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"В один момент". Спрогнозировано будущее Украины после спецоперации - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 03.06.2024 (обновлено: 17:44 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950246368.html
"В один момент". Спрогнозировано будущее Украины после спецоперации
"В один момент". Спрогнозировано будущее Украины после спецоперации - РИА Новости, 03.06.2024
"В один момент". Спрогнозировано будущее Украины после спецоперации
Украина может стать буферным государством и потерять часть территорий по итогам спецоперации, пишет DikGAZETE. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T17:42
2024-06-03T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
андрей белоусов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украина может стать буферным государством и потерять часть территорий по итогам спецоперации, пишет DikGAZETE."В турецких же средствах массовой информации многие уже полагают, что Запад создал ситуацию, в которой Украина должна быть разделена на части и стать буферным государством, откуда можно будет вести необходимую войну для ослабления России. Вашингтон в отличие от Киева сейчас прекрасно осознает невозможность возвращения не только Крыма, но и территорий, взятых Россией под контроль в целом после 2022 года", — говорится в материале.Отмечается, что что фронт сильно растянут и в один момент может рухнуть. Кроме того, у киевского режима нет ни силы, ни возможности остановить российское наступление, добавил автор статьи.В ближайшей перспективе для Украины существует опасность окружения одновременно на многих направлениях, и в результате произойдет тотальное уничтожение ВСУ, говорится в публикации."Между тем Киев подобно смертельно раненому животному продолжает свою агрессивную политику против всех", — резюмирует автор.На прошлой неделе министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240603/spetsoperatsiya-1950232991.html
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950203888.html
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в мире, украина, россия, киев, андрей белоусов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины
"В один момент". Спрогнозировано будущее Украины после спецоперации

DikGAZETE: Украину разделят на части и сделают из нее буферное государство

© AP Photo / Ben BirchallОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Обучение украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украина может стать буферным государством и потерять часть территорий по итогам спецоперации, пишет DikGAZETE.
"В турецких же средствах массовой информации многие уже полагают, что Запад создал ситуацию, в которой Украина должна быть разделена на части и стать буферным государством, откуда можно будет вести необходимую войну для ослабления России. Вашингтон в отличие от Киева сейчас прекрасно осознает невозможность возвращения не только Крыма, но и территорий, взятых Россией под контроль в целом после 2022 года", — говорится в материале.
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Отмечается, что что фронт сильно растянут и в один момент может рухнуть. Кроме того, у киевского режима нет ни силы, ни возможности остановить российское наступление, добавил автор статьи.
В ближайшей перспективе для Украины существует опасность окружения одновременно на многих направлениях, и в результате произойдет тотальное уничтожение ВСУ, говорится в публикации.
"Между тем Киев подобно смертельно раненому животному продолжает свою агрессивную политику против всех", — резюмирует автор.
На прошлой неделе министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевАндрей БелоусовВооруженные силы Украины
 
 
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