ближайшей перспективе для Украины существует опасность окружения одновременно на многих направлениях, и в результате произойдет тотальное уничтожение ВСУ, говорится в публикации.
"Между тем Киев подобно смертельно раненому животному продолжает свою агрессивную политику против всех", — резюмирует автор.
На прошлой неделе министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>