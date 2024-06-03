https://ria.ru/20240603/ukraina-1950246368.html

"В один момент". Спрогнозировано будущее Украины после спецоперации

"В один момент". Спрогнозировано будущее Украины после спецоперации - РИА Новости, 03.06.2024

"В один момент". Спрогнозировано будущее Украины после спецоперации

Украина может стать буферным государством и потерять часть территорий по итогам спецоперации, пишет DikGAZETE. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T17:42

2024-06-03T17:42

2024-06-03T17:44

специальная военная операция на украине

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андрей белоусов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украина может стать буферным государством и потерять часть территорий по итогам спецоперации, пишет DikGAZETE."В турецких же средствах массовой информации многие уже полагают, что Запад создал ситуацию, в которой Украина должна быть разделена на части и стать буферным государством, откуда можно будет вести необходимую войну для ослабления России. Вашингтон в отличие от Киева сейчас прекрасно осознает невозможность возвращения не только Крыма, но и территорий, взятых Россией под контроль в целом после 2022 года", — говорится в материале.Отмечается, что что фронт сильно растянут и в один момент может рухнуть. Кроме того, у киевского режима нет ни силы, ни возможности остановить российское наступление, добавил автор статьи.В ближайшей перспективе для Украины существует опасность окружения одновременно на многих направлениях, и в результате произойдет тотальное уничтожение ВСУ, говорится в публикации."Между тем Киев подобно смертельно раненому животному продолжает свою агрессивную политику против всех", — резюмирует автор.На прошлой неделе министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240603/spetsoperatsiya-1950232991.html

https://ria.ru/20240603/ukraina-1950203888.html

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в мире, украина, россия, киев, андрей белоусов, вооруженные силы украины